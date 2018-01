Palermo es zona liberada. Atacaron a cuchilladas a corredor en los bosques de Palermo.

Ocurrió frente al Club del Golf. El Parque 3 de febrero es recorrido por una importante cantidad de personas, quienes día a día, ya sea a pie o en bicicleta, surcan sus caminos y bosques. La afluencia se incrementa notablemente en los fines de semana. También se pueden realizar paseos en bote por los tres lagos artificiales que existen en la zona. Pese a estar en el corazón de la ciudad, es uno de los mejores lugares para observar aves dentro de Buenos Aires, con gran variedad de rapaces, garzas, loros, carpinteros. Pero ahora la inseguridad es la que manda. La zona está completamente liberada de lunes a viernes y hace tiempo que no hay presencia policial desde el 23 de Diciembre del 2017. Cabe destacar que la presencia policial la hacen cuando se les da la gana. Jueves policiales para nada, no entendemos para que se juntan con los vecinos si no pueden garantizar seguridad ciudadana. Jueves policiales para nada. Ocurrió el martes cerca de las 16 y, según describió la víctima al hacer la denuncia en la comisaría 51, estaba hablando por teléfono cuando dos hombres se le acercaron, uno por la derecha y otro por la izquierda, y comenzaron a destrozar los cristales del auto.. Fue todo rapidísimo y bastante exitoso para los ladrones que iban en una moto y un auto. No sólo lograron escapar sino que lo hicieron con un botín de 10.000 dólares, un teléfono Iphone, una Mac Book Pro y una billetera llena de tarjetas de crédito. El caso quedó a cargo de la fiscalía de distrito de Saavedra que ordenó que se rastreen posibles filmaciones de cámaras de seguridad tanto en la zona del robo como en el recorrido que hizo la víctima.

Leonardo, fue atacado cuando tomó la decisión de ir a correr a los bosques de Palermo, informó que estaba elongando cuando estacionó un auto e inmediatamente después lo hizo otro que frenó al lado. “Se bajaron dos personas, le robaron, lo lastimaron con un arma blanca y se llevaron su teléfono, la mochila y poco más”, informó el cronista del medio.

Como el hecho delictivo duró apenas unos segundos, el testigo reveló que ninguno de los que estaban allí pudieron ayudarlo. “Siempre hay policías pero en ese momento no había ninguno”, agregó.

El hombre no sólo perdió sus objetos de valor sino que también deberá reparar el automóvil porque le rompieron la mayoría de los vidrios.

El Parque 3 de Febrero, conocido popularmente como Bosques de Palermo, es un conjunto de parques que se destacan por sus arboledas, lagos y rosedal, de una extensión cercana a las 40 ha, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que conforma la zona verde más popular de la ciudad y en cuyo diseño sobresalió el paisajista Charles Thays.