Roberto Baradel: “La adhesión al paro docente es del 85 %”

“Nada sería posible sin los docentes, nada seria posible si o pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía, el cuidado para que cada uno desarrolle todo su potencial, todas esas capacidades que tienen los chicos para que el día de mañana puedan elegir libremente”, señaló Mauricio Macri el jefe de Estado en un acto realizado en la escuela N° 984 de Bella Vista, Corrientes.

Los maestros iniciaron la medida de fuerza por 48 horas y marchan al Congreso. Los gobiernos bonaerense y porteño descontaran los días. Este lunes, en la mayor parte del país, los chicos tendrían que haber vuelto a las aulas pero no lo hicieron. El paro por 48 horas dictado por Ctera a nivel nacional se sumó así a la medida de fuerza que habían anunciado los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y los porteños -estos últimos comenzaron las clases el jueves último-.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que el paro por 48 horas iniciado hoy por los principales gremios docentes bonaerenses, “tiene una adhesión del 85% de los docentes en distritos del interior de la provincia y del conurbano”.

“Es un paro contundente y fracasó el intento de meter miedo para que la gente no pare”, señaló el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ( Suteba).

“Si un pequeño porcentaje de maestros va a trabajar es por miedo a los descuentos”, puntualizó.

El sindicalista sostuvo que “este es un gobierno que desprecia a los docentes y a la escuela pública y niega el diálogo permanentemente”.

Insistió en que la huelga, que impide el normal comienzo del ciclo lectivo 2018 en las casi 16.000 escuelas de la provincia, se debe “la falta de una paritaria nacional”.

“En la provincia nosotros tendríamos que haber iniciado las conversaciones en diciembre, pero a último momento nos convocaron para hacernos tres ofertas idénticas y no se mueven de eso”, dijo.

Además insistió en que parte del reclamo es porque el sector docente no quiere “perder poder adquisitivo” en momentos en que “el gobierno ofrece 15% o nada”.

Los sindicatos de docentes piden “20% de aumento con cláusula gatillo y un 4% por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”, recordó

También afirmó que durante el fin de semana “no hubo contactos” con referentes del Gobierno, aunque “igual” el sindicato apuesta “a que haya diálogo y a que esta situación se pueda resolver”.

El paro por 48 horas fue convocado la semana pasada para todo el país por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), de la que forma parte el Suteba.

Fuentes del gobierno bonaerense señalaron que las escuelas “estarán abiertas y se brindará el servicio de comedor escolar”, a la vez que recordaron que se descontarán a los docentes los días de huelga que realicen.



Diputados del FIT con los docentes: “Macri y Vidal quieren convertirlos en enemigos públicos”

Los diputados nacionales por el PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra participaron de la masiva movilización docente en reclamo por salarios dignos en el centro porteño. Del Caño señaló que “tanto Macri como Vidal han utilizado las aperturas de las sesiones legislativas para atacar a los docentes. No es casualidad: buscan poner un tope miserable del 15 % a la paritaria testigo, consolidar salarios de pobreza y demonizar los maestros que junto con la comunidad educativa defienden la educación pública”. “El Gobierno dice que pretende mejorar la calidad educativa, pero un docente tiene que trabajar 2 y 3 cargos para llegar a fin de mes y no le queda un minuto para capacitarse o preparar las clases, y con el presentismo que quieren imponer ya ni enfermarse van a poder”.

“Queda muy claro que el Gobierno de las offshore desprecia la educación pública a la que asisten los hijos de los trabajadores. No tienen idea de la comida que se sirve en las escuelas, donde este gobierno de ricos destina 16,40 pesos por alumno por día para los comedores”, concluyó.

Por su parte, la diputada nacional y dirigente del Suteba La Matanza, Nathalia González Seligra, precisó que Macri y Vidal “hacen demagogia con la defensa de los derechos de las mujeres hablando de equidad en el trabajo y de abrir el debate por el derecho al aborto. Pero la realidad no son sus discursos, sino el ataque de Vidal a las maestras que educan a los hijos del pueblo trabajador, su condena a más de 300 mil docentes, en su mayoría mujeres, a vivir con salarios de pobreza. El extremo de esta hipocresía es que quiere aplicar el presentismo, que implica una rebaja salarial para aquellas maestras madres que deban llevar al medico o cuidar a sus hijos cuando se enfermen. Hoy la defensa de la educación pública está en manos de las docentes, así como la de la salud en manos de las trabajadoras como las del Hospital Posadas”.

Y agregó que “en gran parte del país hay reclamos salariales: las conducciones sindicales tienen que darle continuidad con un verdadero plan de lucha unificado en todo el país a las medidas que empiezan hoy, para ganar esta pelea en defensa de la educación pública y las mujeres trabajadoras”.