Evasión de 8 mil millones: De Sousa detenido, se entregó a la Justicia Cristóbal López

El empresario Cristóbal López se entregó esta madrugada a la justicia, luego de estar procesado en una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y el 2015.

El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes la detención del empresario Cristobal López y su socio Fabián de Sousa y los embargó por $17.042.509.692. El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y este martes ordenó sus detenciones. El 13 de julio de 2016 el juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de Cristóbal López, de su socio Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo. Contrajo matrimonio con Muriel Lucía Sosa, fueron padres de Cristóbal Nazareno y Emiliano López; se divorciarian más tarde. Esta actualmente en pareja con la modelo Ingrid Grudke desde 2014, la blonda se refirió a la complicada situación judicial de su pareja y dejó una declaración más que polémica: “Nadie es santo en este país”. “Por supuesto que duele lo que opinan de él porque le da trabajo a muchísima gente”. Y agregó en su defensa: “Sé como es él. Sé de su amabilidad. La gente que trabaja con él lo quiere mucho. Es muy difícil cuando hablan los que no lo conocen u opinan de él sobre suposiciones que se hacen…”. ¿Tenés miedo que termine en prisión?”, preguntó el cronista, sin preámbulos. A lo que Ingrid respondió: “Me causa mucha gracia que ustedes preguntan más sobre él, que sobre mí. Yo quiero a una persona, no digo mañana no lo quiero más. La vida para mí es así. Nadie santo es en este país. El único que me puede juzgar es Dios. Al que no le gusta mi opinión, lo lamento. Debemos ser más democráticos como sociedad. Opinamos mucho de la otra persona sin saber”.

La investigación es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio de combustibles. La maniobra fue a través de su petrolera Oil Combustibles y la denuncia se originó en marzo de 2016.

Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal determinó que es competencia federal la causa: Ercolini había considerado que debía intervenir la justicia en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de administración fraudulenta por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

Desde hace meses pesaba sobre López y De Sousa una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.

“A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas”, señaló el juez en su fallo.

Al respecto, remarcó el Juzgado que existió “el cambio de domicilio de Oil Combustibles SA para sustraerse de la acción judicial -a fin de presentar su concurso preventivo en la jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut- y la posibilidad de venta exteriorizada respecto del Banco Finansur SA”.

“López y De Sousa ejercieron un rol preponderante en Oil Combustibles SA, ya que de manera indirecta, es decir, a través de las sociedades de las que eran accionistas y/o en las que ocupaban cargos directivos, tenían en gran medida el control de aquella, lo que fue necesario para lograr la maniobra que aquí se investiga”, la cual tuvo lugar 2013 y 2015.