Con 12 ediciones por delante, Food Fest BA inaugura la temporada 2018: dos días con la mejor gastronomía

y a pura música.

Buenos Aires, Enero 2018 – El primer Food Fest BA del año será el sábado 13 de enero de 18 a 01hs. y domingo 14, de 17 a 23hs., respectivamente, al aire libre y con entrada gratuita. No se suspende por lluvia. Más información en: http://www.foodfest.com.ar

Luego de un exitoso 2017 con más de 20.000 visitantes por edición, Food Fest BA redobla la apuesta con un cronograma de 12 encuentros anuales con una novedad: cada fecha será temática en cuanto al estilo musical.

Ir a Food Fest BA no solo significará deleitarse con lo mejor de la gastronomía; sino también disfrutar de la mejor música. Así, desde las 18hs del sábado, familia y amigos podrán encontrar alternativas de platos salados y dulces, como hamburguesas caseras, helados, arepas, cerveza artesanal, vino y sidra, entre otros. Y a su vez, escuchar en vivo el show de Oeisis, The Police Men, The Beagles, The Mode, Riot Van, que rendirán tributo a las grandes bandas británicas de los 60´, 70´ 80 ´90 ´y 2000.

El festival logró instalarse como uno de los favoritos en la agenda de la ciudad y colabora en el posicionamiento de Buenos Aires como un destino gastronómico de excelencia, con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Line up Enero

Sábado 13/01

19:00hs: The Police Men (Tributo a The Police)

21:00hs: Riot Van (Tributo a Artic Monkeys)

23:00hs: Oeisis (Tributo a OASIS)

Domingo 14/01

18:00hs: The Beagles (Tributo a The Beatles)

20:00hs: Oeisis (Tributo a OASIS)

22:00hs: The Mode (Tributo a Depeche Mode)

Food Fest BA | Edición 2018

Organizadores: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

Sede: Pista Central de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires // Pabellón azul (en caso de lluvia)

Ingresos: Av. Sarmiento 2704 – Entrada gratuita

Estacionamiento: Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4476

Días: sábado 13 y domingo 14 de Enero

Horario: 18 a 01hs. el sábado; y de 17 a 23hs. el domingo.

