Juraron los diputados electos

Los 30 diputados elegidos en los comicios de octubre prestaron juramento en el Recinto. Nuevas autoridades a partir del 10 de diciembre.

La jura de los 30 legisladores electos en el comicio realizado el 22 de octubre último, tuvo lugar hoy en la Legislatura porteña. Los mandatos comenzarán a regir formalmente a partir del próximo 10 de diciembre.

La Sesión Preparatoria comenzó a las 10:30 con el izamiento de la bandera nacional por los tres Vicepresidentes en ejercicio, la diputada Carmen Polledo (PRO) y sus pares Carlos Tomada (FpV) y Roy Cortina (PS).

Previo al juramento, por Secretaría Parlamentaria se aludió al oficio librado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Luis Lozano, en los autos caratulados “Escrutinio definitivo Elecciones PASO – Generales 2017 s/ Electoral – otros” expediente N° 14681/17 y a la recepción de la copia correspondiente a la Acordada Electoral N° 11 del 9 de noviembre último, que en virtud de los cómputos resultantes proclamó como diputados/as para el período 2017/2021 que asumirán sus funciones el 10 de diciembre venidero.

Ayer por la tarde en la Usina del Arte, situada en La Boca – Comuna 4, se efectuó el acto oficial donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires entregó los diplomas a los 30 legisladores porteños y esta mañana el Cuerpo aprobó a mano alzada los títulos. A continuación la Vicepresidente I Carmen Polledo en el estrado y con las personas que ocupaban el recinto de pie, tomó juramento o compromiso por grupos, de acuerdo a las fórmulas preferidas y según orden alfabético.

Nuevas autoridades

Leída también por el Secretario Parlamentario la conformación de los bloques legislativos para el período 2017-2021, se aprobaron las propuestas de las nuevas autoridades contenidas en un proyecto de resolución impulsado por los diputados Agustín Forchieri (PRO) y Carlos Tomada (FpV): para desempeñar la Vicepresidencia I, Francisco Quintana (Vamos Juntos); Vicepresidencia II, Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) y Vicepresidencia III, Roy Cortina (PS). En la votación se abstuvieron los bloques SUMA+, FIt, AyL, Mejor Ciudad argumentando que no participaron en el acuerdo y los tres candidatos por razones éticas.

Luego de ser designado Vicepresidente I de la Casa y previo a retomar el mando de la sesión preparatoria, Francisco Quintana expresó: “Agradezco a mis pares y a los funcionarios por el apoyo. Nos esperan dos años de mucho trabajo, diálogo y búsqueda de consensos donde buscaremos seguir mejorando la calidad de vida de los porteños. Felicito también a los Vicepresidentes segundo y tercero; las satisfacciones que consigamos dependen de todo el cuerpo legislativo”.

Además, fueron designados y prestaron juramento como Secretario Parlamentario, Carlos Pérez; Secretario Administrativo, Jorge Eduardo Anzorreguy y Juan Pablo Modarelli para desempeñar la Secretaría de Coordinación, con la única abstención de AyL.

Por otra parte, se facultó a la Vicepresidencia Primera a conformar la integración de las Comisiones de asesoramiento permanente, especiales y Juntas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta de los distintos bloques que la componen.

Y finalmente, se aprobó como día de sesión ordinaria a partir del período 2017-2021 los jueves a las 11 horas.

La íntegración de los bloques

Por Vamos Juntos: Francisco Quintana (Vicepresidente I de la Legislatura a partir del 10 de diciembre), Agustín Forchieri (presidente de bloque), Maximiliano Ferraro (vicepresidente primero), Diego García de García Vilas (vicepresidente segundo), Andrés Freire, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero, Cecilia Ferrero, Paola Michielotto, Ariel Álvarez Palma, Guillermo Suárez, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Cristina García, Héctor Apreda, Claudio Cingolani, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Omar Abboud, José Luis Acevedo, Christian Bauab, Mercedes de las Casas, Daniel del Sol, Carolina Estebarena, Diego Marías, Eduardo Petrini, Daniel Presti, Lía Rueda, Maximiliano Sahonero, Eduardo Santamarina, Paula Villalba y Jian Ping Yuan.

Por Unidad Ciudadana: Mariano Recalde (Vicepresidente II de la Legislatura a partir del 10 de diciembre), Carlos Tomada (presidente de bloque), Hilda Montenegro, Leandro Santoro, Santiago Roberto, Paula Penacca, Javier Andrade, Andrea Conde y Lorena Pokoik.

Por SUMA+: María Inés Gorbea (presidente de bloque), Débora Pérez Volpin, Juan Nosiglia, Natalia Fidel, Marcelo Guouman y Patricia Vischi.

Por Bloque Peronista: María Rosa Muiños (presidente de bloque), Claudio Heredia, Silvia Gottero y Santiago Roberto.

Por Partido Socialista: Roy Cortina (Vicepresidente III de la Legislatura a partir del 10 de diciembre y presidente de su bloque) y Hernán Arce.

Por Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Gabriel Solano (presidente de bloque) y Marcelo Ramal.

Por Autodeterminación y Libertad: Fernando Vilardo (presidente de bloque) y Marta Martínez.

Por Bloque Generación para un Encuentro Nacional -GEN: Sergio Abrevaya.

Por Mejor Ciudad: Marcelo Depierro.

La sesión preparatoria se desarrolló con una importante participación de familiares y amigos de los nuevos legisladores y militantes que ocuparon los palcos bajos y la galería alta del recinto, algunos con pancartas y sombrillas partidarias. Entre otros, estuvieron los ministros porteños de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo; de Salud, Ana María Bou Pérez; de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli y de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri. Además, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el economista, político y ex embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau; el ex ministro de Economía y Finanzas de la Nación Axel Kicillof, ambos diputados nacionales electos por la Ciudad de Buenos Aires; y el ex diputado nacional por la provincia de Mendoza Nicolás Del Caño; la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto; la periodista ex legisladora porteña, Gabriela Cerruti y el ex presidente del Consejo de la Magistratura de la CABA, Juan Manuel Olmos.