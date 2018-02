Los familiares de las 52 víctimas de la Tragedia de Once reclamaron hoy, a seis años del siniestro que la Cámara de Casación Penal ratifique las 21 condenas contra los trabajadores ferroviarios, empresarios y ex funcionarios nacionales que fueron condenados por ese hecho.

El accidente ferroviario, comúnmente llamado Tragedia de Once, fue un siniestro ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012 a las 08:33 a.m. El tren № 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención. ​ La formación, de ocho coches, transportaba en plena hora pico a más de 1200 pasajeros a bordo. ​ Fallecieron 51 personas y más de 702 resultaron heridas. Familiares de las víctimas elevaron el número de víctimas a 52 al contabilizar un bebé en gestación. ​ Es el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en 1970 en Benavídez, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en la localidad de Sa Pereira en 1978 que causó 55 muertos.

La entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó 48 horas de duelo nacional y el entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lo decretó en la ciudad. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, lo hizo en provincia. En estos casos, se suspendieron las celebraciones de carnaval programadas para esos días en Buenos Aires y el país.

Durante un acto realizado en la estación ferroviaria, los familiares apuntaron una vez más contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

A De Vido lo calificaron como “el intocable y todopoderoso ministro de Cristina Kirchner” y aseguraron que “la corrupción generada desde su área causó el mayor accidente ferroviario”.

Lo acusaron de haber “incumplido sus responsabilidades” y advirtieron que es dueño de “un poder que permanece intacto y que no dudará en usar”.

“De Vido incumplió flagrantemente y a conciencia sus responsabilidades”, señalaron los familires en el documento.

Sobre Randazzo señalaron que era “furibundo kirchnerista para después querer diferenciarse de sus jefes políticos anteriores” con el objetivo de “ocultar su historia de adhesión” a ese sector político.

Se quejaron de que hizo un uso, según dijo, “proselitista sin sonrojarse” de las obras ferroviarias y subrayaron que cuando debió declarar ante la Justicia confirmó que “cuando le fue asignada el área de transporte había un deterioro importante en el área” de trenes.

El acto comenzó poco antes de as 8:32, hora en que ocurrió el hecho, y cuando los familiares hicieron sonar una sirena durante un minuto.

Luego leyeron cada uno de los nombres de las personas fallecidas y pidieron que los condenados por el hecho cumplan condena de “cárcel”.

El documento consensuado por los familiares fue leído por María Luján Rey y Paolo Meneghini, padres de Lucas, uno de los jóvenes fallecidos hace seis años.

Los familiares también apuntaron contra los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, a cargo de la concesión del Sarmiento cuando ocurrió el accidente.

Durante el acto, Mónica Pontiroli, mamá de Tatiana, una de las fallecidas, sostuvo que aquel día los 52 fallecidos “iban trabajar, estudiar y contagiar alegría” y sostuvo que, tras la tragedia, la vida de los familiares fue “una lucha en búsqueda de justicia”.

Del acto también participó Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien señaló: “Seguimos exigiendo toda la verdad, toda la justicia por este drama terrible, por esta masacre que quisieron disfrazar (y que ocurrió) por dejadez e indiferencia de los gobiernos”.

En tanto, el presidente Mauricio Macri recibirá esta tarde a los familiares.

El grupo se reunirá con el mandatario nacional en la Casa Rosada cerca de las 14:15 de este jueves, en el marco de un nuevo aniversario del siniestro en el que murieron 52 personas.