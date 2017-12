Paro CGT: “No va a haber transporte, se va a paralizar el país”

Congreso militarizado. Dos diputados heridos por represión. Efectivos de Gendarmería Nacional impedían esta tarde que manifestantes que provenían del acto de 9 de Julio y Avenida de Mayo se acercaran al Congreso, donde tenían previsto realizar una vigilia en rechazo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno.

Los gendarmes, con cascos y escudos, se ubicaron formando un cordón sobre avenida Rivadavia, metros antes de su intersección con avenida Callao, a menos de una cuadra del Congreso.

La conducción de la CGT anunció este miércoles que convocará a un paro por 24 horas el próximo viernes en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la reforma previsional.

“La CGT no puede estar ausente de un tema tan delicado que es la reforma previsional. Hay una mirada de absoluta injusticia porque el salario de los jubilados no alcanza a los mínimos necesarios e indispensables. Hay una política de desfinanciamiento del sistema jubilatorio”, declaró Héctor Daer, quien informó que “convocamos a mañana desde las 14 horas a la movilización, y el viernes desde las 0 horas a un paro nacional. No va a haber transporte, se va a paralizar el país”.

Así lo anunció Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la CGT, que además precisó que mañana se plegará a la jornada de movilización convocada por ambas CTA.

“Le están metiendo la mano en el bolsillo a los activos y a los jubilados. La reforma previsional la rechazamos de plano”, señaló Schmid tras una reunión de urgencia de su Consejo Directivo.

El dirigente sindical remarcó que la CGT sabe que “hay un acuerdo a nivel gobernaciones y en el Senado” pero advirtió que la central obrera “naturalmente no lo comparte”.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma también resolvieron esta tarde convocar a un cese de actividades, concentración y marcha al Congreso de la Nación para mañana “en repudio” al proyecto de ley de reforma previsional.

“La pretendida ´reforma previsional´ impulsada por el Gobierno no es más que una brutal ofensiva contra nuestros mayores a quienes busca arrancar más de 100.000 millones de pesos mediante una ley del Congreso de la Nación”, advirtieron en un comunicado firmado por Pablo Micheli y Hugo Yasky.

Según informaron la concentración será a las 14:00 en la esquina de San José y Avenida de Mayo “para marchar pacíficamente a la sede del Congreso de la Nación”.