Mata jubilados: Dujovne le va a pagar más a los jubilados pagandole menos

Dujovne: “No hay pérdida para los jubilados, todo lo contrario”. Dujovne no puede explicarle a la prensa cuanto va a cobrar un jubilado en mano, quedará en está historia como un mata jubilados implacable preciso y despiadado, el no lo sabe, pero mis amigos Jubilados lo saben muy bien. A Dujovne se lo deboró el personaje. Se lo volvemos a preguntar. Cual va ser la jubilación en Enero 2018, Mayo 2018, Septiembre 2018… Dujovne no lo sabe. No sabe no contesta.

El ministro de Hacienda afirmó que los inscriptos en ANSES tendrán una mejora salarial del 10% en 3 años. En los próximos días se aprobaría la ley en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que los jubilados tendrán un aumento del 10% en 3 años: “Lejos estamos de un escenario en el cual hay una pérdida para los jubilados, sino todo lo contrario”, señaló.

“Queremos discutir la reforma previsional de cara a la sociedad, el martes incluso había transmisión en directo, pero los que no quisieron son los que vienen acostumbrados a años de autoritarismo”, aseguró el ministro.

“Los jubilados este año están afortunadamente mejorando sus haberes reales casi 3%, mientras que el próximo lo harán casi un 5%, porque sus haberes aumentarán un 22%, cuando el sector privado, no nosotros, estima que habrá una inflación del 16%”, argumentó el funcionario.