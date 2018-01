Alertan que las “Low Cost” llevarían a la desaparición de las empresas de micros

Cuando los aviones “Low Cost” comiencen a caerse por la falta de mantenimiento, por que para ser baratos, algo a los aviones hay que sacarles, y eso se llama mantenimiento. Todo va a volver a la normalidad. Los aviones “Low Cost” dejarán un tendal de muertos mucho mayor que “Cromañon” y “Once” juntos. Hoy los “Low Cost” son un negocio redondo.

Las principales diferencias entre las low cost y los vuelos tradicionales:

-Los pasajes son más baratos.

-El servicio es básico: en cada avión hay más asientos y todos son de clase económica.

-Los pasajeros deberán bajar del avión por escalera, a la intemperie en la pista de aterrizaje.

-No hay servicio de entretenimiento a bordo ni wifi y habrá que pagar extra por una bebida o una comida.

-La tarifa actual incluye la posibilidad de despachar una valija de hasta 25 kilos, pero en algunas rutas y fechas habrá que pagar extra para llevar un bulto en bodega.

-También habrá que pagar más para sentarse en la primera y última fila del avión.



“Hay 4 mil trabajadores en potencial riesgo”, manifestó el responsable de Comunicación de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), Gustavo Gaona. “Estamos reduciendo servicios y se nos van pasajeros, por eso nos está sobrando gente”, comentó el vocero de Celadi, que de todas maneras aseguró que no va a haber despidos multitudinarios: “Esto no significa que mañana vamos a despedir masivamente, eso no lo resiste ni la propia empresa porque no pueden pagar todas esas indemnizaciones. Nuestro escenario no es despedir gente, sino abaratar los costos”.

Relevamiento

Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) a días de comenzar en el país la era de operaciones regulares de las compañías aéreas a bajos precios. Aseguran que traerá como consecuencia una abrupta caída y la paulatina desaparición de los tradicionales viajes en micro.

Miguel Calvete, Presidente de INDECOM, explicó que “el estudio se llevó a cabo entre el 1 y el 20 de enero, sobre un total de 1986 casos encuestados personalmente y 987 vía telefónica en el ámbito geográfico de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Misiones y Formosa”. El directivo también informó que se trabajo sobre estadísticas de las diferentes cámaras empresarias del sector del transporte de micros de larga distancia.

Según el sondeo, el 86,3 % de los consultados afirmó que “ve con buenos ojos el desembarco del nuevo servicio y que cambiaría el micro por esos vuelos”, mientras que sólo el 13,7 % manifestó su “rechazo a las líneas aéreas económicas”.

En el caso de quienes se mostraron a favor de las Low Cost, el Director del organismo de estadísticas explicó que “hay dos razones fundamentales obvias; por un lado, que el avión tarda muchísimo menos en llegar a destino y, por el otro, lo más importante, es que es muchísimo más económico”. En ese sentido, el 72,8 % de las respuestas a favor se inclinaron por la relación costo/tiempo de viaje, mientras que el 27,2 % sólo le otorgó mayor valor a los bajos costos de los pasajes.

En cuanto al porcentaje que incluye a los detractores del nuevo servicio, el informe observó que la totalidad de los testimonios muestran “desconfianza por el bajo mantenimiento y, como consecuencia, los escasos niveles de seguridad” que creen podrían tener las aeronaves que completan las rutas de los vuelos baratos.

Comparativamente, el trabajo de INDECOM detalla algunos ejemplos muy claros sobre las diferencias en los precios de los pasajes entre los micros y las Low Cost. A saber, actualmente, viajar en micro entre Bs As y Bahía Blanca tiene un costo por boleto de $1330, y conlleva un recorrido de 10 hs, mientras que hacerlo en una de las nuevas líneas aéreas cuesta $639, es decir, menos de la mitad, y tarda 1,20´ hs, exactamente 8 hs y 40 minutos menos. Otro caso por demás ilustrativo se observa tomando un viaje de Bs As a Salta, en donde hacerlo en ómnibus cuesta $3000 por persona, completando 20 hs de viaje, mientras que en una Low Cost, sale $1089, con apenas 2 hs 15 min de recorrido.

Otro dato a favor de las nuevas empresas aéreas es que, además, todos los vuelos se pueden abonar con tarjeta de crédito hasta en 12 pagos.

Ante esto, el trabajo de INDECOM detalla que las cámaras de micros de larga distancia consideran que “se les ha firmado un certificado de defunción” y que anticipan la necesidad de solicitar al Estado nacional la llegada de nuevos subsidios que les permitan abaratar costos y reducir el precio de los pasajes.

Caso contrario, amenazan con reducción de personal y cancelación de aquellas rutas que comparten con las nuevas líneas aéreas.

AEROPUERTOS PARA AVIONES BARATOS

El plan de ampliación del Aeroparque Jorge Newbery comienza a ordenarse. Ayer, el gobierno oficializó la concesión de terrenos a la empresa Aeropuertos Argentinas 2000 junto al predio que hoy ocupa, para que formalmente en abril pueda comenzarse con las obras que además sumarán espacios verdes para la Ciudad de Buenos Aires. Para comenzar con esa tarea, ya hay licitaciones en marcha. En total, según trascendió, las obras tendrán un costo superior a los $ 2000 millones.

Las tierras concesionadas ayer a Aeropuertos Argentina 2000 consisten en más de 121.000 metros cuadrados linderos a la actual delimitación del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, según precisa el decreto 70/2018 publicado en el Boletín Oficial, que forma un polígono delimitado por la nueva Avenida Costanera Rafael Obligado, la Avenida Sarmiento y la rotonda de vinculación entre ambas.

Esas obras consisten en la prolongación de la pista de aterrizaje en unos 180 metros hacia el sur; también extensión en las reas de extremo de pista; preparación de un rea contra la erosión del terreno en ambos extremos de pista, de 60 metros de longitud.

Además, se prevé una nueva calle paralela, con rectificación a 168 metros del eje de pista en su acceso a pista 31; calle de rodaje de acceso a pista; ampliación de plataforma; nuevo sistema de luces de plataforma y de aproximación.