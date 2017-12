PAdeA promueve Campaña #PirotecniaCero

La Asociación Argentina de Padres de Autistas, APAdeA, y la Federación Argentina de Autismo, FAdeA, en los últimos 10 años vienen promoviendo la campaña “Pirotecnia cero”, iniciada por unos padres que comenzaron a denunciar ante los medios la problemática de la pirotecnia frente a las personas con TEA, esencialmente el impacto que causa la pirotecnia en la hipersensibilidad auditiva que trae como consecuencia desequilibrios en la conducta de las personas con TEA.

APAdeA agradece a toda la prensa y a los medios que con profesionalismo han difundido y ayudado a concientizar a la sociedad de esta campaña “Pirotecnia cero”.

En estos últimos años la cantidad de notas, tanto para la prensa escrita como para la visual y la auditiva, ha dado origen a un movimiento de campaña contra la pirotecnia. También APAdeA expresa el reconocimiento a muchos municipios a lo largo del país, que recepcionaron la necesidad, no solo del colectivo de las personas con autismo, sino la necesidad de normativizar un principio de solidaridad y respeto por el otro en el marco de los derechos humanos, obrando para el bien común de los distintos estados locales y municipales. El objetivo es que todos los municipios nacionales regulen la pirotecnia cero.

El fundador de APAdeA, el Dr. Horacio Joffre Galibert, habló con Radio Universidad de La Matanza, FM 89.1, sobre la importancia de terminar con la pirotecnia y el problema que produce a las personas con y sin TEA.

-Buenos días, muchas gracias por esta posibilidad. Yo soy papá de ocho chicos. Ignacio, el número tres, ya tiene 35 años y un autismo muy severo, con autoagresión, automutilación y uso de cascos. Por suerte, actualmente está en otro periodo, esto fue durante la prepubertad, la pubertad y la adolescencia. Generalmente era un drama, algo muy traumático, pasar las fiestas.

A los chicos de estas características, la pirotecnia los afecta severamente en su elemento nuclear: la conducta. Dadas las características de su hipersensibilidad auditiva, la pirotecnia provoca una alteración realmente muy importante en la mayoría de las personas con autismo. No en todos los casos, pero sí en la mayoría.

De por sí altera a las personas convencionales, porque todos tenemos hipersensibilidad al sonido. Pero en el autismo es donde más alterada aparece esta cuestión. Tenemos ejemplos que están en los libros, cualquiera puede ver toda la información gracias a internet: pueden buscar por ejemplo a Temple Grandin, que es la autista más famosa del mundo, por la cual se conoció cómo piensa una persona con autismo internamente. Ella pudo contar todo lo que le pasaba cuando no se podía expresar. Estuvo con nosotros acá, es socia honoraria de APAdeA, hay una película de Hollywood sobre ella que realmente es muy recomendable ver. Aportó mucho al conocimiento del autismo, como esta cuestión de los ruidos, lo sensorial, que es lo que más marcó en la ciencia del autismo. Temple Grandin siempre dijo que estos ruidos habían marcado su vida: las explosiones, los chirridos alteraban su conducta y por ende su vida personal.

Cada vez que llegan las fiestas, uno sale al balcón en la Ciudad de Buenos Aires y parece que estamos viendo una guerra. Entonces hay que blindar la casa para proteger a nuestros hijos con autismo. También tenemos que ponerles auriculares, tapones… ellos sienten pánico. Y hay que manejar toda esa situación, para nosotros las fiestas no son fiestas, sino es un momento de prepararnos para mucha angustia.

-Doctor, ¿y qué se hace? Para los papás de chicos con autismo, ¿cuál es la conducta a tomar? Es inevitable que haya pirotecnia y en algunos es tal cual como usted lo describe son escenarios de guerra, ¿qué se recomienda en esos momentos?

-En primera instancia, no se puede salir. Generalmente no salimos a ningún lado. Cuando conversamos en la Asociación con los padres y familias, cada uno va contando su experiencia, cómo hace. Es importante la experiencia, ahora ya tenemos un poco más apoyo de la gente, tenemos indicadores que nos van ayudando a saber cómo vivir, cómo soportar y pasar estas fechas. Navidad por ejemplo es una fiesta de celebración, de alegría de la familia, el volver a nacer. Pero resulta que los padres de personas con autismo tenemos que atajarnos para poder pasarla lo mejor posible con todo este significado que tiene la navidad. En algunos casos las personas con TEA reaccionan a los saltos, se golpean. Otros gritan, se tapan los oídos, se desesperan, tienen ataques de pánico, soportan todo tipo de ruidos.

Nos preparamos conversando cada uno de nosotros con nuestros hijos, en lo posible vamos preparando la casa, el lugar a donde va a ser la celebración, previniéndole a la persona con autismo que va a venir gente, que se trata de esto la fiesta. Algunos entienden más, otros menos, pero creo que todos perciben lo que sucede, son personas que tienen una gran percepción de lo que está ocurriendo. Nos acomodamos de alguna manera y en los casos más extremos, se utiliza el casco, los tapones, blindar las ventanas con doble vidrio y cuando llega el momento de los estruendos cerramos bien toda la casa. Hay que prevenir, hay que armar el ambiente familiar. Esto es lo que hacemos en la asociación, una reunión con los papás, con las familias. De hecho estoy llegando de Corrientes y la verdad con mucha satisfacción, porque estuvimos en la dirección de la Municipalidad de Corrientes, también en la dirección General de la Municipalidad de Chaco. Los municipios están tomando conciencia, haciendo propuestas, están hablando de la pirotecnia cero. Hay un gran avance en todo esto.

-Justamente hacíamos una nota hace un rato al defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hay 18 municipios ya de la provincia que han legislado al respecto, por prohibir el uso de pirotecnia, es cuestión de tiempo

-Es cuestión de tiempo sí y la verdad es que te agradezco, gracias a ustedes y a un medio tan importante, que es de una universidad, por dar conocimiento, dar concientización. Porque no es solamente la prohibición por la prohibición misma, sino explicar las cosas: lo mal que le hace al ser humano la pirotecnia y a las personas de este tipo, que físicamente tienen algo más desarrollado que las personas convencionales, que es la hiper sensibilidad sonora. En toda la cuestión sensorial son un ejemplo y en ese sentido nos han marcado cómo somos los seres humanos, cómo pensamos, al tratar de explicar cómo son ellos. Es fascinante, el autismo es lo que más está aportando a saber cómo funciona el cerebro, cómo somos. Y este es un indicador importante, el de la cuestión de la hipersensibilidad sonora, que tenemos que prestar atención, porque ellos no están ayudando en definitiva a nosotros, al resto de la comunidad.

-Vamos a recordarle a los papás que tengan alguna inquietud, que APAdeA trabaja muchísimo con esto y se pueden acercar, para que puedan recibir algún tipo de asesoramiento y despejarles dudas. De esto se trata.

-Sí de eso se trata. Te agradezco mucho, porque gracias también a ustedes las personas se van concientizando. No tenemos todavía un número total de los municipios, un registro general, pero vamos por muy buen camino, como te dije vengo encantado del interior, los municipios quiere ser parte de esto.

-Gracias Doctor, seguiremos trabajando en este sentido, le agradezco mucho su tiempo.

-Muchas gracias un abrazo para todos y feliz navidad.. sin pirotecnia.

RECOMENDACIONES:

1. Al núcleo familiar y familia extendida de las personas con TEA: a. Prevenir del suceso de las fiestas a nuestro hijo con TEA entablando una conversación, en lo posible, explicándole de que se tratan estas celebraciones. b. Tomar las prevenciones en el lugar donde se realizan las reuniones familiares, en algunos casos la necesidad de blindar algunas ventanas o espacios para prevenir el ruido de estruendos y petardos. c. la decisión del grupo familiar de proteger al TEA de todos los aspectos que puedan perturbar su conducta y que fomentemos el recogimiento para la celebración y no para soportar estos acontecimientos. d. conversar con los vecinos y el entorno respecto a la problemática que atrae esta celebración y la campaña pirotecnia cero difundiendo en estos ámbitos como informando a la prensa y a los medios que promuevan esta campaña.

2. A los poderes públicos: que tomen conciencia del daño que causa la pirotecnia en cualquier persona neurotípica, destacando la incidencia en los TEA. Solicitamos tomen los medios necesarios y se normativice y efectivice la prohibición que tenga como objetivo pirotecnia cero.

3. A la prensa: Pedimos a los medios difundir la campaña pirotecnia cero. Informar los motivos por el cual fundamentamos que la pirotecnia afecta no sólo a los TEA sino a muchas otras comunidades, además de su riesgo y las lesiones que se generan anualmente por el mal uso de las mismas.

4. Comunidad en general: Consideramos la pirotecnia como un motivo de comercialización en todo el territorio nacional. Por todo esto les pedimos apoyen esta campaña en bien de toda la comunidad para que los festejos de unos no sea el padecimiento de otros.

Fundador APAdeA-FAdeA

Dr. Horacio Joffre Galibert

