El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, invita a recorrer la exposición: Buenos Aires, a vista de pájaro: Jean Désiré Dulin (1839-1919). La muestra podrá visitarse hasta el 29 de septiembre, de martes a viernes de 9 a 17hs y sábados, domingos y feriados de 10 a 20hs, en su sede de Av. Crisólogo Larralde 6309.

Recibida en donación desde los EE.UU., se presenta, por primera vez en Buenos Aires, una obra del dibujante francés Jean Désiré Dulin inédita y espectacular por su tamaño (12 metros de ancho y 1,46 de alto) en la que se puede ver la ciudad en una vista área panorámica desde el Riachuelo a Palermo. Realizada en temple-témpera y tintas artísticas sobre papel, fue exhibida en el Pabellón Argentino de la Exposición Internacional “Panamá – Pacífico” en la ciudad de San Francisco en el año 1915.

Esta obra, que permaneció ignorada hasta hoy, es no sólo monumental en su concepción sino insuperable ya que en ella no sólo aparece lo que hubiera podido capturar una lente fotográfica sino aquello que con la posibilidad inminente de existir aún no existía, o lo que nunca llegaría a existir por haber quedado sólo en proyecto. Es, en este sentido, un devenir, el testimonio de una posibilidad. A semejanza de nuestra memoria y diferente del puro presente de una fotografía, la obra de Dulin contiene en una única mirada el pasado, el presente y el futuro de Buenos Aires.

Junto a ella se exhiben otras obras del artista que conserva el museo y las diferentes Buenos Aires a vista de pájaro realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX, algunas de ellas también inéditas.

Acompaña la exhibición el libro catálogo: Buenos Aires, a vista de pájaro: Jean Désiré Dulin (1839-1919).

Tercera publicación de “Imágenes y Lecturas”, colección dedicada a difundir y a estudiar el patrimonio del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, con las originales perspectivas de la ciudad vistas a vuelo de pájaro así como la vida y obra de Jean Désiré Dulin.

Visitas Especiales

En enero se realizarán visitas guiadas especiales: los días miércoles 10 a las 14:30 hs. y los domingos 7 y 14 a las 18 hs. a cargo de Dr. Marcelo Weissel co-autor del capítulo: La obra de Jean Désiré Dulin y otras obras a vista de pájaro.

La visita se basará en el análisis de la iconografía porteña, las características de la costa, las embarcaciones y la ciudad a través del tiempo; para descubrir participativamente espacios e historias que superan la noción de recuerdos de nuestra ciudad. El objetivo será conformar un archivo de memorias sobre Buenos Aires identificando e interpretando la obra de Dulin.