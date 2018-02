Nexxt Solutions se pone a la vanguardia con su tecnología AC

La empresa fabricante se fortalece y crece con sus routers con Tecnología AC en Argentina. Anunció la disponibilidad del Nebula 1200-AC de la mano de sus distribuidores Elit y New Bytes. El Router posee tecnología AC (802.11ac), con mayor velocidad y combina las bandas de 2.4GHz y 5GHz.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2018. – Nexxt Solutions, fabricante líder en conectividad en América Latina, se está fortaleciendo y expandiendo luego de presentar sus soluciones en Argentina. A la vez y después de agotar stock de sus productos, anunció la nueva disponibilidad de su router Nebula 1200-AC de la mano de Elit y de New Bytes.

“Estamos muy contentos con los primeros resultados de nuestra Compañía en 2017. Hemos logrado cumplir y superar los objetivos trazados en nuestro Plan de Negocios. Hemos agotado stock de casi todos nuestros productos. Sin dudas, nuestro router insignia con tecnología AC, es el Nebula 1200 que se impone dentro de la vanguardia en el mercado de conectividad,” afirmó Erika Merlo, Gerente de Territorio para el Cono Sur de Nexxt Solutions y agregó: “Todos nuestros routers son compatibles con los dispositivos de proveedores de internet del país y la marca cuenta con la aplicación propia de Nexxt Solutions con funcionalidad en ambos sistemas: Android e IOS. Nuestro Nebula con tecnología AC (802.11ac), tiene el mejor precio en el país y debemos destacar sus velocidades inalámbricas de hasta 1.200 Mbps combinando las bandas de 2.4GHz y 5GHz.”

Características y funcionalidades del Router Nebula 1200-AC

Control parental para administración de accesos a menores.

Optimización de altas velocidades hacia dispositivos con más demanda a través del administrador de ancho de banda.

Administración del router desde cualquier lugar del mundo con la aplicación remota.

Administración y control de red huésped.

Optimización de uso de energía del dispositivo mediante la aplicación.

Otras Características

Aplicación propia de gestión en la nube – disponible para dispositivos IOS y ANDROID.

Dos bandas simultáneas 2.4 GHz / 5.0 GHz.

Modo: Repetidor universal.

Programación inteligente Wi-Fi para ahorro de energía.

Protocolo: IPTV.

Red Huésped.

Acerca del Ataque KRACK contra redes Wi-Fi

“Los ingenieros de Nexxt Solutions investigaron las implicaciones hacia sus productos, determinando que no forman parte de la categoría con el problema. Este tipo de vulnerabilidad afectó primariamente a dispositivos inalámbricos como teléfonos celulares, tabletas y computadores portátiles. El problema se presenta entre sistemas operativos en conjunción con el proveedor de señal inalámbrica. No es un caso aislado que solamente afecta a los routers. El código pirata primariamente borra el registro de contraseñas en el router, obligando al usuario a reingresar la contraseña inalámbrica, la que es entonces interceptada por los hackers,” sostuvo Erika Merlo.

“Nexxt Solutions usa una programación de chipsets propietaria. Los parámetros y códigos de programación no forman parte de programas de código abierto donde se explota la vulnerabilidad. La WPA2 se implementa de forma independiente, por consiguiente no requiere negociación entre los sistemas operativos y el router. Puesto que al recibir el mensaje de transmisión de pirateo, los routers de Nexxt Solutions, no borran los registros, tal vulnerabilidad no existe. En todo caso, se recomienda tener presente que la seguridad no es un producto, sino más bien un proceso continuo que debe ser vigilado en forma permanente,” explicó Merlo y concluyó: “Windows, Apple y Linux ya han publicado parches, mientras que Google está trabajando para publicar la actualización de Android. Atendiendo a que el riesgo de vulnerabilidades es real y creciente, es necesario poner atención a estos aspectos y monitorear la seguridad de la red. Nexxt Solutions se esfuerza en mantener productos de alta calidad que protejan la integridad de sus usuarios.”

Disponibilidad y distribución del Router Nebula 1200-AC de Nexxt Solutions

Los usuarios lo podrán encontrar en las mejores tiendas del país. La distribución se encuentra a cargo Elit y New Bytes.

Acerca de Nexxt Solutions / División Conectividad

Nexxt Solutions, parte del consorcio Accvent con su base de operaciones en U.S.A., es fabricante líder de una de las líneas más completas y competitivas de soluciones inalámbricas de conectividad y de seguridad por más de 10 años. La marca cuenta con una amplia gama de productos optimizados para ámbitos del hogar y empresas. Entre sus líneas de producto, reconocidas en la industria por su alto rendimiento, fiabilidad, fácil configuración y operación de todos sus componentes, se encuentran Routers, Switches, Adaptadores USB y Cámaras de Seguridad IP y CCTV. Nexxt Solutions cuenta con un amplio canal de distribución en más de 30 países en la región de América Latina y el Caribe. Para mayor información: www.nexxtsolutions.com