La Bioplastía. Un método innovador.

Reportaje al Dr. Diego Armando Morejón. Médico especialista en cirugía plástica, estética, reparadora, quemados, láser y medicina estética



¿La cirugía plástica ha cambiado con los años?

Si claro, no es lo mismo operar con técnicas de hace 20 años atrás que con una técnica actualizada, y no será lo mismo la cirugía plástica de aquí en 20 años más. Además de la cirugía plástica también esta la medicina estética que son los tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos con los que también se pueden mejorar. Algo que se realiza cada vez con mayor frecuencia es la Bioplástica



¿Qué es la Bioplastía?

La Bioplastía, se puede definir como: “Plástica sin cortes y sin cirugía realizada a través de implantes de biomateriales en planos anatómicos profundos, por un proceso mínimamente agresivo”.

Bioplastía es el implante de biomateriales que son compatibles con el cuerpo, para aumentar el volumen de determinadas áreas del rostro y del cuerpo. Estas sustancias no son tóxicas. Son implantadas profundamente a través de un pequeño orificio realizado en la piel, sin cortes y utilizándose microcánulas, que son delgadas como una aguja pero que poseen la punta redondeada; por lo que no lesionan los vasos sanguíneos ni los nervios. Todo se realiza con anestesia local, en consultorio médico, con la posibilidad de que el paciente acompañe paso a paso, a través de un espejo, el procedimiento. El resultado se ve inmediatamente, sin la necesidad de innumerables sesiones. En muchos casos se combina con Retensado Cutáneo.

La técnica es indicada para hombres y mujeres, por lo que en cada persona se pueden crear líneas y ángulos de belleza, así como realzar la belleza, recuperar el diseño del rostro envejecido o complementar el resultado de una cirugía plástica anterior.

La Bioplastía, se encarga de devolver el volumen perdido en esas estructuras del rostro, provocando que los tejidos se eleven y reubiquen, al mismo tiempo que les da un aspecto más interesante y armónico.

Los rostros considerados hermosos, presentan precisamente pómulos y línea de la mandíbula bien definidos. Los rostros jóvenes, hoy también pueden beneficiarse con la Bioplastía.

La Bioplastía, por otra parte, es aplicada profundamente debajo de los músculos del rostro, haciendo que sean estos y no las sustancias implantadas, las que le van a dar al rostro su nueva silueta de aspecto natural.



¿Por qué realizarse una Bioplastía?

La Bioplastía ayuda a embellecer nuestra apariencia, contribuye a enriquecer significativamente nuestra autoestima y a darnos una oportunidad para destacarnos en el mundo social y laboral que nos rodea.



¿En cuáles regiones del cuerpo se aplica la Bioplastía?

Varias puede ser en el rostro: las mejillas, el mentón, la nariz, los labios, la línea de la mandíbula y el contorno de la cara. En el cuerpo, primordialmente: las manos, el área de los glúteos entre otras..

Antes de llevar a cabo cada procedimiento de Bioplastía, el médico especialista en cirugía plástica, debe realizar un cuidadoso análisis individual de cada persona, evaluando integralmente el conjunto de rasgos a tratar tanto en el rostro, como en el cuerpo.