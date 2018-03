Paro de Subte desde las 20 hs. Dellecarbonara: “Hoy habrá paro de subtes en defensa de la salud de trabajadores y usuarios”

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), se refirió esta mañana al anuncio hecho en conferencia de prensa por la AGTSyP: “Hemos decidido ir al paro esta noche en todas las líneas desde las 20 hs y hasta el cierre del servicio para visibilizar una problemática muy grave y exigir soluciones que defiendan la vida de los trabajadores y usuarios. Hemos tomado conocimiento de que componentes con asbesto, un material cancerígeno, han sido hallados en los trenes que el Gobierno porteño había adquirido de segunda mano al Metro de Madrid para su uso en la Línea B. Recordemos que la utilización, comercialización e importación del asbesto está prohibida en la Argentina, a pesar de lo cual han traído estos trenes sin ningún control. Sabemos que en España ya hubo casos de trabajadores que se han enfermado por esta situación. Si bien gracias a nuestra denuncia hemos logrado que se sacaran los trenes CAF 5000 de circulación, ahora se supo también que en España se encontró asbesto en al menos un coche CAF 6000, modelo que en la Línea B de Buenos Aires sigue circulando”.

Dellecarbonara continuó: “Para nosotros la situación no es nueva. Sabemos que para el Gobierno porteño y para Metrovías nuestra vida no vale nada. En los últimos años han muerto seis trabajadores del subte por lo que ellos llaman accidentes laborales, pero que no es más que su desprecio por la vida de trabajadores y usuarios, ya que a pesar de los tarifazos y los subsidios millonarios que recibe, Metrovías no invierte en condiciones mínimas de seguridad, y el Gobierno mira para otro lado. Hace pocas semanas, el 20 de febrero, murió un trabajador tercerizado de la empresa Rowing, aplastado por una máquina”.

Dellecarbonara finalizó: “Por estos motivos hoy queremos visibilizar esta problemática. Exigimos que se hagan de inmediato los estudios correspondientes en los trenes, así como los chequeos de salud de los trabajadores, y que se conforme una comisión tripartita con participación de los trabajadores, con capacidad resolutiva para definir sobre las condiciones de seguridad en el subte. Para nosotros la medida de hoy es parte de un plan de lucha donde exigiremos no solo por nuestro salario en la paritaria, sino también por las condiciones de seguridad, y rechazaremos el nuevo tarifazo que quieren imponer, que en estas condiciones se demuestra otra vez como un nuevo negociado y una nueva estafa”.