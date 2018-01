La Organización Mundial del Turismo entregó el segundo premio a “Mi BArrio” del Ente de Turismo de la Ciudad

La Organización Mundial del Turismo entregó el segundo premio a “Mi BArrio”, una investigación multidisciplinaria del Ente de Turismo de la Ciudad basada en la opinión de los vecinos. El objetivo es diseñar otros itinerarios, detectar nuevas atracciones y reforzar la identidad de cada barrio.

Enmarcado en la categoría “Políticas públicas y gobernanza”, se valoró la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la inclinación hacia un destino auténtico, en detrimento de la “turistificación”.

La premiación fue en el contexto de Fitur, la feria de turismo más importante de España, donde la Organización Mundial de Turismo (OMT) realizó la 14ª entrega de los “Awards for Excellence and Innovation in Tourism”.

“Mi Barrio”

Es una investigación multidisciplinaria que profundizó en la identidad de cada distrito desde la óptica de los vecinos. De esta manera, el trabajo de consultoría permite diseñar nuevos circuitos turísticos e identificar posibilidades de negocio.

“Mi Barrio” se realizó en 20 barrios, donde se destaca la investigación sobre Mataderos que dio pie al traslado del Mercado de Hacienda y la propuesta de un circuito criollo en la zona. Además, generó que se ampliara el recorrido del Bus Turístico para llegar a Palermo y que se incluyera a Parque Patricios en un circuito de estadios de fútbol (Barrios Futboleros, que visita cinco canchas, entre ellos el de Huracán).

“El turismo es un encuentro de culturas y ‘Mi BArrio’ permite que el vecino pueda dar pie a nuevas propuestas para el turista. Queremos ser un destino auténtico y que vivan cómo somos los porteños porque ese es nuestro valor agregado, ya que esa experiencia no está en ninguna otra parte del mundo”, dijo Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, quien recibió el premio.

Dirección

SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 728

Descubrí Buenos Aires en el Bus Turístico

¿Cuándo?

Todos los días de 9 a 17 h, con frecuencia de 20 minutos el circuito azul-rojo y de 30 minutos el verde. No se suspende por lluvia.

¿Dónde?

33 paradas en la ciudad; el punto cero es en Diagonal Norte, av. Pres. Roque Saenz Peña 728.

Si pensás que es imposible conocer todo Buenos Aires, el Bus Turístico te desafía. Con tu ticket de 24 o 48 horas podrás visitar los tradicionales barrios de La Boca, San Telmo y Puerto Madero así como también la zona de Palermo y Belgrano.

La ciudad te propone un recorrido experimental con dos circuitos para que vibres en cada esquina de la misma manera que lo hacen los porteños. No sólo a través de la vista, sino también con una audioguía que acompaña el trayecto contando los detalles de cada lugar y sus sonidos característicos.

Comienza en pleno Centro, a pocos metros de Plaza de Mayo. A medida que avanza, podrás ver edificios emblemáticos, lugares históricos, espacios culturales y barrios únicos.

Cada parada es la apertura a un nuevo mundo. Puede ser hacia los colores de La Boca, hacia el pasado aristocrático de la Avenida Alvear o las tradiciones de San Telmo. La diversidad entrega atractivos para todos los gustos y cada turista elige en qué lugar profundizar.

Además, el bus se detiene estratégicamente para conectarse con otras actividades. Si te gusta Palermo, podrás bajarte y aprovechar a pocos metros, los Bici Tour BA. O en la parada 6, las visitas guiadas de la Usina del Arte; en la de Recoleta visitar el Cementerio o por Puerto Madero cambiar el medio de transporte y disfrutar un paseo remando. Cuando termines y quieras retomar el recorrido, los buses pasan cada 20 o 30 minutos, dependiendo el circuito.

El Bus Turístico está todos los días –incluso feriados- desde las 9 hasta las 17 horas. Podés subirte en la estación que prefieras y empezar tu recorrido. Las entradas pueden adquirirse en las boleterías oficiales, en el mismo bus o a través de internet.

¿Qué estás esperando? Si buscás actividades para conocer Buenos Aires, el Bus Turístico debería ser una de tus prioridades.

Para más información, visitá buenosairesbus.com