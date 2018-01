La enigmática banda punk 2minutos nuevamente en el Salón Pueyrredón en Palermo Bronx

2minutos nuevamente en el Salón Pueyrredón el 13 de Enero del 2018, esta vez junto a Agente Feldon y LAS VIN UP. Va a estar presente la feria 2minutos, el evento fué confirmado a Palermonline Noticias, como uno de los mejores Shows de Palermo Bronx. 2 Minutos, también conocido como Dos Minutos o 2′, es una banda punk rock, formada en 1987, originaria Valentín Alsina provincia de Buenos Aires, Argentina.

Debido a que la mayoría de su lírica se refiere a temas calificados como barriales, como ser el alcohol, la delincuencia, los problemas con la policía, los trabajadores, las peleas callejeras y el fútbol, se le considera una banda identificada con el subgénero oi! punk.

Cultores del punk argentino, son considerados como los sucesores de Los Violadores y contemporáneos a Attaque 77. Minutos fue la primera banda argentina de punk rock que actuó en Estados Unidos durante su gira norteamericana en el año 1995. Allí llenaron el mítico CBGB, el club neoyorquino que disparó el punk de grupos como The Ramones, Televisión y Patti Smith veinte años antes.

Tras realizar presentaciones por todo Buenos Aires y grabar material de forma independiente, en 1994 editan su primer trabajo discográfico, titulado Valentín Alsina, en homenaje a su ciudad de origen. La mayoría de las composiciones de sus canciones hablaban del barrio, de la realidad del trabajador abrumado por los bajos salarios, las extensas horas de trabajo y la necesidad de salir del sistema opresor.

Tras el mega éxito de este primer material: 50.000 copias vendidas y aclamados como “Banda Revelación” por el Suplemento Sí del diario Clarín. El gran debut de la banda se produjo al telonear a Motörhead en Estadio Vélez Sarsfield, junto a Attaque 77 ante un público de 45.000 espectadores. De este material se desprende su primer gran éxito, titulado «Ya no sos igual», tema que hablaba de un conocido amigo de la banda que se ejerció como policía y que ya no era la misma persona.

Su segundo material discográfico, Volvió la alegría, vieja!, fue grabado en el año 1995. El arte de la tapa de este disco es más que sencilla presentando un gesto navideño en ella. Este disco contiene los éxitos más importantes de la banda, entre ellos: «Tema de Adrián», «Vago», «Todo lo miro» y «Piñas van, piñas vienen» (un homenaje a los mejores boxeadores argentinos con una introducción grabada por el mismo Horacio Accavallo). En ese mismo año, la multinacional Polygram edita en VHS, la grabación del show realizado en el Estadio Obras Sanitarias con el título de Completo.

El tercer disco, llamado Postal 97’, fue publicado a mediados de 1997, mientras duraban los festejos por los diez años de la banda. La canción «Gatillo fácil» fue el corte difusión y los temas más destacados fueron: «Qué yeta» y «Recuerdos en la arena». El álbum vendió alrededor de 15.000 copias en un mes, lo que llevó a la discográfica a renovarles el contrato.

Su cuarto disco, Dos minutos de advertencia fue lanzado en 1999, con la incorporación de los ex integrantes de Cargo de Conciencia (Banda mítica underground del barrio del Abasto) Pedro y Pablo en guitarras, en el cual «Lejos estoy», fue uno de los temas destacados junto con «Carta a E.T.» (un tema que habla sobre la contaminación, y el calentamiento global).

Luego de su gira “Chichipio Hunter” por todo el país y varios países de Hispanoamérica, editaron su nuevo material titulado Vamos a la granja/Directo al infierno, donde incluyen un sonido más pulcro, pero a su vez tan poderoso como en los primeros tiempos. Este disco cuenta con 4 covers, «Resfriada» de Daniel Melero, «Todavía una canción de amor» de Los Rodriguez, «Ave de paso» de Sandro y «Straight to hell» de The Clashy por último de “Valentin Alsina” de (Six Piscols) compuesta por Felipe Gaete.

Con motivo de los 25 años de la banda, El Indio (guitarrista fundador de 2 Minutos) decidió grabar un disco homenaje con la participación de los más grandes artistas del punk rock local. El nombre del tributo fue Vos no confiaste y fue presentado en abril de 2013. En ese mismo año, editaron la placa Valentín Alzheimer. El 6 de diciembre de 2014, se presentaron en el Rockout Fest, un festival de rock alternativo en Santiago de Chile. En 2015, la banda anunció la salida de un DVD, que será grabado en Chile.

El 4 de septiembre de 2016 tocaron en el Estadio del “Luna Park”para celebrar sus “Cachi 30 Tour” con un Luna totalmente lleno y con invitados de Lujo como Hugo de Doble Fuerza, Chino Vera y Edu de Cadena Perpetua. El 3 de Julio de 2017 tocaron en el último día del festival Rock al Parque de Bogotá, Colombia frente a 60 mil espectadores bailando y festejando los 30 años.

Salón Pueyrredón

Av. Santa Fe 4560 | Palermo Bronx