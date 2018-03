Se busca misógino peligroso. Brutal trompada de un hombre por la espalda a una mujer.

Los dos policias de la esquina no vieron nada por que estaban papando moscas como siempre. La Fiscalía por ahora solo tiene la denuncia, también papan” moscas” ya son un clásico de tomar mate cobrar a fin de mes al mejor estilo ñoquis y la Comisaría de la zona casi no le toma la denuncia a la victima, también pavotean y le hacen perder tiempo a los vecinos. Por ahora no encontramos la palabra oficial de las autoridades de la comuna 14. La investigación la hizo el hijo con la ayuda de vecinos y la prensa. Con la ayuda de los vecinos vamos a encontrar a este delincuente peligroso misógino.

El hijo de la víctima publicó a través de Twitter la grabación que muestra a un hombre que se acercó a una señora en avenida Las Heras, la atacó brutalmente, la dejó en el piso y siguió caminando como si nada hubiese pasado.

https://youtu.be/uTCQ7YrzKxI Ocurrió el martes 20 de febrero a la mañana en la avenida Las Heras al 3400, en pleno barrio porteño de Palermo . La víctima tiene 63 años y recién hoy se enteró de que había un video que registraba el momento de la agresión. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por Diego Rey, hijo de la mujer. “Mi mamá pasa todas las mañanas por ese local de estética femenina. Como ya le habían robado otras bicicletas, ella cuando llega le pone candado. Cuando estaba saliendo, sintió que había una persona que la observaba mientras desataba la bici y luego vino la trompada”. El hijo de la mujer recordó que, tras el ataque, fue socorrida primero por dos mujeres y luego por dos policías que estaban en la esquina custodiando un banco, pero que no vieron a la persona que la agredió.

“Más allá de que queremos que pague por la agresión, lo que queremos es que no les pase a otras personas. Si es un vecino de la zona que está desequilibrado tiene que ser controlado, porque puede lastimar a alguien”, dijo Rey y pidió que si alguna persona reconoce al agresor se acerque a la comisaría a aportar datos.

