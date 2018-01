Hijos de víctimas de femicidio tendrán una reparación económica

Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el hogar, ni en el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio. En Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas. En el 90% de los casos, el asesino es su pareja o ex pareja. Entre 2008 y 2014 La Casa del Encuentro registró un total de 1.808 mujeres asesinadas. En Santa Fe ya se cometieron 15 femicidios en lo que va de este año.

Feminicidio o femicidio es un crimen de odio: el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género[cita requerida], que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra las mujeres y niñas víctimas del mismo. Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres».

​Varios países lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en el tipo penal. El feminicidio, representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos,tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución) abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales. ​

Se considera feminicidios en Argentina a los asesinatos de mujeres en dicho país por razones de género. El asesinato de Wanda Taddei en 2010 a manos de su pareja Eduardo Arturo Vázquez, puso en primer plano la violencia de género en Argentina y la problemática de los feminicidios. Así tanto los medios como la sociedad se fueron interiorizando sobre el tema. En 2012 se sancionó la ley contra feminicidios.

El 3 de junio de 2015 se produjo una multitudinaria marcha en varias ciudades de Argentina, Chile y Uruguay bajo el colectivo “Ni una menos”. Ello ayudaría a crear una concientización en la sociedad que se vio reflejado en el instantáneo aumento de las denuncias por violencia de género. No obstante, el número de feminicidios se incrementó, con una escalada en octubre.

La Casa del Encuentro es una de las pocas entidades que atienden la problemática, asistiendo a mujeres víctimas del flagelo, dictando talleres y elaborando estadísticas, las mismas no son elaboradas por ningún otro ente hasta finales de 2015.

Las víctimas colaterales del femicidio de su madre, en los casos en que el femicida haya sido su padre y que residan en la Ciudad de Buenos Aires, cobrarán una asignación mensual equivalente a una jubilación mínima hasta la mayoría de edad.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires oficializó el sistema que permite a niños y adolescentes a inscribirse para recibir una remuneración económica, como indica la recientemente aprobada ley Brisa.

La normativa contempla una “reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para aquellas niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre”, destacó en un comunicado la cartera que preside Guadalupe Tagliaferri.

Los hijos de una víctima de femicidio podrán acudir a la Dirección General de la Mujer para comenzar el trámite de inscripción que les permitirá “percibir una reparación económica hasta la mayoría de edad, y en el caso de personas con discapacidad, durante toda su vida”.

“Nos llena de orgullo que la Ciudad siga estando a la vanguardia en políticas públicas contra la violencia de género, ya que es la primera jurisdicción del país en contar con una reparación económica para los niños y jóvenes que perdieron a sus madres en manos de femicidas”, dijo Tagliaferri.

“La lucha contra la violencia de género y sus trágicas consecuencias da un paso adelante con la puesta en vigencia de esta legislación”, agregó.

La ley Brisa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo porteña a instancias del trabajo desarrollado por la ONG “La Casa del Encuentro”, y al momento de su presentación obtuvo el respaldo del Gobierno de la Ciudad.

Agustina Señorans, flamante Subsecretaria de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, explicó que la documentación necesaria para acceder a la reparación es:

— Partida de defunción de la madre.

— Partida de nacimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acredite vínculo con la madre y el padre.

— Constancia de la autoridad judicial interviniente que acredite que el padre está procesado o condenado por hacer participado de alguna forma en el femicidio de su pareja.

— Certificado que acredite domicilio real de los hijos e hijas de la víctima, al momento del femicidio, en CABA. El femicidio pudo haber sucedido en otra localidad.

Para mayor información hay que acercarse a la Dirección General de la Mujer, Balcarce 262, 4º piso o comunicarse vía telefónica al 4342-2042 interno 110/111, o enviando un mail a [email protected]

La ley contempla que cuando el femicidio haya ocurrido antes de su sanción, los chicos puedan acceder a la reparación desde el momento en que fue aprobada, siempre que sigan siendo menores de edad. Cuando el femicidio es posterior, empezarán a cobrar a partir de la fecha del hecho. “Hay un compromiso del área con el tema, y se verá caso por caso con un espíritu amplio”, dijo Señorans.

La ley fue aprobada el 30 de agosto por la Legislatura porteña.

Se llama Ley Brisa por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014.

Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. Sin recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir ayuda hasta en los medios de comunicación.

Sin embargo, la ley no alcanzará a la nena que le dio su nombre (vive en la provincia de Buenos Aires).