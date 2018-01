Grandes bandas y solistas de relieve mundial visitaran Argentina

El año 2018 tendrá a Argentina en el centro de la escena política y económica global, a partir de la presidencia del Grupo de los 20 (G20), pero la escena musical no se quedará atrás, por la visita de grandes bandas y solistas de relieve mundial, como los británicos Grupo de los 20, Depeche Mode y Phil Collins o las estrellas de la música cubana Buena Vista Social Club.

El mes próximo, el escocés Rod Stewart actuará aquí por partida doble: el miércoles 14, en una gala por el Día de los Enamorados, ofrecerá un show íntimo, que incluirá una cena con platos gourmet, en el complejo Costa Salguero. Dos días después, dará un recital que se prevé masivo, en el estadio del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde no faltarán canciones como “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “Forever Young” y “You’re in My Heart”.

El miércoles 7 de marzo, las agrupaciones estadounidenses Foo Fighters y Queens of the Stone Age ofrecerán conciertos en el estadio del club de fútbol Vélez Sarsfield, en el oeste de esta Capital.

Ese mes, entre el 16 y el 18, se realizará la quinta edición local del festival Lollapalooza, con nombres como Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Lana del Rey, The Killers y LCD Soundsystem. La edición de 2017 convocó a 200 mil amantes de la música, en dos jornadas consecutivas.

El 20 de marzo, Phil Collins actuará en el Campo Argentino de Polo (CAP), en el barrio de Palermo, presentación de su gira “Not yet dead tour”, que, previamente, contará con un recital de la agrupación The Pretenders.

Cuatro días después, los británicos de Depeche Mode estarán en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, en el marco de la gira “Global Spirit Tour”, primera vez luego de nueve años en América Latina.

El tour comenzará el 11 de marzo en Ciudad de México, continuando por Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago de Chile y Argentina, antes de terminar en San Pablo (Brasil) el 27 de marzo.

“Global Spirit Tour” acompaña el lanzamiento del 14º álbum de estudio de la banda oriunda de Basildon, que ha vendido más de 100 millones de discos y ha tocado en directo para más de 30 millones de aficionados en todo el planeta.

En abril, los también británicos de Radiohead serán la atracción principal del festival Soundhearts, en el predio de Tecnópolis, zona norte de Buenos Aires.

Esa actuación será la segunda en el país, luego de la visita de 2009, evento al que asistieron 36 mil aficionados de la banda que lidera Thom Yorke.

El 17 de mayo, los cubanos de Buena Vista Social Club estarán en el mítico estadio Luna Park, con entradas que se venden de 750 a 2050 pesos (41,66 a 113,88 dólares).

En junio, el canadiense Paul Anka, se presentará también en Luna Park, el día 10, para repasar sus éxitos, entre ellos “Put your head on my shoulder”, “You are my Destiny”, “My way” y “Oh, Carol!”.

Ya en noviembre, Roger Waters, el ex integrante de Pink Floyd, se presentará el día 6 en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, en el marco de la gira mundial “Us + Them”, con clásicos de su ex banda, como “Money”, “Time”, “Wish you were here” o “Comfortably Numb”, canciones de su etapa solista y varias de las canciones de su más reciente disco, “Is This the Life We Really Want?”.