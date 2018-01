Perez y Carrillo presentaron las mejoras de Plaza Inmigrantes de Armenia

Presentan las mejoras de Plaza Inmigrantes de Armenia con actividades físicas y recreativas junto a numerosos vecinos del barrio, Palermonline Noticias no podía faltar, ya que somos el Portal del Barrio de Palermo y siempre una acción comunitaria es una buena noticia, con la presencia de personal de la comuna, CLIBA, Mascotas de la Ciudad, la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Gestion Comunal. Acompaño a Alejandro Perez el Jefe Comunal de la 14, El representante legal de la Comuna 14 Dr. Mariano Ressian en la reinauguración y el Secratario de Atención y Gestión Ciudadana Facundo Carrillo, el ex jefe comunal de Recoleta. La plaza ofrece distintas actividades especialmente para los niños. No solo hay dos lugares bastante amplios con juegos de todo tipo. Es una plaza ideal para traer a los chicos porque con tanto para hacer no se van a aburrir. A lo largo de Plaza Armenia esta lleno de restaurantes y bares para sentarse a comer o tomar algo. Hay mucha diversidad en la oferta, así que ya sea para desayuno, almuerzo, merienda o cena: algo hay seguro en Plaza Armenia. También es ideal para ir un día con clima agradable, ya que todos los lugares tienen terraza que da a la plaza, y se genera un clima hermoso.

Popularmente esta plaza ya era conocida como “Plaza Armenia” debido a la importante presencia de la comunidad en la zona. El nombre “Inmigrantes de Armenia” fue elegido en homenaje a los refugiados armenios que llegaron a nuestro país a comienzos del siglo XX, escapándose del genocidio cometido por el Estado turco entre los años 1915 y 1923. La ex plaza Palermo Viejo, rebautizada como “Inmigrantes de Armenia” en homenaje a los refugiados que llegaron al país a comienzos del siglo XX, fue inaugurada en 1979 bajo la gobernación de Osvaldo Cacciatore. Anteriormente funcionaba allí el gasoducto más grande de Buenos Aires, que fue desmantelado por razones de seguridad y también porque desvalorizaba las propiedades de los alrededores, Hoy es el centro internacional y comercial Palermo Soho.

– Las Ferias

Durante los fines de semana funciona sobre la calle Malabia y Costa Rica una feria de artesanos en la plaza. Si bien la feria no es muy grande, esta buena para darse una vuelta, se pueden encontrar cosas de casa como adornos, platos decorativos, plantas, y también mochilas, accesorios y ropa.

La Feria “Plaza Palermo Viejo” abre sus puestos todos los sábados, domingos y feriados en el horario de 10 a 20 Hs.

La inmigración armenia en Argentina

La plaza “Palermo Viejo” ahora se llama “Inmigrantes de Armenia”

Lunes 11 de agosto de 2014

En un acto encabezado ayer por el vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad, Cristian Ritondo, se concretó el cambio de nombre de la plaza “Palermo Viejo”, ubicada en las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia, por plaza “Inmigrantes de Armenia”, iniciativa aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña.

Participaron del acto el Presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan; el Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el Director Gral. de Colectividades, Julio Croci; la Ministra de la Diáspora, Hranush Hakobyan; la Diputada de la Ciudad, Lía Rueda; el Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 14, Maximiliano Corach; los comuneros María Amelia Alonso, Julio Figueroa y Paula Herrera, y el presidente del Club Deportivo Armenio, Noray Nakis.

También asistieron los diputados de la Ciudad, Carmen Polledo, Daniel Presti, Juan Pablo Arenaza, Gabriela Seijo, Virginia González Gass y Edgardo Form, entre otros.

Popularmente esta plaza ya era conocida como “Plaza Armenia” debido a la importante presencia de la comunidad en la zona. El nombre “Inmigrantes de Armenia” fue elegido en homenaje a los refugiados armenios que llegaron a nuestro país a comienzos del siglo XX, escapándose del genocidio cometido por el Estado turco entre los años 1915 y 1923.

La inmigración

La inmigración armenia en Argentina es el movimiento migratorio proveniente de Armenia hacia Argentina donde viven alrededor de 80.000 armenios étnicos. Se trata de la mayor población de armenios en Latinoamérica y la tercera en el mundo.

La primera ola de inmigración de armenios a la Argentina llegó antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1909 y 1914. Como consecuencia del Genocidio Armenio, la inmigración continuó entre 1922 y 1930. La segunda oleada inmigratoria, procedente de Grecia, Francia, Rumania, Bulgaria y Estambul, arribó entre 1946 y 1965. La última gran ola migratoria de armenios, tras la caída de la Unión Soviética, aportó inmigrantes de la República de Armenia a partir de 1991.

En 2011, conmemorando los 100 años de la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires, el Correo Argentino emitió una estampilla alusiva.

La concentración de instituciones armenias más importante en la Argentina se ubica en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Sobre la calle Armenia de este barrio porteño se encuentran el Centro Armenio de la República Argentina, la Catedral San Gregorio el Iluminador, el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, la Asociación Cultural Armenia, la Asociación Cultural Tekeyan, la Unión General Armenia de Beneficencia y la Unión Compatriótica Armenia de Marash.