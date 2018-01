¿Qué hacer si te roban el iPhone?

Por Héctor Goldín, fundador de Maxim Store (www.maximsoft.com.ar).

Las nuevas funciones del iPhone incluyen características específicas para actuar ante una situación de robo.

Desde Abril de 2017, con la introducción oficial del iPhone en Argentina, los usuarios argentinos pueden tener a mano la última tecnología creada por Apple. Esta tendencia se intensifica con la llegada del iPhone 8 en diciembre pasado y se profundizará todavía más con la inminente introducción del iPhone X en enero de este año. Además de tener disponibles las actualizaciones – que siempre son novedosas – propuestas por la marca, al comprar a través distribuidores y centros oficiales en Argentina, los consumidores pueden disponer también de todo el servicio y soporte que la marca brinda. Esto es muy importante, especialmente si nos encontramos frente a una situación desagradable como puede ser sufrir un robo del teléfono.

Dentro de las nuevas características que Apple ha incorporado últimamente, se cuentan algunas especialmente importante para la seguridad. Es muy importante que los nuevos usuarios de iPhone tomen en cuenta – y también, por qué no, que los eventuales ladrones que intenten robarlos tengan en cuenta que no es tan sencillo hacerse con un teléfono ajeno -.

¿Cómo actuar?

Apple incluye una característica muy importante para evitar robos, que fue ampliamente alabada en USA por expertos en seguridad como el Alcalde de Nueva York. Esta función se conoce como Bloqueo de Activación, y se activa automáticamente al habilitar la función “Buscar mi iPhone”, que es una función muy práctica pues me permite ubicar mi iPhone si, por ejemplo, me lo dejé olvidado en casa o en el trabajo. Esta función ya estaba presente en versiones anteriores y es ya conocida por los usuarios históricos de Apple, pero siempre está bien recordarla para quienes comienzan a utilizar un iPhone.

La novedad es una función complementaria muy importante, llamada Modo Perdido, en la cual ante la seguridad de que el teléfono fue extraviado o me lo han robado, puedo ingresar por cualquier navegador a Internet a mi cuenta iCloud de Apple (www.icloud.com) y activar este modo perdido, para asegurarme que no puedan utilizar mi dispositivo nuevamente ni aún en el caso de borrarlo, queda efectivamente “ladrillado” (traducción del anglicismo “bricked”) pues no sirve para nada.

Sin embargo la astucia de los ladrones y estafadores es importante, y se han recibido múltiples denuncias de usuarios que luego de un robo del celular reciben llamadas supuestamente de Apple en las que le piden las claves para desbloquear su equipo, o inclusive los dirigen a sitios de web falsos en los que cargan las claves y habilitan a los ladrones para usar sus iPhone. Estar atento a esto es muy importante y, al igual que sucede con claves bancarias, hay que ser especialmente cuidadoso para nunca revelar las claves. Es muy importante que el público sea consciente de esta ventaja del sistema iOS del IPhone, que mantenga siempre anotado en un lugar seguro su AppleID y contraseña, y que sepa que Apple nunca va a solicitar claves telefónicamente, y que siempre accedan por Internet exclusivamente a www.apple.com o a los sitios de cada país, o la web del distribuidor o servicio técnico oficial Apple preferido.

