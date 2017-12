La historia de Susana Alvarez. La señora Cumbia

Mis inicios fueron de una persona muy arriesgada y sin ninguna vergüenza, sin saber nada del mundo de la música, di un salto al vacio y me anime a cantar en distintos lugares, principalmente en peñas y parrillas de Mataderos CABA.

La primera oportunidad de estar en contacto con la gente cara a cara a través de la música fue en un lugar muy especial para mi carrera, era una parrilla que estaba ubicada sobre Av. De los Corrales a media cuadra de Av. Lisandro de la Torre donde se encuentra el escenario mayor de la feria tradicional de Mataderos Cap. Federal; el lugar se llamaba “Sueños de Tambores”, digo se llamaba porque actualmente se encuentra cerrado este emblemático lugar que le dio una oportunidad a un sinfín de cantantes.

Debute como artista eso es lo que yo me creía con el nombre de “Simplemente Susana”, enseguida me cambiaron ese seudónimo por “Su Glamour” debido a como me presentaba vestida.

Y por último me quedo “Susana La Única” surgió de un grupo de mujeres que me gritaban “única, única”.

Todo esto fue muy disparatado yo cantaba sobre el cd de los distintos artistas, se había trasformado “Sueño de Tambores” en una cita todos los domingos “La Única”.

Un domingo me llamaron y me dijeron “no podes seguir haciendo esto”; no está bien. Era mi tercera presentación y ya tenía seguidores, mucho más mujeres, pregunte que tenía que hacer, me alentaron y me dijeron que debía producir mis pistas para cantar en vivo.

Lo más cómico, no sabía lo que eran pistas y salí a preguntar, cuando me explicaron lo que eran las pistas, comencé la búsqueda de quien hacia esto.

MI primer experiencia fue totalmente negativa, me hicieron pistas de karaoke que no estaban realizadas a mi tono y por lógica me destrozaron mis cuerdas vocales.

El mismo sujeto que hizo las pistas, me engaño al ver que no conocía el medio, fui convencida para hacer mi primer cd, lo cual fue un desastre, pero esto me sirvió para tener más cuidado.

Es mi consejo a todos aquellos que recién comienzan en esto que tengan cuidado.

Así continúe la búsqueda; con la ayuda de mi gran compañero de ruta Pablo (mi esposo), la idea era de hacer algo bueno y empezar a recorrer este mundo mágico que es la música y elijo un rubro que no es fácil para las mujeres es la tropical, pero me siento una taurina de pura cepa y me decidí a ser profesional, avanzar y triunfar.

En el ínterin aparece un músico amigo, hoy está de gira y le manifestó a pablo, tener un diamante en bruto; yo te voy a presentar a una persona que cuando la escuche y vea la presencia la atenderá, te digo el sino ve pasta no los atiende, te va a dar una hora para que te expreses y le digas que es lo que queres.

Llegamos a la calle Rodríguez Peña con mucha ansiedad para saber quién era esa persona tan importante, tocamos en portero y aparece “El Gran Maestro Mario Galvan”, quien nos hizo pasar y nos advirtió que teníamos una hora para desarrollar lo que queríamos, sorpresa ese día estuvimos charlando seis horas con una persona sencilla y humilde que nos aconsejó, nos dio pauta de trabajo y proyectos, salimos con Pablo ilusionados y a la vez preocupados por los costos, pero sabíamos que estábamos en el mejor lugar; frente a un gran autor argentino con ochocientos temas interpretado por distintos cantantes famosos como por ejemplo: Leo Mattioli, Lia Crucet, Dalila, Daniel Agostini, Karina, Ráfaga, Los Cartageneros, Karina Crucet, etc., etc. Uno de los mejores arregladores y director musical.

Y ahora “apadrina” que honor a “La Señora Cumbia”.

En otro terreno voy a expresar en pocas palabras como se compone mi familia es muy simple mis hijos y mi gran compañero incansable Pablo; quien en cada presentación o en cada show sufre más que yo porque quiere que todo salga perfecto y me repica en el oído “no pierdas nunca la frescura y humildad”, vos te debes a la gente.

Soy muy feliz porque siento el apoyo de mi familia, amigos y nuevos amigos, esto me reconforta y veo que no estoy sola, son incondicionales; ya entrando en el terreno que fui recorriendo tomando experiencias ante público de distintos niveles y lugares como por ejemplo: Mataderos, Tv Cable Digital, Radios y calle(Costanera Sur). Y así fui siendo conocida en lugares como las provincias de Argentina y países de Latinoamérica, en Bs As: Yacaré Plaza- Valentín Alsina, La Vieja Esquina Sandin- Barracas, Club Social Bailable Chicago- Mataderos, Molliere- San Telmo, Museum- San Telmo, Cocodrilo- CABA, El Corralon- CABA. Y en las provincias se destaca Entre Ríos- Villaguay con tres presentaciones conjuntamente con el “Cuarteto Imperial”, etc.

En televisión estuve en el primer programa de “Vamos a pasarla bien” que se emite en Crónica TV los días sabados de 17 a 20 hs, que conduce el chino Dangelo, mi presentación fue en el cuarto bloque junto a Adrián y los dados negros y con el cierre de Oscar Belondi, debutando con el nuevo nombre artístico como “La Señora Cumbia”, lo tomo como que fue el inicio de otra meta en el ámbito profesional en lo cual estoy muy agradecida.

Actualmente , me dan un espacio en la Radio FM 106.5 “Mundo Sur”, en el programa que dirige y conduce el señor Gaston Tomkinson, titulado “Mediodias Extremos” que se emite los días miércoles de 12 a 14 hs. A quien estoy muy agradecida por el respeto y lo bien que se me trata.

Proyectos a futuro: seguir creciendo como cantante, continuar preparando nuevos temas con los arreglos musicales de la mano del gran maestro Mario Glavan; con nuevos temas de su autoria y también que fueron éxitos en otros tiempos.

Lograr tener una banda de músicos con la dirección del maestro Mario Galvan.

El sueño a realizar: terminar los diez temas para mi primer cd como profesional y poder grabar en una compañía discográfica importante, para llegar y lograr esto debo trabajar, para poder solventar los costos que esto consume o conseguir un sponsor que crea que una estrella viene brillando, lo mío es todo a pulmón y gracias a la gente que me da una mano y me abre los caminos para que yo los recorra y llegue a la meta, a ellos gracias.

Lo otro importante para mí es seguir manteniendo el público, niños, adolescentes, jóvenes y gente mayor tanto femenino como masculino y sin diferencia de género, agradecida a todo ese público en general, que tanto afecto me hace sentir en cada presentación.

Un mensaje en general: no soy mas que nadie, ni lo quiero ser, soy igual que todos.

Siento un gran respeto por lo que hago, soy como soy y no me van a cambiar, mi meta es dejar el genero tropical en lo mas alto.

Mi locura, mi gran sueño: uno de ellos es cantar en el escenario en Viña del Mar en Chile.

Y si me esfuerzo quiero llegar a obtener un Grammy que es mi gran meta.

“Todo se logra y todos los sueños se hacen realidad cuando existe el respeto por lo que uno hace”.

“La Señora Cumbia”