El mapa del delito de la Ciudad se actualizará cada seis meses. 200.000 delitos anuales se comenten en CABA

El Gobierno de la Ciudad, por intermedio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, presentó el Mapa del delito, que se actualizará cada seis meses y que cuenta con los datos a partir de las denuncias realizadas en las 54 comisarías de la Policía de la Ciudad en 2016 y durante el primer semestre de 2017. El mapa viene a cumplir con el mandato de la Ley 5688, por la cual se creó la Policía de la Ciudad. Según el ministro Ocampo, con esta herramienta “se alimenta el sistema de despliegue de efectivos policiales” para prevenir incidentes.

El Mapa del Delito, contiene información de eventos delictivos ocurridos desde enero de 2016 a junio de 2017. Las estadísticas dan cuenta de al menos 200.000 delitos anuales en la jurisdicción.

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena.

Con estos datos, se podrá dimensionar mejor el problema de la inseguridad, establecer patrones, realizar diagnósticos certeros y evaluar la efectividad de las respuestas, además de las zonas calientes.

Cada año ocurren, como mínimo, alrededor de 70.000 robos y más de 46.000 hurtos, que constituyen los ilícitos más comunes en territorio porteño. No obstante, en el primer semestre del año ascendieron a 54.368 casos, un 5,2% menos de los registrados en igual período de 2016. La Comuna 1, que integran los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, es una de las zonas “calientes”: solo en junio de este año se denunciaron 779 robos violentos, de los cuales más de 100 sucedieron en el entorno de la estación Constitución.

En el mapa se podrán ver los diferentes tipos de delitos cometidos en barrios o comunas, si fue en una vivienda o espacio público y si se utilizó o no armas y motos, entre otras variantes, además de los meses en que se produjeron.

Las estadísticas fueron sacadas a partir de las denuncias realizadas y de los aportes que realizaron los vecinos en diferentes encuentros con funcionarios porteños, entre ellos el programa de “Comisarías Cercanas”, que se lleva a cabo el primer jueves de cada mes.

De la presentación, en la que estuvo Palermonline Noticias especialmente invitado, participaron el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo; el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro; el subsecretario de Seguridad Operativa, Santiago Schiopetto; y el director General de Información y Estadística Criminal, Aníbal Falivene.

Este mapa on line es “innovador en América Latina” señalaron los funcionarios y agregaron que las actualizaciones serán en junio y diciembre.

La presentación oficial se llevará a cabo este jueves a las 11:30 en la comisaría Comuna 15 y estará encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Se puede ver el dato estadístico y el dato que alimenta a ese mapa”, indicó Ocampo, que aclaró que más allá de una actualización por semestre, ellos tendrán “actualizaciones internas, con una herramienta que será casi online” para la cartera que encabeza.

Además, el ministro indicó que comparado 2016 con 2017 “bajó mucho el homicidio y este año se espera que siga bajando”, mientras que afirmó que el resto de los delitos como el robo automotor se va manteniendo en los mismos guarismos”.

La idea con este mapa es además “optimizar los recursos de la Policía de la Ciudad”, explicó el funcionario.

“Si por ejemplo nosotros vamos viendo que en un barrio, los días que llueve, a una hora determinada ocurre un cierto hecho delictivo en una misma esquina, desplegamos la fuerza en ese sentido, esto nos permite utilizar mucho mejor los recursos policiales”, amplió Ocampo.

Por su parte, D´Alessandro explicó que este mapa “hay que mirarlo como un sistema integral” y citó el programa Senderos Seguros, que tuvo “un resultado espectacular”.

“Salimos a integrar a la comunidad educativa, con los padres, comerciantes y el policía asistiendo a la situación que tenga ese senderista. Se controlaron ciertos delitos como los arrebatos en zonas acerca de colegios”, precisó el secretario de Seguridad porteño.

Por su parte, Ocampo destacó que “con esta herramienta se podrá hacer inteligencia sobre la migración del delito”.

Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad remarcó ante una pregunta de Noticias Argentinas que “cualquier comisaría de la Ciudad tiene que tomar cualquier denuncia sea o no de su jurisdicción”.

“Lo que se va a aclarar es el lugar del delito para poder ingresarlo al mapa. También se puede llamar a la fiscalía. Nos interesa resolver la realidad, porque antes había un desaliento a las denuncias debido a que ciertos comisarios no querían que le creciera la estadística de delitos en su jurisdicción”, cpmpletó Ocampo.

Durante la presentación de esta iniciativa se aclaró que “con la finalidad de maximizar el uso de los recursos públicos y evitar duplicaciones en la publicación de estadísticas, se concentró este Primer Informe de Estadística Criminal y su Mapa del Delito en los hechos registrados como homicidios dolosos, robos, hurtos, y homicidios y lesiones culposas en siniestros viales”.

“Si bien la fuente de datos más importante en términos cuantitativos es la Policía de la Ciudad, para esta primera publicación se ha llevado a cabo un Convenio de Cooperación y Confidencialidad entre áreas técnicas del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la obtención de datos estadísticos de homicidios y lesiones culposas que registra el Observatorio de Seguridad Vial”, precisaron.

Entre algunos detalles estadísticos que arroja el mapa del delito, aparecen que las víctimas registradas por Homicidios Dolosos en la Ciudad disminuyeron un 10,53 por ciento al pasar de 76 muertes en el primer semestre de 2016 a 68 en el mismo período de este año.

La única estadística que fue en aumento es la de homicidios por siniestro vial, que aumentaron un 34,48 por ciento al pasar de 29 muertes en el primer semestre de 2016 a 39 para el mismo período.

Por lesiones por Siniestro Vial bajaron 5,28 por ciento, ya que en el primer período de 2016 eran 4.261 y en el mismo período de este año fue de 4.036.

Los hechos registrados como Robos y Hurtos bajaron un 5,27 por ciento, ya que de 57.394 hechos en el primer semestre de 2016 pasó a 54.368 para el mismo período del corriente año.

A la hora de desglosarlos, los robos bajaron un 4,36 por ciento al pasar de 34.982 casos en el primer semestre de 2016 a 33.457 en igual tiempo de este año. Y los hurtos cedieron un 6,70 por ciento, al pasar de 22.412 a 20.911 en idénticos períodos.

OTROS PROBLEMAS DE APREMIOS

Policía herido no estaba identificado y fue atacado por sus compañeros. La madre de uno de los efectivos policiales que sufrió lesiones durante la protesta en contra de la reforma previsional frente al Congreso, que fue visitado en el hospital por Mauricio Macri, reconoció que su hijo estaba de civil y que los otros uniformados “lo confundieron” con un manifestante.

La madre de uno de los policías heridos durante los disturbios del último lunes en una protesta contra la reforma laboral reveló que el efectivo actuaba “de civil” y dio a entender que por esa situación y por no estar identificado lo habrían herido otros policías y no manifestantes.

“No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada. Al ser de civil él, supongo que lo deben haber confundido, porque él trabaja en la División de Robos y Hurtos”, dijo la mujer, que se identificó como Laura. Al finalizar la entrevista, uno de los periodistas que la realizaba señaló: “lo que no cuenta ella, y lo voy a decir con cuidado, es que estaba de civil, investigando y en el fuego cruzado lo confundieron; vos habrás visto imágenes de gente encapuchada llevándose detenida a otra gente, bueno, es su trabajo”.

El hecho resulta de mayor gravedad si tenemos en cuenta que antes de la protesta en Congreso, la jueza en lo Contencioso y Administrativo tributaria de la Ciudad, Patricia López Vergara, había ordenado que el Gobierno de la Ciudad le informe qué fuerzas de seguridad intervendrán en el operativo, y dispuso que los efectivos estén uniformados y “visiblemente identificados”; a lo que la Justicia porteñá había dado el visto bueno para proceder como se dictaminó.