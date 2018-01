Nueva edición de verano de Come Wine With Us.

Un evento pop-up para los amantes del vino, pensado para disfrutar vinos por copas.

El próximo 17 de enero Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar serán las sommeliers encargadas de realizar un evento pop-up wine bar, dando la posibilidad de degustar vinos de cepa originales a un precio inigualable.

Buenos Aires, enero 2018 – Arranca el año nuevo y las sommeliers Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar organizarán la primera edición del pop-up wine bar, que tiene por nombre Come Wine With Us. El 17 enero llegan al bar de coctelería y vinos Faraday, en Palermo, liderado por el bartender Hernán Calliari, donde proponen una edición para el verano con una carta de 12 vinos formada por blancos, rosados y espumosos.

Evento ideal para los aficionados del mundo del vino, donde tendrán la oportunidad de degustar y descubrir una selección de vinos de cepas no tan conocidas, de diferentes regiones y etiquetas que recién se lanza al mercado – solo por copa. Y ahora, los wine lovers pueden reservar su lugar vía el nuevo sitio web www.comewineba.com.

Participan en esta edición bodegas como: Manos Negras, Quara, San Pedro de Yacochuya, Bienconvino y Rutini.

Dirección: Faraday, Bulnes 2022 y Santa Fe, Palermo

Copas a partir de $70. Tapeo a partir de $80.

No se cobra entrada. Entrada solo por lista.

RVSP: [email protected]

Instagram + Facebook: @comewinewithusba

www.comewineba.com

Fotos: Damián Liviciche