TecnoiPhone ¿Cómo evitar que la batería dañe a tu iPhone?

Las actualizaciones per se no ralentizan, pero cuando hay un problema con cierto componente, el sistema operativo está programado para reducir el rendimiento. Así que reduce la potencia del dispositivo y lo hace más lento, pero porque la batería no rinde igual.

Según han podido comprobar los responsables de Geekbench (la herramienta de análisis rendimiento de teléfonos), la auténtica culpable de que tu iPhone 6 vaya más lento es la batería. En sus tests, han demostrado que sí existe un factor de software, pero este sólo aparece cuando la degradación de las células de la batería empieza a hacerse evidente.

La mayoría de baterías de este tipo están pensadas para completar a pleno rendimiento unos 500 ciclos de carga y descarga, lo que normalmente se corresponde con los dos años de vida de un teléfono en la actualidad. Lo que no está totalmente claro es por qué esa menor vida está también ligada a un peor rendimiento de los iPhone. Lo más probable es que la falta de potencia suministrada al dispositivo haga que este reduzca su rendimiento, pero parece que las actualizaciones del iPhone sí tienen algo que ver. Geekbench cita que la diferencia entre iOS 10.2.0 y 10.2.1 en cuanto a rendimiento en un teléfono con una batería más anticuada apuntan en esa dirección.

La solución que implementaron para el problema del apagado fue controlar cuánta energía pueden obtener los procesadores de los teléfonos viejos. Según estiman, cada iPhone tiene un uso de tres años. Debido a esto conviene cambiar la batería antes del tercero, no solo para que dure más, sino también para tener un iPhone rápido.