Ley previsional: un ahorro del 0,6% del PBI. Los capitales internacionales huyen de Argentina

Perdiendo El Control. Tras una larga discusión en el recinto de sesiones de Diputados, en medio de un clima de violencia que ganó las calles durante la extensa jornada de ayer, finalmente el Ejecutivo logró aprobar el proyecto de ley con 128 votos a favor y 116 votos en contra. La nueva fórmula previsional, que sigue a la inflación en un 70% y a la variación salarial en un 30%, generará en 2018 un menor ingreso para los jubilados.

Para el Gobierno la aprobación de esta ley previsional representa un ahorro del 0,6% del PBI. El bono, al ser por única vez. Este punto no es menor porque el 45% del gasto público se destina al pago de jubilaciones; entre 4 a 6 puntos para la AUH y entre 9 a 10 puntos en salarios. Argentina hoy cuenta con unas 21 millones de personas que dependen de los ingresos públicos, es decir que casi la mitad de la población. Mauricio Macri perdió definitivamente el control de la calle y el protocólo de Patricia Bullrich “quedó hecho añicos” era solo un sello de goma y una fotocópia. “Hicimos en siete meses lo que otros países hacen en años. Tenemos plazos ambiciosos y aspiramos a tener las primeras obras entregadas en abril”, comentó José Luis Morea, subsecretario de la Unidad PPP del Ministerio de Finanzas, pero bien sabe José Luis Morea que los secretarios de los operadores no le atienden más el teléfono, puede ser que alguno lo atienda para desearle feliz navidad, pero, los que cortan el bacalao, ya no lo atienden, huyeron, reconstruir nuevamente confianza va a tardar mucho, quedan empresas tipo Odebrecht que ya no son confiables porque están todos presos, no por invertir, si no por corruptos. Lo que pasó esta última semana tiene un costo económico de dimensiones multimillonarias. “No hay un mango viejo Gomez” de Tita Merello del Tango Donde Hay Un Mango.

La apuesta de Macri para bajar el déficit de manera gradual es a través del crecimiento. En el Gobierno saben que las imágenes de escenas de violencia no ayudan a convencer a los inversores que la “Argentina comenzó una etapa de cambio y el discurso de Duran Barba quedó en la nada, todo lo contrario los capitales internacionales huyen de Argentina, el dinero es el primero en huir del conflicto”, así lo dijo a Palermonline Noticias Steve Austin, un operador de Bolsa de Wall Street dedicado a temas latinos via WhatsApp.

Cambiemos ganó y se fueron a dormir. La votación tuvo lugar a las 7:13 y a las 7:20, por pedido del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, se votó un cuarto intermedio hasta las 17 de hoy, para continuar con agenda parlamentaria dispuesta por el Gobierno en sesiones extraordinarias.

Discursos

La diputada nacional del Frente para la Victoria-PJ María Emilia Soria calificó este lunes a los gobernadores que acordaron con el Poder Ejecutivo el respaldo a la reforma previsional como “prostitutas del Gobierno de (Mauricio) Macri”.

Graciela Camaño hizo el reclamo y se llevó a votación en el medio de la sesión por la Reforma Previsional. Finalmente, se obtuvieron 127 votos negativos contra 107 positivos por lo que se denegó el pedido y se continuó con la sesión. La legisladora agregó: “tengamos un gesto para los miles de ciudadanos que ya no son sólo los que tiran piedras; y que nos ven por televisión como si nada pasara. Les pido con humildad la vuelta a comisión del proyecto”.

Mauricio Macri se vio con los gobernadores y siguió su agenda. A su vez, volvió a afirmar que no sancionará la Reforma Previsional por decreto.

Luego de una jornada signada por la violencia en los alrededores del Congreso de la Nación, y cuando los datos oficiales ya hablaban de más de 160 heridos y al menos 60 detenidos, comenzaron a escucharse en distintos barrios de Capital Federal los ruidos de las cacerolas.

Las primeras manifestaciones se registraron en Palermo, Villa Crespo, Balvanera, Caballito, Almagro, Villa Urquiza, Belgrano, San Telmo, La Paternal, Floresta y Barracas, para luego replicarse en distintos puntos del país.

En La Plata, la protesta más importante se registró en 7 y 50, aunque hubo otros puntos de manifestaciones, como la zona de 1 y 57.

Con los violentos episodios registrados el jueves último, durante el primer intento por tratar la reforma previsional en el Congreso, como antecedente, la jornada de ayer se anticipó difícil desde el minuto cero.

La Justicia porteña había emitido una resolución ordenando al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires limitar el uso de balas de goma y gases lacrimógenos como “último recurso” en el operativo dispuesto en torno al Congreso nacional.

Además, la jueza en lo Contencioso y Administrativo Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, le ordenó al Ejecutivo porteño que le informe qué fuerzas de seguridad intervendrían en el operativo y dispuso que los efectivos estén uniformados y “visiblemente identificados”.

En efecto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, encargado del operativo de seguridad desplegado de cara al debate en la Cámara de Diputados, informó que el despliegue en torno al Parlamento tenía como finalidad “permitir que el Congreso pueda sesionar, que la movilización se haga en armonía y en paz, y que quien quiera manifestarse en contra lo pueda hacer sin inconvenientes”.

Para esto montó un operativo que se inició en la noche del domingo –con la instalación de las vallas en los alrededores del Parlamento y las calles aledañas– y contó con la participación de efectivos de nueve comisarías de la Policía de la Ciudad, más de 425 agentes de la Guardia de Infantería y de otros grupos especiales, médicos del SAME y Bomberos.