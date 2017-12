Se terminó el amor entre Lilita Carrio y Cambiemos

La rosca entre el monje más oscuro y negro de la política el enigmático operador radical Enrique Nosiglia y el presidente de Boca, otro monje pero gris y amigo de Mauricio, Daniel Angelici puso en pie de guerra a Cambiemos.

Desde la CC dicen que “nos veremos obligados a tomar distancia” si se consuma el acuerdo. El portazo del sector de Suárez Lastra y Jesús Rodríguez inició la escalada. La realidad es que Coalición Cívica ARI es un simple sello de goma y el PRO necesita de monjes negros para poder darle gobernabilidad a la Legislatura de la Ciudad, teniendo en cuenta que el PRO tiene mayoría, en la Legislatura, pero no tienen cintura política debido a su condición de clase alta de no entender nada, la papa en la boca tarde o temprano los va a ser perder la Capital, por que la realidad indica que no entienden nada, ya que la campaña del PRO la hizo una empresa de Marketing, pero la empresa de Marketing no puede gobernar, ese es uno de los motivos por el cual Larreta necesita a Enrique Nosiglia. Nosiglia es uno de los barones de la Ciudad, con todo tipo de contactos, desde un maletero de hotel hasta Narcos mexicanos, rusos y hasta Chinos. Un viejo político del barrio le dijo a Palermonline Noticias que “sin Nosiglia es imposible gobernar la Ciudad, Lilita se tiene que ir a su casa por que molesta”.

En el texto divulgado en las últimas horas dice que “si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici, la Coalición Cívica ARI confirma que no formará parte de este tipo de arreglos del que nos veremos obligados a tomar distancia”, dado que “no vinimos a construir una Argentina corporativa y de negocios, sino una Argentina republicana y con valores”. De allí que se afirme que “no vamos a traicionar al electorado y a los principios fundacionales de Cambiemos”. Caso contrario, sería la “ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos”.

El comunicado fue firmado por la secretaria general de la CC, Maricel Etchecoin; el presidente del Congreso Federal partidario, Maximiliano Ferraro; la titular del espacio en la Ciudad, Paula Oliveto Lago; y su par del Congreso porteño del partido, Juan Manuel López.