Grupo Núcleo y AeroCool realizan una alianza estratégica

El distribuidor y fabricante anunció la realización del acuerdo con la marca para la distribución de Gabinetes, Coolers, Water Cooling, Sillas Gamers y Fuentes de alimentación.

Buenos Aires, 6 de Febrero de 2018.- Grupo Núcleo, distribuidor y fabricante de Tecnología, anunció la realización de un acuerdo estratégico con AeroCool, para la distribución de sus soluciones en Argentina.

“Elegimos AeroCool para la distribución en el país porque se trata de una marca con una importante trayectoria en el mercado mundial, que cuenta con un portfolio de productos muy amplio, y precios accesibles para la calidad de los mismos. Estamos convencidos de que será muy bien recibida por el mercado argentino,” dijo Maximiliano Gonzalez Kunz, CEO de Grupo Núcleo y agregó: “Estamos comercializando la línea de gabinetes, coolers, water cooling, sillas y próximamente incorporaremos las fuentes de alimentación.”

“AeroCool eligió a Grupo Núcleo por la estructura y los valores de la empresa (cordialidad, compromiso y responsabilidad, efectividad, trabajo en equipo, satisfacción del cliente) y el alcance a los canales, centro de distribución y empresas. Admiramos la relación que tienen con sus clientes, desde Aerocool buscamos compañías que compartan la misma meta en este sector tecnológico IT tan competitivo,” afirmó Pedro Tseng, Sales Representative de AeroCool y subrayó: “El alcance de esta Alianza brindará toda la gama Gamer de AeroCool al mercado argentino. Nosotros estamos enfocados en Gabinetes de todas las gamas Gamer hasta Full Tower, Cooling, Fuentes de Alimentación, Sillas Gamer y Muebles Gamer.”

“Comenzamos a distribuir los productos de AeroCool en el mes de Noviembre. Desde su desembarco en el país fueron recibidos de la mejor manera. Nuestras expectativas para 2018 son muy positivas, esperamos continuar con este crecimiento en facturación y fortalecer la alianza con la marca como su distribuidor estratégico en Argentina,” explicó Lucas Ortiz, Product Manager de Aerocool en Grupo Núcleo y destacó: “Somos un distribuidor que está invirtiendo en traer todas las soluciones de la marca al mercado local. Esto sumado a nuestra trayectoria, gran variedad de cuentas reseller y retail, más los 3 centros logísticos para cubrir el país de punta a punta, nos hacen un partner sumamente importante para la marca.”

“Con respecto a los productos, la idea es hacer foco en el P7-C1 Pro y las Sillas Gamers,” adelantó Ortiz y concluyó: “El P7-C1 Pro es un gabinete middle tower de gama alta, con lateral de vidrio templado, compatible con sistemas de water cooling, y que incluye 3 coolers RGB que mediante una aplicación propia de Aerocool que permite regular tanto los colores como la velocidad de los mismos. Entre las Sillas Gamers, se destacan los modelos: AC80C, AC120, y AC220, disponibles en varios colores. Próximamente estaremos incorporando nuevos modelos.”

Acerca de AeroCool

AeroCool Advanced Technologies (AAT) fue fundada en 2001. Nace de la visión de sus socios fundadores de compartir su experiencia técnica y de diseño en el suministro de soluciones totales para la gestión térmica en ordenadores industriales y personales.

El éxito de la empresa en el campo térmico motivó su expansión a otras líneas de productos, como gabinetes de computadora, paneles de control multi-función, fuentes de alimentación, sillas de carreras, mueblería para eSports, etc. Todos los cuales han tenido una recepción muy positiva en el mercado.

AeroCool se encuentra posicionada en diversos mercados como una marca líder en el campo de los componentes informáticos, especialmente en todo lo relacionado con eSports, su marca insignia AeroCool, así como su marca de periféricos ThunderX3, son valorados por gamers profesionales a nivel mundial .Más información en https://www.aerocool.com.tw

Acerca de Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la fabricación y comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e internacional. La empresa cuenta con más de 200 empleados, entre los que se destacan, profesionales y especialistas en tecnología que brindan atención personalizada y servicio post-venta.

Grupo Núcleo posee tres centros logísticos en Argentina, uno se encuentra ubicado en su Fábrica de Chaco 1670, Mar del Plata con más de 5.000m², la misma cuenta con un robot para la fabricación de memorias y placas electrónicas, y con un sector de armado y ensamble de notebooks, tablets y PCs de la marca PCBOX. Los departamentos que funcionan en el edificio son: Administración y Finanzas, Créditos, RRHH, Ventas (Retail, Reseller y Corporativo), Armado y Ensamble, RMA, SMT, Logística, Compras, Marketing y Diseño, Sistemas, y Auditoría.

El centro de logística y distribución en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en Av. Brasil 3237, en el barrio de Parque Patricios, con un depósito de 2000m², showroom, salón de ventas, y áreas de Comercio Exterior, Marketing, Corporativo, Logística y Producción.

El centro de logística y distribución Córdoba se ubica en General Paz 1536, Teléfono 4728928 con un espacio de 400 mts2, con oficinas, depósito y personal con capacidad para abastecer al todo el NOA y CUYO.

PCBOX, INTEL, MICROSOFT, LG, HP, LENOVO, ALCATEL, ASROCK, ACER, ASUS, WD, AMD, BROTHER, EPSON, LOGITECH, GIGABYTE, SEASONIC, STEEL SERIES, DIVOOM, SANDISK, CRUCIAL y GMX son algunas de las marcas que importa y distribuye la compañía.

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar