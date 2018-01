Barrionuevo le puso los puntos en un mensaje a Cambiemos

Barrionuevo: “Alfonsín y De la Rúa atacaron a los gremios y no terminaron su mandato”. Luis Barrionuevo es un sindicalista y político justicialista argentino. Fue diputado y senador nacional por el Partido Justicialista, en ambos casos representando a la provincia de Catamarca​ Actualmente es el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra). Su esposa es la diputada nacional Graciela Camaño.

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos le pidió a Macri “no generalizar cuando se habla de mafias” en los sindicatos. Asimismo, anticipó, de cara la reforma laboral, que “no hay reconciliación entre la CGT y el Gobierno”.

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, le pidió al Gobierno que “no generalice” con los gremialistas y lo hizo con una advertencia al señalar que “a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos”.

“Nadie orina agua bendita. No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato”, remarcó.

Las declaraciones de Barrionuevo fueron mientras se refería a la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), detenido en Uruguay bajo la acusación de lavado de dinero y asociación ilícita, y ante sospechas judiciales sobre otros gremialistas.

“Los gremios no somos todos iguales y no se puede generalizar cuando se habla de mafias”, detalló el referente de los Gastronómicos.

Asimismo, Barrionuevo criticó el rumbo económico y anticipó, de cara la reforma laboral, que “no hay reconciliación entre la CGT y el Gobierno”.

Respecto a Balcedo, el dirigente señaló que “estaba vinculado con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli”, al tiempo que sostuvo que el titular del SOEME “afilió gente de forma compulsiva, pero Scioli lo sabía”.

Barrionuevo consideró que hay muchas acusaciones contra los sindicalistas que “carecen de fundamento”, y deslizó una advertencia al observar que quienes “atacan” a los gremios “le muerden la cola al león y terminan mal”.

Sobre las políticas económicas de Nación, lanzó: “El Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones. Que se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros. Por ahora en la CGT no hay reconciliación con el Gobierno”.

Por último, se refirió a las paritarias de este año y anticipó que “no habrá un techo del 15 por ciento” de aumento salarial y aseguró que “no hay ningún problema” con el proyecto de la diputada de la UCR Soledad Carrizo que propone limitar los mandatos de los dirigentes en los gremios.

“No habrá un techo del 15 por ciento en las paritarias. Yo no lo voy a hacer. Falta mucho para ponernos a negociar. Y si quieren limitar los mandatos, que pongan una fecha. ¿Cuánto más puedo durar frente a mi gremio? No hay problema con ese proyecto, que se trate en el Congreso”, cerró.

EXPLICO LA FRASE EN LA MESA DE MIRTA

El sindical gastronómico en su paso por la mesa de Mirtha Legrand para explicar por qué durante los años ’90 dijo: “Hay que dejar de robar por dos años”.

“Yo en ese momento era parte del gobierno de Carlos Menem, como titular de la Superintendencia de Salud, pero tenía una gestión transparente, nunca entré a una comisaría”, se defendió el gastronómico.

Y explicó: “Yo dije eso porque un amigo radical me dijo que en la Argentina se robaban 2 mil millones de pesos por año del Estado “. Recordó, además, que en ese momento “casi lo matan” por sus dichos.

Además, al referirse al gobierno menemista, Barrionuevo aseguró que “Domingo Cavallo tenía una SIDE paralela en el ministerio de Economía” que hacía escuchas. “Él quería ser presidente”, recordó.