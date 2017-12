Agua: Claves para atravesar el verano

El agua es el elemento más importante para todos los seres vivos. Algunos organismos tienen casi el 90% del peso de su cuerpo compuesto por agua. El cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones se componen en un 90% de agua.

Las células de nuestros cuerpos contienen agua. Debido a que el agua puede disolver muchas sustancias, ésta propiedad permite a las células usar los nutrientes, minerales y elementos químicos tan valiosos para los procesos biológicos. Los carbohidratos y proteínas que nuestros cuerpos consumen como alimento, son transportados por el agua dentro del torrente sanguíneo. El agua tiene la habilidad de transportar material de desecho fuera de nuestros cuerpos. Si una persona pierde 10% del agua de su cuerpo, su vida está en situación de riesgo, si pierde el 20%, la condición es tan grave que puede llevarla a la muerte. La cantidad de agua que debe ingerir diariamente una persona, debe representar por lo menos el 3% de su peso, esto significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros por día.

Las claves

Una de las claves para atravesar los super calurosos meses del verano, muy especialmente si te quedas en el barrio de Palermo y no puedes salir de vacaciones, es beber abundante agua.

Cualquiera sabe que nuestro cuerpo está compuesto mayoritariamente por el “líquido y vital elemento” (que cursi Magneto!). Dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua. O sea que después de respirar, beber es lo más importante.

A diferencia de los camellos, no tenemos reserva de agua y hay que recordar que constantemente la estamos perdiendo con la transpiración, la respiración, y las “otras” necesidades básicas. Se calcula que todos los días perdemos entre dos y dos litros y medio de líquido. Si no lo reponemos, nuestros músculos no podrán contraerse como es debido. Pero si perdemos, digamos, unos seis litros sin reponerlos, lo que peligra es nuestra propia vida. Así de importante es el agua.

Nuestro organismo, bastante más sabio y sencillo que nuestra mente, nos lo dice cuando tenemos sed. La sed no es más que un deseo consciente de agua, un indicio que nos falta líquido. Pero además, si queremos saber cuando nos falta agua solo tenemos que mirar el color de nuestra orina. Si es clara, estamos bien. Si es oscura, corramos a beber algo de agua. Al igual que en otras facetas de la vida, lo conveniente es beber el agua que necesitamos repartida a lo largo del día. Por ejemplo, un vaso cada dos horas.

El Dr. Magneto les recomienda beber abundante agua, sin exagerar, claro. Beber agua en exceso puede desmineralizarnos. Los extremos son siempre malos. Si percibes que retienes líquidos puedes tener problemas renales, y sería bueno que vayas a un especialista. Pero hay que señalar que si bien puede hincharte, como en esos casos, el agua no engorda.

Cuando tienes sed procura no recaer en las bebidas gaseosas pues el azúcar que contiene no nos ayuda a saciar la sed. Y además todas estas bebidas artificiales engordan y mucho. Tampoco uses la excusa de la necesidad del líquido para chupetearte algunas cervezas de más. Si bebes dos o tres cervezas por día, lo tuyo es un problema de alcoholismo, no de deshidratación.

Dos terceras partes de nuestro cuerpo son agua. Dos terceras partes del planeta que habitamos también son agua. ¿Será casualidad?

Una última cosa: muchos “politólogos” (palabra paqueta si la hay y que se usa ahora para denominar a los que estudiaron Ciencias Políticas) señalan que de la misma forma que en esta etapa se lucha por el combustible, en un futuro, se luchará por el agua.

Por debajo nuestro está el acuífero más grande del mundo, el “guaraní”. Así que vecinos de Palermo, si algún día escuchan que acusan a nuestro país de desarrollar armas químicas, o algo por el estilo, es recomendable enfilar para otro lado. El último que apague la luz…y de paso también el agua.