Valeria Schapira: Consejos para confeccionar la lista y encontrar un nuevo amor en el año que se inicia.

¿Fuiste al supermercado alguna vez sin un listado detallado de lo que tenías que comprar? Es probable que hayas llegado a casa con muchos productos innecesarios y habiendo olvidado los de primera necesidad. Del mismo modo funciona lo que se pide al Universo. Cuando no tenemos en claro lo que necesitamos, terminamos “comprando” sin pensar. La regla también aplica al amor.

Este fin de año te propongo tomarte el tiempo para elaborar tu lista de tus deseos sentimentales para el 2018.

Antes de arrancar con la tarea, pregúntate si de veras deseas tener una pareja. Puede que la respuesta sea negativa y es legítimo. No todas las personas quieren andar de a dos por la vida.

Ahora sí, manos a la obra. Elige un sitio tranquilo, en el que no vayas a ser interrumpido. Toma lápiz y papel. Anota todo, hasta los más mínimos detalles. Si cuando vas a comprar unas zapatillas te detienes hasta en los cordones, ¿cómo no hacer lo propio con algo tan importante como un compañero sentimental?

· Enumera las características principales y generales de quien esperas llegue a tu vida: orientación sexual, características físicas y localización geográfica. No temas pedir demasiado. Detalla todo aquello con lo que sueñas.

· Define la franja etaria: ¿qué promedio de edad te gustaría tenga tu compañero/a? Piensa un mínimo y un máximo para establecer la misma.

· Imagina su personalidad: ¿buscas a alguien bien sociable o más introvertido? ¿Super activo o más bien relajado? ¿Prefieres que se parezca mucho a ti o más bien lo opuesto?. Anota punto por punto lo que te gustaría en ese ser con quien compartirás el camino.

· Piensa en tu estilo de vida: ¿quieres un complemento de tu cotidianeidad o que venga a abrir las puertas de mundos inexplorados?. ¿Un viajero, apasionado por las mascotas, intelectual, amante del teatro, del cine…? ¿Te molesta que fume? ¿Quieres que sea vegetariano/a como tú? ¿Estás dispuesto/a a negociar tus estructuras?

· ¿Qué hay de su trabajo y estudios? Para muchos hombres y mujeres, lo que su pareja hace para ganarse la vida y su nivel académico son fundamentales. Otros no le otorgan a este aspecto la menor importancia. ¿Cuál es tu caso? Escríbelo también.

· Establece tus valores: Esto es fundamental para saber a quién puedes admitir – o no – en tu mundo. Si la honestidad, la rectitud, la espiritualidad y hacer el bien son tus motores, no podrías negociar estar con quien no entre en ese paradigma.

Una vez tengas la lista confeccionada, decreta que en 2018 encontrarás ese amor soñado. Ponte manos a la obra y registrate en una app de citas como Match.com en la que podrás establecer cada punto de lo que deseas. Luego, aguarda que los algoritmos hagan su tarea y que la magia suceda. ¿Sabías que las parejas que nacen en portales de citas tienen mayor duración? Es que nacen de compatibilidades!

El equipo de Match.com te desea buenos amores para el año que se inicia.

