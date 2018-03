Coral presenta su nuevo single y video en Gorriti Art Center

El miércoles 21 de marzo, y tras regresar al país luego de forjar su carrera en Nueva York, se realizará el cocktail lanzamiento del nuevo single y video “Feels so Right” para prensa e invitados en Gorriti – Art Center (Av. Juan B. Justo 1617 – CABA) a partir de las 20:00.

Coral Campopiano vuelve a los escenarios porteños para presentar su nuevo single y video “Feels so Right”, luego de haber compartido shows con artistas como John Legend, Joss Stone, Juanes, Bebel Gilberto, Julieta Venegas, Vicentico, Ratones Paranoicos, Auténticos Decadentes, Babasónicos, Joe Vasconcelos y Natalia Lafourcade, entre otros.

Actualmente Coral se encuentra trabajando en su séptimo álbum de estudio junto al laureado equipo formado por Sebastián Bazán y Karen Oliver. El nuevo material incluye una mezcla de funk, pop, dance y música disco.

El video de “Feels so Right”, con influencias soul y ´80s neoyorquinos, se filmó en Nueva York bajo la dirección artística de Pete Miser (Dido, Keith Golden, entre otros).

BIO de CORAL CAMPOPIANO

A los 14 años firmó su primer contrato discográfico con Sony BMG y grabó su primer disco, “Salir a caminar”, que contiene doce canciones originales en español. A los 19, inició su carrera bilingüe en Estados Unidos, acompañada por Jerry Blair, su promotor. En Nueva York trabajó con exitosos productores, como Itaal Shur (ganador del Premio Grammy), Pete Miser (quien trabajó con Dido) y Justin Filmer.

En 2006 editó “La Tercera”, con ocho canciones en español y tres en inglés. El disco se lanzó en mayo en la Argentina, a través del sello Pop Art. El corte “Abril” rotó en las principales radios argentinas y americanas; y su video, por las cadenas de música de Argentina, América Latina y USA (MTV, Much Music, Fuse, entre otros). En el mismo año, grabó su primer EP completamente en idioma inglés: “Inside the C”. Su corte “Break and give in” se difundió a través de radios hispanas en los Estados Unidos y su nuevo video rotó en la TV especializada.

En 2010 Coral grabó “Volver” en la Argentina, con nueve canciones en español y tres en inglés. El disco fue producido por Itaal Shur (Grammy Award), y Pete Miser (Dido). El lanzamiento contó con apoyo radial, de vía pública, relaciones públicas, medios gráficos, TV por cable (cuatro videos producidos), TV abierta (Pol-ka), y varios shows en vivo (Hot Festival, 9 de Julio por el Bicentenario y otros). “Volver” fue nominado como mejor álbum pop femenino para los Premios Gardel 2010.

Dos años después, Coral editó su nuevo disco “Rock & Dolls”, de contenido enérgico, divertido y vulnerable a la vez. Participaron como invitados Juanchi Baleirón (Los Pericos), Juan Manuel Moretti (Estelares) y Stuka (Los Violadores). En ese entonces Coral abrió, con gran éxito y repercusión, los shows de Joss Stone en el Luna Park.

En 2015, editó su quinto álbum “Lights”, compuesto y producido entre Nueva York y Buenos Aires. Las canciones conforman un disco de dance, poderoso y desinhibido. “Lights” sonó en las radios más importantes del país, en los programas de televisión más vistos y sus remixes musicalizaron los night clubs más destacados. El corte “Free” fue presentado en el Súper Clásico River-Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

A través de su carrera, Coral se presentó en diversos escenarios locales, como la Avda. 9 de Julio en el Bicentenario, Club Ciudad (Festival Pepsi Music), Estadio Ferrocarril Oeste (Festival Quilmes Rock), Club Costanera Sur (Buenos Aires Hot Festival), La Trastienda, Faena Hotel And Universe, Multiespacio Los Ángeles, entre otros. Mientras que en los Estados Unidos realizó presentaciones propias en Teatro Town Hall, Lincoln Center, Guggenheim Museum, Teatro Joe’s Pub, Teatro Metropolitan, Copacabana, Pianos, Bowery Ballroom, Queens Theatre in the Park, Museo del Barrio, Hard Rock Café, Bronx Zoo, CBGB’s, Sob’s, Hollywood Blvd, Hollywood Blvd Café, Tamani Park, Bayfront Park y en Teatro de la República (México).

Como compositora, a lo largo de su carrera, Coral escribió canciones para diversas películas; como actriz participó de la novela argentina Malparida (2010, Pol-Ka).

