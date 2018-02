Planetario de Buenos Aires “Galileo Galilei”: Conferencia sobre ECLIPSES Jay Pasachoff

14 de febrero de 2018 / 19 hs. / Planetario de Buenos Aires “Galileo Galilei”

Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta/Actividad gratuita

Inscripción a partir 5 de febrero www.planetario.gob.ar

En la tarde del jueves 15 de febrero se producirá un “eclipse parcial de Sol” observable desde distintos lugares de nuestro país. El profesor Jay Pasachoff, presidente del Grupo de Trabajo de Eclipses Solares de la Unión Astronómica Internacional, visitará la Argentina para observar este evento astronómico.

El día previo al fenómeno, el reconocido astrónomo dictará una conferencia sobre ECLIPSES en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei.

Esta actividad forma parte del ciclo mensual de conferencias que organiza el Planetario de Buenos Aires en las que importantes personalidades –científicos del ámbito nacional e internacional, investigadores y docentes- exponen los temas de su especialidad y que incluyen, además, una descripción en vivo del cielo de Buenos Aires con maravillosas imágenes full dome. En esta oportunidad las nuevas tecnologías de proyección de la Sala de Espectáculos permitirán reproducir con gran precisión y realismo estos fenómenos tan impactantes: los ECLIPSES

Eclipse Parcial de Sol al atardecer.

Desde Buenos Aires y alrededores, el fenómeno comenzará a las 18:36 hs, el Sol se encontrará a sólo 13 grados sobre el horizonte del oeste. Para nuestra zona, el eclipse alcanzará su máximo a las 19:12 hs, cuando la Luna tapará el 17% del diámetro solar. En ese momento, el Sol estará a tan sólo a 6º sobre el horizonte oeste, por lo cual, será fundamental contar con la visual libre de obstáculos.

El fenómeno finalizará prácticamente en el mismo momento de la puesta del Sol en Buenos Aires (19:47 hs).

El eclipse parcial será menor más al norte del país (de hecho, no se verá en provincias como Salta, Jujuy y Formosa) y más profundo en puntos más australes: en Río Gallegos, por ejemplo, será del 34%. Y en Ushuaia, del 38%. *

El fenómeno no se podrá ver desde el Planetario dado que se producirá a tan baja altura sobre el horizonte que la arboleda del Bosque de Palermo lo impedirá. Por esta razón, el día anterior, a la espera del eclipse parcial compartiremos en nuestra Sala de espectáculos la conferencia que dictará Jay Pasachoff*, una reconocida eminencia en el tema.

Los esperamos el miércoles 14 de febrero en el Planetario de Buenos Aires a las 19 h.

Sala de Espectáculos / Entrada gratuita / Inscripción a partir del 5 de febrero en www.planetario.gob.ar

*Observar un eclipse solar requiere de instrumentos equipados con filtros, y experiencia por parte del observador. En ningún caso mirar el Sol con instrumentos sin filtros, dado que puede ser extremadamente dañino para la vista.

**Jay M. Pasachoff, Field Memorial Professor of Astronomy

A.B. Harvard University (1963) / A.M. Harvard University (1965) / Ph.D. Harvard University (1969) / Postdoctoral Research at Harvard College Observatory (1970) / Postdoctoral Research at Caltech/Hale Observatories (1972)