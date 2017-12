Presiones y dibujos: Renunció directora de INDEC que medía pobreza y desocupación

La titular de Encuestas Permanente de Hogares, Cynthia Pok, dimitió por medio de una carta en la que no detalló los motivos de su decisión. Sugieren que habría sido presionada para manipular datos.

La socióloga Cynthia Pok era responsable de medir la desocupación y la pobreza en el INDEC, y había dado a conocer este miércoles que el desempleo bajó a 8,3 % en el tercer trimestre del año (respecto a los 8,5 % del año anterior).

La dimisión de Pok se conoce en un día muy tenso por las manifestaciones previstas contra la sanción de la ley que modifica la movilidad de los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo.

Pok había sido reincorporada al instituto tras ser expulsada por el ex funcionario Guillermo Moreno en 2007.

La encargada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que había sido removida por Guillermo Moreno en 2008, habló del rol de tuvo junto a otros empleados desplazados en la reconstrucción de las estadísticas oficiales.

En Agosto del 2017 la directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Cynthia Pok, dijo que no le interesan los $150.000 que la justicia dictaminó que el Indec debe pagarle sino que lo único que buscaba es que se conociera la sentencia por el daño moral que sufrió en 2008 tras ser removida después de la intervención del instituto.

“Estoy discutiendo con mis compañeros qué curso va a tomar ese dinero. Cuando presenté la demanda dije que no quería recibir dinero por eso y mi abogado me dijo que no se podía, a lo que le respondí ´Ponga $1´ y tampoco se podía. Al final, el juez triplicó el valor que había pedido mi abogado pero yo lo que pedía es lo segundo de la sentencia: que se difundieran los resultados”, afirmó Pok en declaraciones a Radio Rivadavia.

Más allá de la indemnización, el fallo, que fue dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones -sala IX-, establece que el Indec deberá publicar durante un plazo de 180 días la sentencia en la página web oficial y cartelera del organismo.

CLIMA CALIENTE EN EL CONGRESO

El interbloque de diputados nacionales de Cambiemos decidió adelantar los tiempos del debate legislativo por la reforma previsional, por lo que pidió una sesión especial para la tarde del jueves, con el objetivo de sancionar la ley. El presidente del interbloque oficialista, Mario Negri, con el visto bueno de la Casa Rosada, solicitó este miércoles a través de una nota una sesión, en la que se incluyó además el tratamiento de la reforma del sistema tributario y el revalúo impositivo contable.

Referentes legislativos de Cambiemos trabajaron hasta la noche para garantizar los consensos necesarios a fin de reunir, primero, el quórum de 129 diputados en sus bancas para arrancar el plenario, y después los dos tercios de los presentes para habilitar el debate, ya que el dictamen de la reforma previsional no cuenta con los siete días que establece el reglamento.

Los jefes legislativos del oficialismo realizaron en la tarde de este miércoles un punteo de los propios, en el que se incluyó al porteño Jorge Enríquez, quien jurará en el arranque de la sesión, en reemplazo de Joanna Picetti, inhabilitada por la Justicia Electoral.