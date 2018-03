Asamblea Lésbica Permanente por justicia para Marian y Rocío

El 2 de octubre del 2017, Mariana Gómez y Roció Girat estaban sentadas, fumando y besándose, en el transbordo del subte C, en la Plaza Constitución. Muchas más personas estaban en la misma situación que ellas. José María Pérez, empleado de Metrovías y el policía de la Ciudad Jonatán Rojo le exigieron a Marian que apagara el cigarrillo. La forma de comunicárselo fue totalmente violenta y despectiva, diciéndole a Marian “pibe” más de una vez. Cuando ella acepta apagar el cigarrillo, el policía la obliga a permanecer en el lugar mientras le informaba: “Pibe, vas a ser detenido”. En ese mismo instante, el policía llama a una policía mujer para su detención. En el momento del arresto, Marian intenta salir de esa situación y el policía Rojo intenta detenerla tocándole un pecho.

Los cargos que se le imputan son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

El 9 de Marzo, un día después de la masiva movilización del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional –integrada por los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo– confirmó el procesamiento de Mariana Gómez.

La jueza Maria Fontbona de Pombo, quien le inició el proceso judicial contra Mariana, dio por cerrada la investigación, ordenando el inicio de las preparatorias para el juicio, lo cual muestra una vez más la gran injusticia que ejerce el sistema de justicia patriarcal.

No nos vamos a quedar quietxs, no vamos a dejar que siga avanzando el proceso judicial contra Mariana, ni contra ninguna lesbiana. Porque besarnos es lo que nos gusta y no es ningún crimen.

Convocamos a organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas a pensar juntxs una estrategia concreta de lucha para presionar a la justicia y acompañar a Marian y Rocío.

Nos juntamos el viernes 16 de Marzo a las 18:30 hs en el 3er piso de la Mutual Sentimiento, Av. Federico Lacroze 4181.

Seamos un montón!!!