Grupo Núcleo presenta los productos de Kany en Argentina

El distribuidor y fabricante anunció la disponibilidad de los productos outdoor de la marca, con energía sustentable

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2017.- Grupo Núcleo, distribuidor y fabricante de Tecnología, anunció la disponibilidad de las soluciones de Kany, la empresa dedicada a los productos outdoor.

“Tenemos gran expectativa con toda la línea nueva de la marca Kany, son productos muy originales, bonitos con precios accesibles. Son Ideales para decorar jardines, accesos a piletas, solariums y todo espacio de recreación. Además, se pueden ofrecer en hoteles y son útiles para distintos viajes,” dijo Maximiliano Gonzalez Kunz, CEO de Grupo Núcleo y agregó: “La marca Kany cuenta con nuevos y novedosos, inflables construidos en PVC, resistentes al agua y con carga solar, para iluminar distintos ambientes y con variadas luces de colores.”

Productos destacados de Kany. Luces outdoor con energía sustentable

YANES

“Es una luz solar inflable, que se adapta a cualquier tipo de ambientes, con diferentes colores de luz: rojo, verde azul, amarillo, violeta, celeste y blanco, más 2 modos de intermitencia; práctico, económico y decorativo. Son ideales para el aire libre, viajes, campamentos en la montaña o en el bosque,” dijo Agustin Lian, Gerente de Producto y agregó: “Al igual que los otros productos como Bayo, Doza y Otto fueron pensados para cuidar el planeta: Mediante su sistema de carga solar se ahorra energía. No precisa cables. Están construidos en PVC, son resistentes al agua y soportan todo tipo de climas. Es importante destacar que además de ser soluciones para el ocio o entretenimientos pueden ser utilizados en situaciones diversas, como una emergencia frente a cortes de luz por ejemplo”.

BAYO

Es un set de 4 luces blancas con 3 modos de iluminación. Ideal para decorar e iluminar ambientes. Ideales para llevar de viaje.

DOZA

Es una bola de luz que se puede colgar para ambientar fiestas o para decorar e iluminar ambientes, sin costos de electricidad, y además se puede elegir el color de la luz.

OTTO

Luz inflable con parlante. Ideal para escuchar música en todo lugar, incluso en la pileta. Se puede colgar prácticamente en cualquier sitio, además puede iluminar ambientes con diferentes luces. Los usuarios podrán llevarlo a la pileta para que flote y escuchar a través de Bluetooth. Se carga en forma solar, y no necesita de ninguna otra fuente de alimentación. Con luces de diferentes colores, resistente al agua y fácil de transportar o colgar.

CASTOR

“Es una luz de emergencia solar con dos potentes imanes de 3 modos: baja intensa e intermitente. Se carga con energía solar. Ideal para el auto en emergencias o para caminar por un sendero oscuro,” afirmó Agustin Lian.

SILLONES Kany

Sillón inflable a prueba de agua: se infla sólo con aire, no precisa inflador.

Disponible en 5 colores: rojo, verde, amarillo, camuflado gris, camuflado verde

Durable y ultraliviano.

Incluye estaca metálica para mantenerlo firme y seguro.

Soporta hasta 200 kg.

Fácil de guardar, con práctica mochila para transportar.

Material: 100% nylon

Tamaño: 270 x 270 cm (desinflado)

Peso: 1,25 kg

“Los nombres fueron pensados por nuestro departamento creativo y, esta vez, en referencia a lugares de Argentina. Por ejemplo: Yanes por el Parque Arrayanes, Doza por Mendoza, Otto, Bayo y Castor por 3 Cerros destacados de nuestro país,” explicó Lian.

Link con el video de Kany—https://youtu.be/qjYm4SsIZm4

Disponibilidad y Precios: Otto tiene un precio sugerido final de $849 pesos, Doza $999 pesos, mientras que Bayo cuesta $1599 pesos y Yanes $449 pesos. Castor cuesta $329 pesos y los sillones tienen un precio sugerido al público de 799 pesos los de colores lisos, mientras que los camuflados cuestan 899 pesos.

Acerca de Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la fabricación y comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e internacional. La empresa cuenta con más de 200 empleados, entre los que se destacan, profesionales y especialistas en tecnología que brindan atención personalizada y servicio post-venta.

Grupo Núcleo posee tres centros logísticos en Argentina, uno se encuentra ubicado en su Fábrica de Chaco 1670, Mar del Plata con más de 5.000m², la misma cuenta con un robot para la fabricación de memorias y placas electrónicas, y con un sector de armado y ensamble de notebooks, tablets y PCs de la marca PCBOX. Los departamentos que funcionan en el edificio son: Administración y Finanzas, Créditos, RRHH, Ventas (Retail, Reseller y Corporativo), Armado y Ensamble, RMA, SMT, Logística, Compras, Marketing y Diseño, Sistemas, y Auditoría.

El centro de logística y distribución en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en Av. Brasil 3237, en el barrio de Parque Patricios, con un depósito de 2000m², showroom, salón de ventas, y áreas de Comercio Exterior, Marketing, Corporativo, Logística y Producción.

El centro de logística y distribución Córdoba se ubica en General Paz 1536, Teléfono 4728928 con un espacio de 400 mts2, con oficinas, depósito y personal con capacidad para abastecer al todo el NOA y CUYO.

PCBOX, INTEL, MICROSOFT, LG, HP, LENOVO, ALCATEL, ASROCK, ACER, ASUS, WD, AMD, BROTHER, EPSON, LOGITECH, GIGABYTE, SEASONIC, STEEL SERIES, DIVOOM, SANDISK, CRUCIAL y GMX son algunas de las marcas que importa y distribuye la compañía.

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar