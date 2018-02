Hugo Moyano vs Mauricio Macri: “al Gobierno le queda poco tiempo”.

El secretario general del sindicato de camioneros Sichoca, Hugo Moyano, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le pidieron que apoye la Reforma Laboral, pero aclaró que antes de hacerlo prefiere que lo “maten”. “Hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la Reforma Laboral… me lo venían diciendo: ‘tenés que apoyar’. Pero antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten… antes que apoyar algo en contra de los trabajadores”, dijo el sindicalista en declaraciones al canal Crónica TV.

Asimismo, indicó que en 2017, tanto Macri como Triaca le solicitaban que su gremio firme el acuerdo salarial con un incremento del 21%, pero aclaró que no aceptará las pautas señaladas desde el Gobierno.

Por su parte, Marcos Peña atajó los tiros libres del líder camionero: “Acá nadie tiene coronita”.

Si “alguien cree que por hacer marchas, y amenace, la Justicia va a tener que parar, se equivoca, eso ya no va más”, afirmó el jefe de Gabinete de ministros durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand que se emite por Canal 13. Si “alguien cree que por hacer marchas, y amenace, la Justicia va a tener que parar, porque alguno tiene coronita, se equivoca, eso ya no va más”, agregó. “El ejemplo lo dio Mauricio (Macri) como Presidente. Lo denunciaron (por los Panamá Papers) y dijo ‘voy a la Justicia, presento los papeles’.

DEFINICIONES DE HUGO MOYANO

“Les queda poco tiempo, están fracasando y no tienen respuesta”

“La gente les creyó pero ya no les creen: dicen que la inflación va a ser menos del 20%, están todos los días despidiendo gente; los impuestos aumentan a diario. Las cosas que dicen ya no tienen sentido”.

“El país no va bien, no tenemos destino… ni siquiera tienen la capacidad de convencimiento para explicar lo que hacen; es un Gobierno que mezcla todo para callar a la gente y atemorizarla. Con algunos dirigentes gremiales lo está logrando, pero con nosotros no lo van a lograr”.

“Ellos fueron cómplices de los golpistas, ellos fueron simpatizantes de estas políticas como fueron con los militares”.

“Tanto (Mauricio) Macri como (Jorge) Triaca me lo pidieron (que la apoye) como me pidieron que firme paritarias por el 21 por ciento (en 2017) y como no hice nada se metieron conmigo”.

“Los gremios más adictos al gobierno reciben los beneficios (más allá de la asociación la chalar vino a la charla por el dinero de las obras sociales que les retuvieron a los gremios, unos 8.000 millones de pesos)”.

“En la calle, como ocurrió estos días en Mar del Plata, la gente se paraba a sacarme fotos. Me decían ‘no aflojes’. Parecía Brad Pitt. Si hay algo que tengo es la convicción de seguir adelante”.

LA PELEA DEL AÑO

Nace una pelea sin retorno entre Macri y Moyano. Donde la guerra y la paz, la novela del escritor ruso León Tolstói va a ser un poroto sin Cubero. Carl von Clausewitz decía hace muchos años que «La guerra es la continuación de la política por otros medios». Vecinos de Palermo esto recién es el inicio de un enfrentamiento político a muerte.

Según el líder camionero, el Gobierno está intentando intimidarlo con causas judiciales para “acallarlo”. “Este es un Gobienro que mezcla todo para lograr acallar a la gente, extorsionándola. Lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder”, dijo el dirigente camionero en declaraciones a Crónica TV.

Moyano consideró que el avance repentino de causas judiciales en su contra tiene como objetivo “callarlo” y “doblegarlo”, pero en una nueva advertencia a la administración de Mauricio Macri enfatizó que “no va a lograrlo”.

En otra definición controvertida, Moyano vaticinó que al “Gobierno le queda poco tiempo; la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, de que este gobierno no tiene respuestas”. Luego siguió: “Este gobierno tiene como objetivo la entrega del país”.

En la otra punta de la cancha, hubo cruces entre los triunviros Acuña y Daer. Moyano dijo de sus rivales: “Se doblegan y se ponen al servicio del poder”. El primero fue el triunviro Carlos Acuña: “Algunos dirigentes se creen que son artistas de televisión. Faltan al consejo directivo y van a hablar mal de la CGT a la tele. Responden a otros intereses, antes le decían carneros”, apuntó a Héctor Daer. El referente de la Sanidad salió a responderle enseguida a Acuña. “El compañero perdió el equilibrio. Jamás diría que un miembro del movimiento obrero defiende a los patrones, son agravios gratuitos”, dijo Daer.

