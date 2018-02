Gorriti Art Center presenta la vuelta de Coral a los escenarios porteños

Gorriti Art Center te invita a la vuelta de Coral a los escenarios porteños para lanzar su nuevo single y video “Feels So Right” en Gorriti, luego de compartir escenario con artistas como John Legend, Joss Stone y Bebel Gilberto, entre otros músicos.

En este momento Coral se encuentra trabjando en su 7mo Album de estudio junto al multipremiado equipo de Sebastian Bazan y Karen Oliver.El nuevo Material (adjunto) es una mezcla de Funk, pop, dance y disco, fresca, moderna y muy pegadiza.

En Octubre 2017 Coral presenta su 2do Single, “Feels So Right”, un tema muy original y energético, con influencias soul y 80’s newyorkinos.El video se filmo en Nueva York bajo la dirección artística del talentoso Pete Miser (Dido, Keith Golden, entre otros).

El primer corte de este nuevo material fue “Give Me Your Love” que son en radios y medios de Argentina.

En 1998, a sus 14 años, Coral firma su primer contrato discográfico con Sony BMG y comienza la grabación de su primer disco “Salir a caminar”, cuenta con 12 temas originales en español.

Con 19 años Coral, Decidida a hacer una carrera bilingüe en Estados Unidos, y acompañada por un exitoso promotor (Jerry Blair), Coral se muda a Nueva York y comienza a trabajar en un nuevo disco, Coral trabaja con exitosos productores, como el ganador de Grammys Itaal Shur, Pete Miser (Dido) y Justin Filmer.

Edita “La Tercera”, que consiste de 8 canciones en español y 3 en inglés. La Tercera se lanza en Argentina en Mayo de 2006 a través de Pop Art. El corte “Abril” rota en las principales radios Argentinas y Americanas, y su video rota por las cadenas de música en Argentina, América Latina y USA (MTV, Much Music, Fuse, etc).

En 2006, Coral graba su primer EP completamente en inglés, “Inside the C”. El corte “Break and Give in” suena en las radios hispanas en Estados Unidos, y su nuevo video rota canales de música.

En Septiembre de 2010, Coral lanza su nuevo disco “Volver” en la Argentina. Son 9 canciones en español y 3 en ingles de su autoría, producidos por, entre otros, Itaal Shur (Grammy award), y Pete Miser (Dido). El lanzamiento contó con apoyo radial, de vía pública, relaciones públicas, medios gráficos, TV por cable (4 videos producidos), TV abierta (Pol-ka), y varios shows en vivo (Hot Festival, 9 de Julio por el Bicentenario y otros). “Volver” fue nominado como mejor álbum pop femenino para los Premios Gardel 2010.

En Octubre de 2012, Coral edita su nuevo disco “Rock & Dolls” , un disco musicalmente amplio, energético, divertido y vulnerable a la vez. Cuenta con exquisitos invitados como Juanchi Baleiron (Pericos), Juan Manuel Moretti (Estelares) y Stuka (Violadores). El lanzamiento contara con apoyo radial, de relaciones públicas, medios gráficos, video clips de los cortes y varios shows en vivo, entre ellos, le abrió con gran éxito y repercusión a Joss Stone dos noches en el Luna Park.

En Septiembre 2015 Coral Edita su 5to Album “LIGHTS”, compuesto y producido entre Nueva York y Buenos Aires.

“LIGHTS” es un álbum Dance, poderoso, desinhibido, energético y divertido donde Coral sonó en las radios mas importantes del país, en los programas de televisión mas vistos y sus remixes musicalizaron los Night Clubs mas destacados.

En estos últimos años Coral compartió escenario con artistas como Juanes, John Legend, Joss Stone, Bebel Gilberto, Julieta Venegas, Vicentico, Ratones Paranoicos, Auténticos Decadentes, Babasónicos, Natalia Lafourcade, entre otros

El sábado 17 de Febrero a las 22hs. en Gorriti Art Center

Reservas e información al 15-6836-7777 , vía mail a [email protected]

Venta anticipada en Gorriti Art Center (viernes y sábados de 21 a 00 hs)

o vía online: www.alternativateatral.com

Sobre Gorriti Art Center : http://bit.ly/2mreSMp

Gorriti Art Center – Avenida Juan B. Justo 1617 – Palermo – CABA