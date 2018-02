Nueva edición de Come Wine With Us, en The Clubhouse para los amantes del vino

El próximo 7 y 21 de marzo Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar serán las sommeliers encargadas de realizar un pop-up wine bar, un evento dando la posibilidad de degustar vinos de cepa originales a un precio inigualable.

Buenos Aires, febrero 2018 – El 2018 continúa con nuevas ediciones del pop-up wine bar, Come Wine With Us, organizado por las sommeliers Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar.

Marzo brinda dos ediciones: el 7 de marzo llegan al club privado The Clubhouse en Palermo, un espacio único donde proponen una carta de 12 vinos. Los #winelovers pueden esperar vinos como el Ver Sacrum Garnacha Syrah Monastrell, Colonia Las Liebres Brut Rosé, LJ Wines blend tinto, Luna de Finca Blousson, Y La Nave Va Malbec además el nuevo Riesling de Viña Las Perdices.

Un evento ideal para los aficionados del mundo del vino, donde tendrán la oportunidad de degustar y descubrir una selección de vinos de cepas no tan conocidas, de diferentes regiones y etiquetas que recién se lanza al mercado – solo por copa. Y ahora, los #winelovers pueden reservar su lugar (no se cobra admisión) vía el sitio web www.comewineba.com

Participan en la edición 7 de marzo las siguientes bodegas: Canopus Vinos, Lagarde, Finca Blousson, Bodega Del Fin Del Mundo, LJ Wines, Ver Sacrum, Bodega Del Desierto, Viña Las Perdices y Luigi Bosca.

El 21 de marzo Come Wine With Us se traslada a 416 Snack Bar en Palermo Hollywood.

Dirección: The Clubhouse, Costa Rica 4651, Palermo

19h-00h

Copas a partir de $80.

No se cobra entrada. Entrada solo por lista.

RVSP: [email protected]

Instagram + Facebook: @comewinewithusba

www.comewineba.com

Fotos: Damián Liviciche