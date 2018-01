El Restaurante Kansas discrimina a los vecinos. Esta vez atacaron a la querida comunidad Coreana.

La cadena de comida norteamericana Kansas es sin dudas un fenómeno gastronómico, pero un fenómeno discriminador de Buenos Aires y ya cuenta con tres sucursales: San Isidro, Palermo y Pilar. Ambientes amplios iluminados tenuemente; boxes, mesas y una barra ideal para aquellos que están esperando ser ubicados. El mayor problema es que hay que ir o muy temprano o esperar una barbaridad de tiempo. Todas las veces que fui tuvimos mucha espera, la comida es muy rica pero la carta no cambia nunca. Pero esta nota no habla de las esperas ni de la comida.

Ustedes “en un sector aparte”

En el Restaurante Kansas, ahora discriminan. La discriminación ​ es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades (como la salud, la alimentación, la educación o el empleo) en favor o en contra de un grupo social y sus miembros. Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de una sociedad. Hay casos en que estos grupos no son pequeños pero aún así son rechazados. La discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio o criterios determinados. Normalmente, la discriminación se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género.

Mi vecina fué discriminada.

Una mujer que fue a comer al lugar este sábado denunció que los mozos discriminaron a su familia por su nacionalidad. Publicó una reseña en Facebook y el repudio fue generalizado. Se sumaron testimonios similares.

Lee Celeste Soo Jung tiene 46 años y se reconoce fanática de la comida de Kansas. Junto a su familia son habitués de la sede del barrio porteño de Palermo, ubicada sobre la avenida Libertador al 4600. Según denunció por Facebook, el pasado sábado fue a comer allí con su esposo y su hija de 11 años y se llevó una desagradable sorpresa cuando los mozos que los atendían los maltrataron e hicieron comentarios racistas.

EN SU CARTA ABIERTA DENUNCIA A KANSAS

Quisiera saber escribir mejor asi lo q sigue no parece un delirio… en mi cabeza tengo un monton de ideas que quiero decir pero no encuentro bien el orden y la manera.

Ante todo lo sucedido en Kansas llueven las preguntas de : “ Es necesario tanto alboroto?”,

“Por que sos tan sensible?”

“Te estaban jodiendo con cariño, no es con mala intencion.” Etc etc.

Respondo: No , no es necesario , pero tengo ganas. Tampoco soy tan sensible. Y por ultimo , que me jodan , con o sin cariño me jode. Y mucho.

Yo quisiera explicarles algo , algo que me pasa en lo personal, hablo solo por mi.

Yo NO elegi vivir en este pais. Lo hicieron mis papas y no tuve otra que aceptarlo, solo tenia dos años cuando lo decidieron. Pase por situaciones disrcriminatorias de unos pocos, mas fueron los que defendieron estos sucesos.

Sin embargo esas pocas situaciones , al ser reiteradas dejaron una herida en mi . Mas grande es la herida al comenzar a ser mayor y empezar a sentir como propio el pais, cuando te haces de amigos que te hacen sentir una mas, pero algun que otro gil te recuerda que no lo sos. Pero luego llego la madurez, las heridas fueron sanando y la obligacion de vivir aqui se convirtio en ELECCION . Tuve oportunidades de irme a estudiar o a trabajar afuera pero decidi quedarme. Ahora nadie me obliga a vivir aqui, sin embargo yo ELIJO Argentina.

Ahora si, la pregunta de por que me sensibilizo tanto ante estas situaciones? Porque ya soy mayor, ya no quedan heridas, me siento una argentina mas y soy MAMA. Y no quiero que mi hija pase por los mismos momentos dolorosos . Quiero un entorno un poco mejor .

Y por favor , no me digan : “a mi me discriminan por ser mujer”,”por ser gordita”, “por ser rica “, “por ser muy bajita “ etc etc. No me es consuelo.

A veces no me sale , debe ser la naturaleza medio malevola de uno, pero trato de no discriminar negativamente . Todos los dias , les juro que trato. Solo es cuestion de abrir las mentes un poco. Todos somos diferentes y esta bien discriminar, eso solo es diferenciar … los baños discriminan , mujer , hombre, niños , discapacitados. Eso ES necesario, es dicriminacion positiva. La burla, la humillacion y la degradacion convierten a ello en algo negativo.

Discriminemos todos , pero de manera positiva . Discriminemos y entendamos que esto que paso en Kansas NO es un revuelo de gente despechada cual novia traicionada. Somos los que elegimos vivir en nuestra amada argentina y queremos hacernos entender para convivir un poco mejor. Una Argentina en donde ya los hijos de nuestros hijos no se sientan extranjeros .

Se habra entendido aaaalgo?

Comida abundante que imita la cocina americana

Lo bueno: las carnes son aceptables. Las ensaladas tambien.

Lo malo: depende de como sea el color de tu piel el trato.

Hs de esperA, ya que no aceptan reservas y el lugar se llena mucho.

En mi opinion relacion precio calidad es razonable, insisto, si sos de raza aria. Porque la comida es buena y abundante. En lo que respecta al servicio no les se decir porque tengo piel amarilla y kansas no nos ha tratado tan bien . Una pena.

EN LA MISMA RED SOCIAL SU AMIGA DICE LO SIGUIENTE

Lina Lee Onni!Siempre eligiendo las mejores palabras para tratar un tema tan sensible… a veces me duele mas cuando gente ke quiero me dice que no sea sensible, que no es nada, que no tiene importancia, entiendo que lo dicen para reconfortarte pero si lo sufris todos los dias durante 30 anios, una cosa insignificante deja de serlo. Todavia recuerdo viviendo en el interior del pais, cruzarme todos los dias de vereda cdo veia un grupo de pibes, porque era cantado que me decian algo y con eso me arruinaban todo el dia… pero me di cuenta que no servia cuando un grupo de minas tb se burlaba de igual manera. Cuando le pasa a otro puede parecer una cosa sin importancia, una tonteria, cosas de chicos, nada; pero dale que si te lo hacen a vos, a tu vieja a tus hijos, deja de ser pavada. A ponerse en los zapatos del otro gente.

Diversos miembros de la comunidad coreana relataron que vivieron situaciones similares en el último tiempo, que fueron maltratados en el lugar e inclusive que los sentaron “en un sector aparte” para que no se junten con los demás clientes.

“A nosotros nos habló de manera realmente desagradable y a otras mesas con clientes occidentales los atendía con cara de ángel, la verdad me dió asco la actitud que mostró esa empleada”, escribió una usuaria llamada Cece en el apartado de opiniones de la cuenta de Facebook del lugar.

Frente a los múltiples descargos hechos por los clientes, el restaurant salió a repudiar lo ocurrido, pidió disculpas y aseguró que “tomaron medidas disciplinarias acordes” suspendiendo a los mozos involucrados.