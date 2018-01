La temporada de premios: Domingo 21/1: se vienen los SAG Awards

La temporada de premios avanza hacia los Academy Awards pero antes, se llevará a cabo el evento en el cual los actores premian a sus pares. La alfombra roja se desplegará por segunda vez en este 2018, para recibir a las estrellas nominadas e invitadas y ningún detalle escapará de la cámara de E! Entertainment Television.

El domingo 21, a las 20, se llevará a cabo la alfombra roja del evento en el cual los actores premian a sus pares (cine y televisión), los SAG Awards (Screen Actors Guild).E! recibirá a las estrellas nominadas e invitadas a las cuales entrevistará, como todos los años.

Esta edición honrará la trayectoria de Morgan Freeman, ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Million Dollar Baby y Kristen Bell será la primera mujer en conducirlos. Dichos premios a la industria del cine y la televisión, donde los actores premian a otros actores, son otorgados por el Sindicato que los vincula.

“Estoy hornada de formar parte de los SAG Awards, pero me da un poco de nervios esto de ser la primera en conducirlos. Me pone feliz estar en compañía de mis colegas actores; con muchos he trabajado antes, entonces sé que me apoyarán. Será una noche fabulosa” declaró Bell.

“En vivo desde la Alfombra Roja” mostrará cómo estrellas de la talla de Gary Oldman, Denzel Washington,Tom Hanks, Meryl Streep, Susan Sarandon, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, entre muchos otros, le revelen a los anfitriones de E! Entertainment sus expectativas y perdiciones.

DOMINGO 21, A LAS 20:

“En vivo desde la alfombra roja: SAG AWARDS 2018” por E!

