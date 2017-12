La misteriosa casa redonda de Mario Palanti, el mismo arquitecto del Barolo.

Hijo de un carpintero y una costurera, Mario Palanti, protagonista de la Arquitectura Argentina, nació en Milán 1885.

En 1909 Mario Palanti se instala en Buenos Aires y obtiene buenos encargos, pero no se aleja por ello de la atmósfera cultural de la Italia de su tiempo. Será sensible a la retórica de D´Annunzio y al impulso removedor del “futurismo”, pero seguirá fiel a la visión de Camilo Boito, para quien la arquitectura que habría de nacer en correspondencia con una nueva época, no debería desprenderse del legado histórico del período medieval. En esos tiempos, sus obras -y sobre todo sus proyectos, dibujados a lo Piranesi-, van ilustrando un intento de superación del eclecticismo académico a través de un lenguaje de rebuscada grandiosidad, cargado a su vez de alusiones esotéricas. Vuelve a Italia para participar en la guerra en la que mueren Sant-Elía y Boccioni, y regresa en 1919 a la Argentina, afirmado ya -en paralelo con Marinetti- su camino junto al fascismo en auge. Retoma entonces su vínculo con los círculos más poderosos de la colectividad italiana y en los cuatro años siguientes concreta su obra emblemática: el Palacio Barolo.

Su imaginación desbordante, devota del “genio latino” pero abierta al aporte de otras culturas -caso típico de los templos hindúes, cuyas formas abigarradas encuentran eco en los coronamientos de sus torres-, adquiere su mayor expresión en el “Barolo”, “una maqueta ilustrada del cosmos, siguiendo la tradición de las catedrales góticas” (*), proyectado en íntima correspondencia con la visión que el Dante tenía del mundo y sus alrededores, tal como fuera plasmada en la Divina Comedia. Barolo y Palanti previeron incluso que sirviera de mausoleo del gran florentino -detestado por Florencia, se sabe-, de cuya muerte se cumplía en 1921 el sexto centenario. Su condición de edificio de oficinas entre medianeras pudo haber desalentado tamaño empeño, pero ambos tenían al respecto una fijación obsesiva

Un ejemplo en Palermo

“La redonda”. También es obra del italiano Mario Palanti, esta vez, junto a su colega Algier. Además de la torre-coronita con curvas de sello hindú y rejas con aires Art Nouveau, el portón principal tiene relieves que, para muchos, evocan al Dante, autor de la Divina Comedia, y Beatrice, su protagonista. Es decir: el Barolo (Avenida de Mayo 1370), la gran obra de Palanti, con sus cien metros de alto como cien cantos tiene la Divina Comedia -entre otras misteriosas coincidencias- no es la única que le habría dedicado al Dante. En Ortiz de Ocampo y Eduardo Costa.

Obra del arquitecto italiano Mario Palanti y el arq. Algier

Impactante mansión en Barrio Parque, a metros de otra obra de Palanti, la ex concesionaria Resta Hermanos, actual Palacio Alcorta. Palanti la construyó junto a Algier. La torre muestra detalles que a la vista hacen rememorar a los de la arquitectura oriental del Palacio Barolo.

Está firmada y tiene detalles exquisitos.

Constructores: Castiglioni y Colombo Cia Constructora.

Año: 1922

Información adicional:

Ortiz de Ocampo, 2901

esquina Eduardo Costa 3079

Tiene dos entradas con direcciones independientes.

Sobre lote de 500m2

Construidos 850m2

Edificio histórico, del famoso Arquitecto Mario Palanti

Autor del Pasaje Barolo; Palacio Salvo -Montevideo-; Edificio Lazaro Costa -Santa Fe y Callao-; Hotel Castelar -Av. de Mayo; “Palacio Alcorta” hoy Museo Renault; y un largo etcetera.

Totalmente restaurado en 2006.

Ex embajada de Irán durante el gobierno del Sha de Persia, hasta el

1980.

Toda en maderas nobles, escaleras y muebles originales diseñados por el arquitecto, y perfectamente restaurado. Tiene bunker de seguridad (registrado en el RENAR RB5 -comunicaciones, placas de rebote, sistemas contra armas automaticas y ventana de seguridad y vigilancia de 50mm), cabina de seguridad exterior para embajada, y largo etc.

El comienzo de su carrera profesional

El comienzo de su carrera profesional se caracteriza por una serie de rápidos y fulgurantes éxitos. En 1904, a los 24 años, ingresa en la Academia de Brera para realizar estudios de pintura, materia en la cual había anteriormente incursionado como autodidacta. Ya en la Academia decide especializarse en arquitectura siguiendo a tal efecto cursos con Ferrari, Mentessi y Moretti. Posteriormente, en el Politécnico de Milán, completa su formación en la escuela especial dirigida por Camillo Boito.

De esta etapa inicial son importantes en el desarrollo posterior, tanto las doctrinas de Boito, como la práctica de esquicios y prcoectos rápidos de carácter monumental, algo para lo cual muestra una precoz habilidad que lo hace famoso entre sus condiscípulos. Graduado en la Escuela de Arquitectura del Politécnico en 1909, obtiene tempranamente una medalla de Oro en la Exposición de Bruselas por sus trabajos y el Premio de la Fundación Clericetti, distinciones estas, que permiten augurar una rápida introducción en el ambiente académico. Sin embargo, ese mismo año, su maestro Gaetano Moretti (un ex discípulo de Boito), le encarga la construcción del Pabellón Italiano de la Exposición del Centenario de la Revolución de Mayo, comisión que el joven arquitecto acepta trasladándose inmediatamente a la Argentina.

Una vez cumplido el primer encargo realizado en conjunto con su compatriota Francisco Gianotti, nuevas oportunidades de trabajo posibilitan un intenso período de realizaciones que se prolongará con algunas interrupciones por casi dos décadas. Poco después de su arribo, lo encontrarnos colaborando (otra vez junto a Gianotti) con el estudio de Prins y Razenhofer, particularrnente en el proyecto de la Facultad de Derecho (actual Facultad de Ingeniería,sede Las Heras). Posteriormente, instala su oficina particular en Avenida de Mayo 695 y construye, por cuenta propia, algunos edificios privados.

En los decenios siguientes, concreta una vasta producción desarrollada casi exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, con la sola excepción de un importante encargo en Montevideo y unos pocos proyectos no construidos para Rosario, Mar del Plata y Santa Fe. Del mismo modo que otros compatriotas de la misma generación, también de formación lombarda, Palanti obtiene la mayoría de sus encargos en el seno de la numerosa y próspera colectividad italiana radicada en Buenos Aires. Sin embargo, a diferencia de otros, trabaja para los estratos más altos de dicha colectividad.

La producción de Palanti está signada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, evento que decide su retorno temporario a la península para participar como voluntario en la contienda; a este retorno le sucederá un viaje prolongado en 1924 y su vuelta definitiva afines de la década del’20. Los lapsos de permanencia en nuestro país que hemos podido constatar son:

1909-1916;

1919-1924;

1925-1927;

1928-1929.

A los efectos de ordenar su estudio, la obra puede dividirse, coincidiendo con sus etapas de residencia en:

Una primera correspondiente al período inicial de estadía en el país(1909-1916);

Una segunda (1919-1929), caracterizada por una mayor madurez en las realizaciones (en la cual materializa sus edificios más importantes)

Una tercera, llevada a cabo en Italia a partir de su retomo definitivo.

Primera etapa

El inicio de la actividad de Palanti en Buenos Aires está marcado por la erección del Pabellón Italiano en la Exposición del Centenario de la Revolución de Mayo. No sabemos si el edificio es de su autoría o su trabajo sólo se limitó a una dirección técnica del proyecto de su maestro Gaetano Moretti. Sin embargo, esta tarea profesional le posibilitó el acceso a una serie de encargos directos en el ámbito local, que pronto se transformaron en una actividad múltiple e intensa. La misma se caracteriza por el sucederse altemativo de soluciones utópicas o ideales y proyectos más o menos convencionales

. Dentro de los primeros podemos consignar, aunque no existe en general una fecha determinada para datarlos:la Catedral gótica para Buenos Aires y la Iglesia del Tigre, además de diversos bocetos de residencias y monumentos que recuerdan por el dinamismo y la monumentalidad, los diseños iniciales de Sant’Elia . Ejemplo de esto son : Iglesia Votiva (c. 1909), Villa Medieval (1915), Templo Votivo a la Paz Universal (1916), Convento alpino, etc. Proyecto utópico de Templo votivoPero no se trata sólo de puras invenciones formales, muchos de ellos tienen como característica una referencia directa a modelos existentes en el repertorio histórico: el Mercado del Abasto (1913), reproduce los Halles nórdicos; la Catedral porteña resulta una combinación de varias catedrales góticas con sus proporciones engrandecidas, etc.

Frente a esta producción experimental, aparecen las obras concretas de carácter más convencional dentro del repertorio de estilos históricos de la época, que van del borbónico para la Residencia Costaguta en Uruguay 646 (1913), a los diversos chalets de un Eclecticismo pintoresquista, como los dos proyectados para A. Grimoldi. Otros ejemplos, en cambio, se ubican en un estilo de fuertes inflexiones renacentistas como: el Grand Hótel en Av. Pueyrredón y Bartolomé Mitre (1915), el Hótel de Rodríguez Peña 1650 (1912), la ampliación del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1913), el cine Presidente Roca en Av. Rivadavia 3736 (1914) y el proyecto no premiado para el Concurso del Hospital Municipal de Rosario (1911).

También en esta etapa, el arquitecto produce obras de un Eclecticismo fastuoso como la Villa Vasena (1913), en la cual son ya distinguibles desarrollos estilísticos particulares, sobre todo en los espacios intemos de los halles y salones.

Al mismo tiempo, en algunas pocas construcciones de este primer período, podemos notar los inicios de una experirnentación formal más acorde con sus principios teóricos que encontraran amplio eco en las realizaciones posteriores. Son éstas: las casas de renta de Av.Rivadavia 1916 y 2625 (1914), en las cuales el Eclecticismo se aleja de las formas convencionales y comienza a generar una selección de estilemas más personalizados y coherentes con las aspiraciones proyectuales del arquitecto.

Av. Rivadavia 2625- Buenos Aires Esta primera etapa se cierra con la decisión de Palanti de retomar a ltalia con motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial y la exposición de sus trabajos en Buenos Aires (noviembre de 1916). A su llegada a lapenínsula el arquitecto repetirá la muestra en Milán (1917), acompañada de la edición de un libro, Prima Esposizione Personale d’Architettura nella Repúbblica Argentina que refleja las condiciones que hemos enunciado: la dualidad entre un ansia experirnental expresada en una serie de diseños ideales- algunos de ellos pueden ubicarse dentro de sus mejores trabajos- y una amplia gama de realizaciones en las cuales todavía es bien visible un convencional eclecticismo.

Segunda etapa

Si algo caracteriza a este período de su producción, que se inicia con su retomo a Buenos Aires en 1919, una vez finalizada la Guerra, es la materialización concreta de aquella arquitectura que aparece como más experimental en el período anterior, sin que ello implique un abandono de la realización de un importante número de obras de carácter menor. En efecto, durante la década del ’20, Palanti encuentra la posibilidad de desarrollar una poética monumental con la construcción de ejemplos bien precisos: los Palacios Salvo y Barolo.

Se trata de dos edificios concebidos por el arquitecto como “Columnas de Hércules” del Río de la Plata por su ubicación como hitos urbanos, monumentos excepcionales de Montevideo y Buenos Aires, que compiten entre sí por lograr la mayor altura, pero a la vez intentan dialogar como “faros”a escala territorial del estuario.

El Barolo es el primero de los ejemplos y tal vez el que mejor expresa la poética desarrollada por el arquitecto. El Palacio BaroloVarias condiciones se aúnan para su excepcionalidad, algo que Palanti reclama permanentemente pero que pocas veces como en este caso, puede materializarse. Se trata no sólo de una gran operación inmobiliana de pisos de oficina sobre la Avenida más importante de la ciudad, sino también del manifiesto autocelebratorio de un inmigrante como Luis Barolo que ha hecho fortuna en la próspera Argentina de fin de siglo, y quiere perpetuar su memoria con la construcción de este gran edificio monumental. Una obra que obtiene también, por única vez, la excepción de las reglamentaciones particulares de la Avenida, lo que permite llegar a concebir una altura que supera la de cualquier otro edificio de la época, en una rápida carrera por lograr un émulo local de la imagen ya difundida del rascacielos, como síntesis concreta del imaginario del progreso.

Palanti reclama un cambio en la reglamentación urbana porteña que posibilite aún más una poética de la excepcionalidad.

Variación de las dimensiones de los lotes, eliminación del parcelamiento tradicional de pequeñas unidades rectangulares, anulación de las restricciones a la altura, son los elementos más notorios de un discurso que exige, para la inspiración del genio,las herramientas que hagan posible la construcción de una nueva estética urbana. Todo ello combinado con la utilización de elementos propiamente modemos: la estructura de hormigón, el uso de bow-windows, y el empleo de una planta tipo de oficinas, acorde con las necesidades de la circulación vertical. Esta conjugación,a la que el propio Palanti quiere ver como la altemativa “latina” al programa del rascacielos modemo, servirá de ahora en más, para organizar los mejores ejemplos de su producción urbana y volverá a reiterarse en el otro modelo de excepción al que hacíamos anteriormente referencia: el Palacio Salvo de Montevideo.

El Palacio Salvo Dicha obra situada en ell ugar más significativo de la capital uruguaya y con un programa celebrativo similar, que contenía: hotel, oficinas y un pasaje en planta baja, es producto de un concurso realizado en 1922, declarado en primer término desierto, pero adjudicado posteriormente a Palanti. Precedido por su fama de proyectista del Barolo, el arquitecto, produce un edificio de mayor altura reiterando las constantes del ejemplo bonaerense: un cuerpo de base sobre la plaza y un atalaya que se eleva -en este caso en esquina- con una decoración similar de haces superpuestos que se coronan con una cúpula- faro que trata de dar al edificio una escala geográfica.

A partir de estas dos grandes moles, en algunas de las casas de renta y enresidencias particulares, se van experimentando esta serie de estilemas producto de su creación personal que dan por primera vez, cierta coherencia a sus búsquedas; pero que, sin embargo, no alcanzan el nivel de tensión creativa de los ejemplos anteriores.

Como inicialmente había sucedido con la casa de renta de Av. Rivadavia 2625, la residencia en Ortíz de Ocarnpo y Eduardo Costa (1923), muestra las variables posibles de este tipo de ordenamiento.

En ésta sobresale el uso de los haces de semicolumnas que se habían ensayado previarnente en el Barolo, esta vez combinados con una techumbre de tejas; y a veces, como en el caso de la gran casa de renta de Av. Santa Fe y Av. Callao (1920), el resultado de la experimentación no resulta tan feliz y parece retrotraerse a estadios anteriores de su evolución proyectual.

Una obra notable de este período,que acompaña la realización de los monumentales edificios de renta, es la agencia de automóviles Resta Hnos. (Fevre y Basset). Continúa esta etapa con el Banco Francés e Italiano, el edificio comercial en Alsina y San José (1921), el Hotel Castelar(1928) de Av. de Mayo 1148, algunas obras para instituciones católicas como la Nunciatura Apostólica, el colegio Santa Rosa, etc..

Tercera etapa

De la lectura de sus escritos emerge claramente que Palanti veía su actuación en Buenos Aires como un preludio de su retorno a Italia. Sus primeros libros: “Prima Esposizione Personale d’Architettura nella Repúbblica Argentina”y “Cinque anni di Lavoro”, fueron editados en la península y dirigidos a un público de esa nacionalidad explicando los logros y méritos obtenidos por el arquitecto en la lejana Argentina. El triunfo del fascismo en 1922, que bien se amoldaba a su nacionalismo católico, decidieron seguramente su retomo a fines de la década del ’20.

Su retomo definitivo a la península había sido largamente preparado por su viaje de 1924 y por la elaboración de un proyecto que debía ser la culminación de sus investigaciones formales. La Mole Littoria, gigantesco rascacielos de gran basamento que albergaba hotel, centro de convenciones, iglesia, etc., aparecía ante los ojos de Palanti como la culminación lógica de sus búsquedas. Después de las experiencias delos edificios-símbolo de Buenos Aires y Montevideo, Roma podía tener su obra representativa del “estilo nuevo”. Conformando una trilogía con San Pedro (símbolo del catolicismo) y el monumento a Vittorio Emannuele (emblema del Risorgimento),la Mole Littoria debía ser la imagen material del Fascismo que elegía así como leí motiv cultural, una arquitectura producto de la modernidad conservadora.

Expuesto en Roma, a pesar de la aprobación del rnismo Mussolini y del aparente entusiasmo de la jerarquía fascista, el edificio no podrá superar la faz de proyecto.

Al fracaso de la mole Littoria, se sumará el del concurso para el Palacio del Littorio en Roma (1934) y otra serie de desafortunados intentos por ingresar en el círculo profesional que rodeaba las altas esferas del Fascismo. Otras son las formas que asumirá la modemidad aún dentro de un proyecto político de las características del régimen italiano; para este modo de Eclecticismo experimentalse están cerrando defintivamente las puertas y el drama de Palanti, que revivirá luego en un trasnochado Racionalismo evidenciado en la publicación de uno de sus últimos libros: “Architettura per tutti” (1947), será en definitiva, un drama privado. La arquitectura italiana durante el período que corresponde a su largo exilio, ha tomado otros caminos a los cuales el arquitecto llegará siempre, irremediablemente tarde.

