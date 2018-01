“Sin Concesiones”: Eduardo Sanguinetti, Filósofo y poeta argentino

“SIN CONCESIONES”

Desde los bordes, puedo decir, que las traiciones, a las que nos han expuesto los diversos gobiernos que soportamos como así también, sus corruptos dirigentes y funcionarios, me motivan a provocar un nuevo ‘juego’, acorde a nuevas reglas y normas de comportamiento, sin evasiones, ni ceremonias funestas…

Desde mi agnosticismo no puedo dejar de aplaudir al Papa Francisco, ¡cómo no hacerlo!, de qué manera les jode a las oligarquías locales, a las burguesías pudibundas, como les “pica” que la denuncia contra el capitalismo salvaje la haga esta vez el jefe de la iglesia, como no emocionarme que uno de los más trascendentes personajes del planeta, representante de miles de millones camine junto a los Movimientos sociales, denuncie las ‘timbas financieras’ y este del lado de los humildes, de los que padecen hambre y exclusión… y no me vengan con comentarios de asuntos domésticos, como los enviados por el Opus, difamando a este ser valiente y capacitado como nadie, cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos… o ¿conocen algún gobernante denunciando como este Papa lo hace?, cantando por la igualdad, por los hambreados, por la destrucción de las armas, por la paz… los presidentes infectos, son funcionales, cobardes y traidores a quienes les han otorgado su voto, cándidamente, para que negocien hasta el aire que respiramos.

¿Por qué?, ¿qué otra cosa hacer ante la evidencia de lo que significa, la cotidiana y humillante utilización por estos dirigentes traidores funcionales a multinacionales, para quienes como yo, me opongo sistemáticamente, con recursos renovados para efectivizar, las modificaciones de fondo, que jamás se llevaron a cabo?… o creen que no me he ganado la libertad de pronunciarme en desfavor de los cobardes, traidores y oportunistas arrastrados, ‘los siempre presentes’, pintados de cualquier color, simuladores y destructores de la vida como la he concebido siempre, en verdad, armonía e igualdad, por supuesto renunciando a todo lo que degrada nuestro ser y estar en esta tierra.

Me he ganado esta libertad, jugándome entero, expuesto a atentados a mi persona, archivadas las denuncias en juzgados asimilados al poder de turno, a las amenazas que no cesan, estado de indigencia y saben, ni lo imaginan me he ganado el transitar por esta fantástica existencia ‘sin techo’, nomadeando, un ‘on the road’ concreto y real, así nomás no hay vueltas, el camino va recto y las curvas son suaves… y me pregunto, ¿dónde se encuentran los que abogan por la igualdad, la solidaridad y la fraternidad?, o por cantar las verdades incómodas y denunciar con coraje y experiencia, las estafas de los genuflexos, me he ganado en este largo transitar mi poético y patético exilio interior… desde niño tengo esta sana costumbre de no engañarme y lanzarle en la cara a los cobardes y alcahuetes… a los mentirosos, traidores y criminales, cantándole lo que temen escuchar ¿y?, estimados lectores, los hombres mueren si no hay conciencia… si a veces digo cosas que no les viene bien a los mercachifles de la vida, mi verdad cantada con dulzura y hombría de bien, sin vueltas: jamás olviden, no soy negociable, por nada ni nadie.

Conozco a cada uno y cada cual de los “celebrities” mediáticos, los que ofician de mercenarios difamadores, mentirosos, esos que dibujan sin talento la realidad que venden a la comunidad día a día, ‘la banda de los posverdaderos’, en fin los insectos de medios monopólicos y de los otros, pues está la inteligentzia que se presenta como opositora al accionar del sistema, pero ¡no! son ‘falsa bandera’, trabajan para el oficialismo y la denominada oposición en Argentina se diluye en el aire… y he aquí, el momento culminante, en el que debo advertir “la sumisión de lo evidente”. Sumisión, que deviene en un pensamiento libre, al que no le interesa mucho influir en las masas ansiosas, hipnotizadas y prostituidas, ante toda la basura no biodegradable, incluidas las industria la cultura de un milenio degradante y degradado, que actúa de manera potente, en las redes sociales y medios de publicidad, haciendo nido en un inconsciente, que se disparará en un instante y por siempre, hacia un porvenir difuso, ahistórico, como el poder político neoliberal lo imaginó y efectivizó.

La paradoja entre verdad y libertad es una cuestión de equilibrio, de prudencia, de política, de elección y en último término de libertad. Lo dejan en claro millones de seres que ya no adhieren a democracias fingidas procedimentales y sus patéticos representantes y dicen ¡no a la mentira institucionalizada!, ¡no a ser considerados estúpidos!, ¡no a las fábulas que nos entregan los medios corporativistas!, ¡no a las grietas de estadios sociales!, ¡no al hambre de los pueblos!, ¡no a los violentos y fanáticos de ideologías podridas que acechan!, ¡no a los improvisados voceros de gobiernos represores y explotadores!, ¡no a obedecer todo lo que atente a una rutina de vida en armonía y paz!, ¡no a los discursos de trincheras de actorcitos apuntalados por conductoras antiguas y putas asimilados al poder de las bestias!, ¡no a los mercenarios que amenazan y asesinan!, ¡no a presidentes ignorantes y esclavos de tendencias de imperios en putrefacción!, ¡no a los premios otorgados a los traidores acomodaticios, en nombre de “La Libertad de Expresión” eliminada!… basta!, pero ¡no!, las estafas son ad infinitum… la censura y el acallar voces es norma, ante la impasividad de los pueblos temerosos, cuidando su pedacito de cielo blanqueado a mano.

Hoy basta, poner en acto, todo un aparato de publicidad montado, apuntalado por las corporaciones económico mediáticas, para que estos casuales “Don Nadie”, “Mesías Inversos”, lleguen a instalarse en funciones, en el pasado considerados de trascendencia… y remitirse a ser una selfie, mostrando sus sonrientes y espantosos rostros, con frases asimiladas, breves, vacuas y un tanto estúpidas, para desatar el clamor de un pueblo que lo ha votado; no tienen idea porqué, pero no tienen dudas de que ven coronada su mediocridad en estos “mononeuronales”, con fecha de vencimiento.

Un producto conformado por personajes sin trayectoria, sin discurso, sin memoria de lo que fue y sigue siendo: una Latinoamérica balcanizada; y no hay historia, como la que soportamos, que no devenga en naciones divididas por el odio y el autoritarismo.

No lo ignoren, hay victimarios o verdugos, como prefieran; psicópatas autoritarios personeros del horror que circulan libremente por mi querida Argentina.

Solo tenemos una vida por vivir, creo que debemos honrarla aquí ahora y por siempre anteponiendo la verdad y la transparencia a la contundencia de la mentira, la cobardía y la estafa.

Si no alcanzamos esta dignísima meta estamos expuestos a transitar una existencia de simulación y farsa en la que lo esencial no se ha dicho, lo esencial no se ha hecho; rotundamente no es mi ideal.

Debemos elevarnos más allá del común denominador del “yo”, ser libres, no hay espacio para tibios cobardes… están atentando contra los que poseemos ideas e ideales, un crimen de lesa humanidad, que elimina la democracia. Y medito, todo enriquecimiento en bienes materiales, es ilícito por definición… todo anónimo es mentira por definición… no peco de atrevimiento, camino, no me arrastro, no escucho las mentiras de quien vuela a lo gallina.

Atroz realidad la de Latinoamérica, ayer, hoy y pareciera por siempre, Cóndor II en acto, sarna genocida imperial, viene por nuestra libertad, sin piedad, de la mano de presidentes de Brasil, Argentina, México Chile y Paraguay, con algunos cómplices silenciosos, que pareciera solo miden con vara financiera del debe y haber, en la vida de los pueblos, sojuzgados, temerosos y con pocos ánimos libertarios… Los registros que se inscriben como sedimento de una memoria que olvida la pulsión de la historia, se imponen violenta y autoritariamente sobre una humanidad en estado de exilio de su vida y su devenir como parte de una comunidad, de una civilización que ya no existe, ya no es.