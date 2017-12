En Palermo Viejo nace Palermo Green entre Palermo Soho y Palermo Hollywood

La AABE sacó a la venta los tres primeros terrenos del emprendimiento “Palermo Green”. La parcela se encuentra delimitada por la avenida Juan B. Justo y las calles Soler, Godoy Cruz y Honduras. En el lugar está instalado actualmente uno de los obradores del viaducto San Martín. Prevén que parte de lo recaudado se utilizará para financiar las obras, mientras que otra parte quedará para la ANSES.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó tres terrenos linderos a la traza del Ferrocarril San Martín ubicados en el barrio porteño de Palermo.

La enorme parcela de 113 mil metros cuadrados se encuentra delimitada por la avenida Juan B. Justo y las calles Soler, Godoy Cruz y Honduras, siendo atravesada por las vías del San Martín.

Según pudo saber Palermonline Noticias, se trata de una antigua playa con galpones ferroviarios que hasta hace poco tiempo estaba ocupada por un grupo de cartoneros y gente sin techo, siendo bautizada “Villa Hollywood” por los vecinos y la prensa. En abril pasado los ocupantes fueron desalojados para instalar allí uno de los obradores del viaducto del San Martín, que se construye entre Palermo y La Paternal.

El sector, que tiene un altísimo valor de mercado, se encuentra en cercanías del centro comercial Distrito Arcos y del Polo Científico – Tecnológico (ex Bodegas Giol), donde se encuentran el Centro Cultural de la Ciencia y la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Allí se prevé desarrollar el proyecto denominado “Palermo Green”, que contempla la construcción de edificios comerciales, residenciales y de oficinas (valor promedio del metro cuadrado de hasta 4000 dólares), lo que consumiría un 35% de la superficie: habrán edificios en altura sobre Juan B. Justo y más bajos sobre Godoy Cruz. El restante 65% se destinaría a espacio público, incluyendo un parque lineal de casi un kilómetro de extensión. El bajo viaducto, en tanto, será aprovechado para la instalación de locales comerciales. El objetivo declarado es el de “integrar” los barrios de Palermo Hollywood y Palermo Soho.

El terreno quedará atravesado por varias calles, hoy cortadas por la presencia del ferrocarril. La apertura de las nuevas arterias fue recientemente autorizada por la Legislatura Porteña.

Sólo se vendieron dos de las tres parcelas que salieron a subasta: la primera fue adquirida por Dumet Propiedades por un valor apenas superior a los cuatro millones de dólares, mientras que la segunda quedó para el Grupo Inversa por apenas poco más de 4,5 millones de dólares. Llamativamente el valor pagado apenas se alejó del precio base 4 y 4,5 millones, respectivamente.

Según pudo saber Palermonline Noticias, lo recaudado será administrado por la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires, cuyos accionistas son el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (90%) y la AABE (10%). Se estima que lo correspondiente al AABE se destinará a financiar la propia obra de infraestructura del viaducto San Martín.

Cabe recordar que días atrás se vendieron los terrenos de Empalme Norte, cuya subasta había sido anunciada el año pasado, y en breve se dará paso a la venta de la playa ferroviaria de Colegiales, autorizada recientemente por la Legislatura.

Palermo Hollywood

Palermo Hollywood es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.

No es oficialmente reconocido como uno de los 48 barrios porteños.

Este sector del barrio porteño de Palermo, aunque ubicado más allá del arroyo Maldonado, en lo que fuera originalmente el Partido de Belgrano, ​ ha sido denominado de esta manera por la concentración desde principios del siglo XXI de productoras televisivas, canales de televisión y posproductoras de cine y televisión. Sin embargo se trata de un barrio tradicional -su hito institucional es el centenario Club Atlético Palermo- surgido en el intersticio interurbano entre la vieja ciudad de Buenos Aires y el pueblo de Belgrano en tiempos de la Gran Inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos caracterizados vecinos, como Charly García, rebautizaron el barrio como Palermo Bagdad. Los viejos vecinos prefieren llamarlo por su antigua denominación: Quinta Bollini. En la Audiencia Pública del 11 de diciembre de 2006 celebrada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Arq. Marcelo Pazos sostuvo que Palermo Hollywood no es “ni Hollywood ni Palermo” y que las tierras que jurisdiccionalmente habían correspondido al Partido de Belgrano y no a la de la ciudad de Buenos Aires al momento de su federalización debían incluirse en la comuna XIII -Belgrano- y no en la XIV -Palermo-.

Palermo Soho

Palermo Soho es la denominación de un sub-barrio no oficial ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. A modo general se lo puede ubicar delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, aunque en inmediaciones a esta última se superpone con los también difusos Palermo Pacífico y Palermo Botánico.

El término “Palermo Soho” surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares la cual se basó en la zona de Londres del nombre homónimo con un concepto parecido.

En la actualidad en varias capitales del mundo se denomina así a las zonas que agrupan artistas, moda y restaurantes de estilo.