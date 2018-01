Turismo de riesgo: Viajar para contagiarse en Brasil de fiebre amarilla

La epidemia en Brasil podría reintroducir la fiebre amarilla en la Argentina. El gobierno brasileño informa que la vacunación contra la #FiebreAmarilla NO ES OBLIGATORIA para ingresar a #Brasil. No obstante, se RECOMIENDA la vacunación a los viajeros internacionales que visiten determinadas áreas. Si el viajero opta por la vacunación, esta debe ser aplicada al menos 10 días antes del viaje, para que la persona se considere protegida. El gobierno brasileño reafirma, por lo tanto, que NO HAY OBLIGACIÓN de vacunarse contra la fiebre amarilla para entrar al territorio brasileño ni tampoco restricciones para viajar dentro del país en razón de la enfermedad. Las personas que deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla contarán con más centros y horarios con el fin de reforzar y agilizar el servicio.

Un escenario de largas filas hay en Gurruchaga al 1900, en el corazón del barrio de Palermo. El CeSac Nº 26, uno de los centros de vacunación contra la fiebre amarilla que se abrieron ante la demanda de ir acontagiarse a Brasil, preferentemente a Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía, las principales zonas donde se registraron brotes de esta enfermedad. Es que los Argentinos son muy raros de viajar justo a Brasil, en medio de un brote frenético y peligroso. La vacuna no da una inmunidad 100%. Ante tanta sin razón el Ministerio de Salud dijo que “La de la fiebre amarilla no es una vacuna para aplicarse por las dudas”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que recomendaba la vacunación a todas las personas que viajaran a todas las zonas de Brasil donde se registra circulación del virus.Pero hace falta ¿hacer turismo en medio de un brote tan peligroso?, ¿Los que vuelvan contagiados pagaran las costas de su estupidez? ¿El que vuelva contagiado generará un daño culposo?. “No hay faltante, tenemos la provisión de vacunas suficientes ya que la vacuna de la fiebre amarilla está incorporada en el calendario nacional para el norte y el noroeste, de manera que es un insumo que tenemos planificado y estaba contemplada esta demanda”, aseguró a Palermonline Noticias Comuna 14 Cristian Biscayart, responsable del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación y aclaró que “Ocurre que la fiebre amarilla es una enfermedad de baja frecuencia pero de muy alto impacto, lo que llevó a que la gente entre en pánico, analizó el funcionario, quien aclaró que “si bien la vacuna es segura, hay que singularizar a quién se justifica dársela. Los fármacos tienen efectos adversos, el tema es poder usarlos en las situaciones para las que están indicados. La de la fiebre amarilla no es una vacuna para usar por las dudas”.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos y puede tener consecuencias graves. Por eso, al no contar con un tratamiento específico, es importante prevenirla a través de la vacuna y el uso de repelentes.

Según aconsejan los especialistas brasileños, se deben utilizar aquellos repelentes que contengan Icaridina, una sustancia que es de máxima protección contra el Zika, Dengue y Chikungunya. Así lo cuenta una joven oriunda de Río de Janeiro que se encuentra en tierras argentinas.

¿Dónde te podés vacunar?

Hospital Fernández

Lunes a viernes de 8 a 16

USM

Lunes a viernes de 9 a 14

Calle 13 y 7 Frente al Edificio en Movimiento (Correo Viejo) Barrio 31

Hospital Muñiz

Martes y viernes de 9 a 13

Hospital Pirovano

Martes y jueves de 9 a 14

Hospital Álvarez

Lunes y jueves de 7.30 a 14

Hospital Vélez Sarfield

Martes y viernes de 8.30 a 12.30

CeSAC 11 (Agüero 940)

Jueves de 9 a 13

CeSAC 16 (Osvaldo Cruz 2055)

Lunes y viernes de 10 a 14

CeSAC 26 (Gurruchaga 1939)

Lunes y jueves de 9 a 13

Hospital Grierson

Martes y jueves de 9 a 16

Hospital Argerich

Martes a viernes 8 a 12 y 13 a 16

Hospital Durand

Miércoles y viernes de 13 a 16

Hospital Santojani

Sábado y Domingo de 10 a 16

CeSAC 33 desde el lunes 29 (Avenida Córdoba 5741)

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16

¿Quiénes no deben vacunarse?

La vacuna está contraindicada para los menores de seis meses; los mayores de 60 años; embarazadas; las mujeres que están en período de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses inclusive; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna como huevo, proteínas de pollo o gelatina; quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); personas con enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.

“La vacuna puede tener efectos adversos por lo que es importante individualizar a quien realmente la necesita y que no se vacunen sólo por las dudas”, aclaró Biscayart, por lo cual se recomienda una consulta previa al médico.

Por otro lado, es importante aclarar que Brasil no exige el certificado de la vacuna para poder ingresar al país.

Cabe destacar que en Argentina no hay circulación del virus de fiebre amarilla y que la vacuna se aplica una sola vez en la vida.