Cómo es el bono compensatorio a los jubilados de la Reforma Previsional

Mirtha Legrand se refirió a la reforma previsional. “Es muy probable que a Macri lo asesore un monje negro”, sentenció. “Hemos vivido en las últimas horas las postales de un país que no queremos que se vuelvan a reiterar. La reforma previsional y el cuadro de situación de los jubilados son temas que nos preocupan y por el que debe de haber una consideración muy especial. Las medidas que se toman, reitero, deben ser motivo de riguroso análisis. No piensan (los funcionarios) como determinadas medidas repercuten en la estructura general de la población y esto, por consiguiente, deja un balance totalmente desfavorable para todos”, y destacó que “Es muy probable que a Macri lo asesore un monje negro. Debería contar con gente que le haga ver la realidad tal como es. Y si no reparemos en lo que sucedió con los aumentazos que se dieron y con los que van a venir. Tarifazos que la población no puede solventar desde sus propios ingresos”.

En medio de la clásica violencia política, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un duro comunicado en el que señaló que “como pastores deseamos hacer un nuevo llamado al diálogo. Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia”. “Como pastores deseamos hacer un nuevo llamado al diálogo. Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia, solamente hay uno, el diálogo”, advirtió el Episcopado, que preside el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.

El oficialismo anunció que compensará la reducción inicial que sufrirá el aumento de las jubilaciones. “Todavía no se sabe bien cómo se va a instrumentar. Lo estaban evaluando ayer en el Ministerio de Hacienda. Sería por decisión administrativa o por decreto. Difícilmente por ley”, anticipó un importante miembro del interbloque de Cambiemos.

Este bono bono compensatorio alcanzará un monto de aproximadamente 4 mil millones de pesos y, de acuerdo a los informado por los diputados nacionales, abarcará a “jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

“Este beneficio alcanzará a más del 70% de los jubilados y pensionados y el 100% de los beneficiarios de la AUH y será abonado en el mes de marzo”, según indicaron los legisladores de Cambiemos.

El bono es para compensar la pérdida que sufrirán con el cambio de la fórmula para actualizar sus haberes. La actual se adecua en un 50% por la evolución de los salarios y un 50% por la recaudación. La del Gobierno, un 70% por inflación y un 30% por la suba de salarios formales. Así en vez de 12%, los jubilados recibirán una suba del 5,7% por el trimestre de julio a septiembre de 2016.

El aumento compensatorio será así:

– Para jubilados y pensionados con aportes de 30 años y que tengan un tope en sus haberes de 10.000 pesos, cobrarán 750 pesos por única vez.

– Para quienes aportaron menos de 30 años, 375 pesos.

– Para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, 400 pesos.