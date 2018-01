La Vecina de Belgrano Luli Vazquez fue atacada por ser “gorda”. Fue agredida salvajemente.

Una señora ayer 8 de enero, la de la foto, ingresó a una dietética situada en Cabildo 2900, barrio porteño de Belgrano, y agredió a una joven que estaba esperando ser atendida por “gorda”. La acusada la insultó y comenzó a golpearla. La Vecina de Belgrano Luli Vazquez, escribió en su red social lo siguiente:

Me acaba de pasar esto en la dietetica TOMY de Cabildo al 2900, la señora quería ser atendida primero porque yo era gorda y evidentemente eso le molestaba (yo entré antes y estaba para pagar, no habían más clientes) empezó a decir que si estaba yo primero ella se iba, al preguntarle por qué tenía que contestar así me respondió que los gordos no tienen que comer y me empezó a atacar y a decirme MIRATE LO QUE SOS, GORDA, GORDA DE MIERDA, DAS ASCO GORDA HIJA DE PUTA. Y al vee que la estaba grabando me tiró el celu al piso y me empezó a pegar. Por Dios Basta de estas lacras! Subo video y foto de cómo me quedó el brazo y el pelo. Las empleadas de @dieteticastomy no hicieron NADA. Solo miraban. Por favor compartan! Es una vergüenza que tengamos que salir a la calle con miedo. Estoy desolada. Se tiene que cortar. Escrachen a esta gordofóbica por mala persona. #discriminacion #gordofobia #maltrato #bastadediscriminacion

La víctima, Luli Vázquez de 33 años, contó que se acercó al local TOMY, el cual solía frecuentar, en el horario de descanso de su trabajo y como el comercio estaba vacío, no sacó número.

Cuando estaba a punto de pagar, ingresó una señora que sacó número y exigió que la atiendan primero a ella. Cuando la víctima le dijo que ella estaba por abonar, la agresora expresó a las empleadas del lugar: “si la atendés primero a esta gorda, yo me voy”.

Ante la violenta contestación, la víctima entró en shock y le preguntó por qué la agresión. La acusada le respondió: “No estoy hablando con vos asi que callate gorda hija de p…. Los gordos no tienen que comer. Mirate lo que sos, gorda, gorda de mierda, das asco, hija de p…”.

La víctima decidió filmar y la señora, al notar que estaba siendo grabada, le tiró el teléfono celular al piso a la víctima y comenzó a pegarle.

“No pude seguir grabando porque me manoteó el teléfono. Me golpeó en la cabeza con una bolsa o cartera. Me rasguñó, me zamarreó, me insultó”, recordó.

La afectada agregó que las empleadas del local “no hicieron nada”. El director comercial del local se comunicó con la víctima y justificó que las vendedoras no actuaron porque estaban “tristes por la situación”.

Para concluir, manifestó que sale a la calle “con miedo” de que la persona denunciada tome represalias ya que es una persona “violenta”. Tildó también a la acusada de “mala persona” y “gordofóbica” y recordó que aunque sufrió varias situaciones de discriminación por sobrepeso, fue la primera vez que fue golpeada en una situación de bullying.