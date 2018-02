Alejandro Amor participó de la Audiencia Pública del gas

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, fue uno de los primeros oradores en la Audiencia Pública donde se analizó la tarifa del servicio público de gas, en el marco de la voluntad empresaria de realizar un aumento de entre el 32.1 al 44.5% a partir del mes de abril.

Entre los dichos del Defensor del Pueblo porteño se destacan:

Reafirmar los principios de la Corte Suprema

-“Vengo a reafirmar los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de no confiscatoriedad, de proporcionalidad, de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad. Estos principios no se respetan por parte de las empresas cuando proponen y no se respetan por parte del Estado cuando acepta las propuestas de las empresas”.

Realizar una mesa de trabajo para discutir la tarifa previsible

-“Propongo que se realice una mesa de trabajo entre las empresas, los Defensores y los usuarios para discutir la propuesta de tarifa plana previsible, para rever si realmente beneficia, además de a las empresas, a los usuarios.”

Declarar la garrafa como un servicio público esencial

-“Reivindicamos el proyecto del Senador Cobos de declarar a la garrafa como un servicio público esencial. Porque todas esas personas gastan muchísimo más en el gas por garrafa que nosotros que nos beneficiamos por estar conectados a la red nacional de gas”

Rol de Estado

-“Es necesario que se revise el valor del BTU que se ajusta a la variación del dólar. Para mí el dólar futuro es como el pronóstico del tiempo. Por lo tanto, el valor de las tarifas que se está planteando tiene absoluta incertidumbre. Cuando el ENTE tome la decisión definitiva, las personas que perciban no van a tener certeza en el valor del BTU. El Estado tiene que dar certeza y tener políticas claras y coherentes.”

Tarifa Social

-“No es razonable que una persona que está afuera de la tarifa social pague 92 pesos de cargo fijo, al mismo tiempo que lo paga una persona que está adentro de la tarifa social y también paga 92 pesos de cargo fijo. Hay que eliminar el cargo fijo de la tarifa social”

Revisión integral de los cuadros tarifarios

-“Creo oportuno y que es un momento adecuado para hacer una especie de cuarto intermedio. Para hacer una revisión integral de todos los cuadros tarifarios. Me parece que el impacto cuando termine dentro de dos años el reemplazo del subsidio por las tarifas va a ocupar en muchos salarios más del 60% de su capacidad de ingreso.”

-“Es necesario reconsiderar entre todos un marco de previsionalidad, proporcionalidad y de nos confiscatoriedad de las tarifas sobre los ingresos de todos los argentinos que hoy están asistiendo a un cuadro de readecuación tarifaria cuando durante 16 años las empresas percibieron subsidios y no realizaron las inversiones correspondientes. No son las personas, que necesitan de los servicios públicos, las responsables y las que deben pagar lo que el Estado y las empresas no hicieron durante 16 años”.