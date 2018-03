Discapacidad intelectual: ¿Qué hace falta para lograr la integración?

La Fundación Rio Pinturas (www.riopinturas.org.ar), entidad de bien público

que trabaja para estimular el desarrollo de las máximas posibilidades en

personas con discapacidad intelectual, organiza desde hace ya 17 años una

gran cantidad de propuestas para lograr la integración a través del arte y

el deporte. En este sentido la entidad trabaja con tres conceptos que,

aunque están íntimamente relacionados entre sí, son diferentes: la

inclusión (que se realiza para sumar), la integración (en la que cada uno es

parte del todo) y la aceptación (el aspecto más difícil de lograr, ya que

implica reconocer los éxitos y fracasos personales). Por eso, para 2016 la

Fundación impulsará un importante proyecto gestado y ya consolidado, que es

: “Conocernos para estar mejor”.

A cargo de profesionales de la institución, esta propuesta consiste en salir

a la comunidad para brindar información sobre la diversidad y la

discapacidad intelectual, con la intención de derribar mitos y prejuicios.

“Lo que buscamos es que la diversidad se naturalice”, dice Marta Massimino,

Directora Pedagógica de la institución.

Pero, ¿es posible lograr en nuestra sociedad la integración de personas con

discapacidad intelectual? En tal caso, ¿qué sería necesario? En el evento

de fin de año de la Fundación, muchas personas dieron su opinión.

Para Cristina Zaragoza, Presidenta de la Fundación, se necesita un mayor

conocimiento del tema. Como ejemplo señala que recién en 1959 se pudo

demostrar que las personas con Síndrome de Down tienen 47 cromosomas (uno de

mas), y que fue entonces cuando el médico genetista Lejeune propuso la

denominación alternativa de “trisomía 21”. Pero además postula que es

necesario aceptar al otro. “Tenemos que ver a todos, como personas tal como

nosotros mismos. Todos somos seres humanos, y por ende todos somos

diferentes” Sin embargo, también opina que en estos 17 años se nota una

diferencia para bien, a menos en relación con el Síndrome de Down.

Para Ignacio Floridi, uno de los profesionales que forma parte de este

proyecto de la institución, la integración es posible. “Hay que animarse,

saltar ese umbral”, dice. Opina que si la gente no se anima a acercarse al

otro pueden surgir temores, fantasías o prejuicios. “Por eso la Fundación

Río Pinturas está desarrollando este programa: para que las personas puedan

informarse sobre el tema, y entender que un discapacitado intelectual es

como cualquier otra persona”, remarca. Ignacio entiende que para algunas

personas pueda ser difícil. “En mi caso quizá es más sencillo porque hace 10

años que trabajo en el tema de la discapacidad y es parte de mi vida, pero

sé que para muchas personas es trabajoso aceptar las cosas. Es un desafío

personal que lo hace interesante”, comenta. Sin embargo, rescata que en la

última década vio muchos cambios a nivel social. “Se han realizado muchos

programas de inclusión, de integración. Y algo muy positivo es que antes se

hacían eventos solamente para las personas con discapacidad. Pero cuando se

empezó a pensar en la integración y la inclusión, comenzaron a unirse las

personas con y sin discapacidades. Esa interacción permite realizar una

verdadera integración, porque sino seguimos sectorizando, y creo que

trabajando desde la discapacidad tenemos que incluirnos también nosotros”,

opina.

Por su parte Fernando Granata, del Rotary Club de Martínez, asegura que

incluirse en la comunidad es posible. “Ese es un aspecto del que nos

ocupamos muchísimas ONGs de distintas maneras, y es el trabajo que está

haciendo la Fundación Río Pinturas desde hace tantísimos años”. Recordó los

distintos aniversarios de la institución, en los que fue interiorizándose

sobre los trabajos que realizaba la entidad y la evolución de los jóvenes

concurrentes. “Somos todos iguales ante los ojos de Dios, pero el ser

humano reacciona de distintas maneras frente a las cosas, y es cierto que

todo el mundo debería conocerse más. Eso ayudaría a la integración”, opina.

Un joven, Axel Greene, voluntario en la Fundación, cuenta sus experiencias

con personas que tienen Síndrome de Down. “Hace unos años trabajé en las

Olimpiadas especiales, en un campamento. Y desde que descubrí lo que es este

mundo me encanta colaborar. Lo confirmé durante este año, en que fui

voluntario”. Axel está armando un proyecto en su colegio porque acaricia la

idea de que algún día se pueda lograr la integración, y cree que se tiene

que realizar desde los primeros pasos. “Desde la primaria, porque luego se

dificulta más. Pero pienso que la integración está en uno, porque los

jóvenes con discapacidad son muy sociables y amigables, para ellos no hay

diferencias. Entonces… tenemos que cambiar la mirada nosotros”.

Y una colaboradora, Eva Liberatta, cree que nada es imposible. “Lo hacemos

difícil pero no lo es. Lo que haría falta es abrirse más al otro: la

integración surge a partir de la comunicación”.

“Para lograr la integración sólo hace falta querer hacerlo”, asegura una

joven asistente, Daniela. “Tener la voluntad de aceptarnos los unos a los

otros, cambiar desde adentro. A veces hay prejuicio, desconocimiento y

miedos. El prejuicio es una reflexión anticipada que en la mayoría de los

casos es incorrecta. Esto ocurre porque vemos las diferencias físicas… y

no buscamos el interior”, concluye.

Aunque todavía falta un largo camino por recorrer, los entrevistados

coinciden en que la percepción de la discapacidad se fue modificando en los

últimos años, y que la anhelada integración cada vez está un poco mas cerca.

Sin duda hacen falta más información, perder los miedos, abrirse,

comunicarse y entenderse más … pero fundamentalmente, hay que tener la

voluntad de aceptar al otro.

Es importante señalar que todos estos aspectos son los mismos que se

necesitan para sostener una buena convivencia entre todos los seres humanos,

sin distinción de ningún tipo. Para crecer como sociedad mas humana, justa e

igualitaria, debemos seguir trabajando en ese sentido. Hacia allá vamos.