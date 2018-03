La Maestra Serial De Gonzalo Demaría dirigido por Martín Blanco en la sala redonda del CC25 de Mayo

CC25 de Mayo// Abril: Vuelve “La maestra serial” de Gonzalo Demaría, con Lucila Gandolfo. Desde el 7 de abril, los sábados a las 21:00 hs.

Desde el 7 de abril, podrá verse nuevamente, “La maestra serial” el unipersonal del dramaturgo Gonzalo Demaría bajo la dirección de Martín Blanco y con la genial actuación de Lucila Gandolfo.

Todos los sábados a las 21:00 hs en la sala redonda del CC25 de Mayo.

Sinopsis: ​

Una maestra descendiente de aquellas bostonianas traídas por Sarmiento queda afuera de del sistema educativo. Se calza los zapatos de taco para enfrentar la calle, su intención no es seducir sino aparentar. Ahora la ciudad feroz y salvaje es su aula. Ella es bárbara y hace uso de la palabra para matar.

​FICHA TÉCNICA:

Autor: Gonzalo Demaría

Actúa: Lucila Gandolfo

Escenografía: Gonzalo Córdova

Iluminación: Gonzalo Córdova

Vestuario: Sofía Di Nunzio

Música: Hernán Vives

Fotografía: Claudio Larrea

Prensa: Octavia Comunicación

Dirección: Martín Blanco

AGENDA:

Reestreno: sábado 7 de abril

Funciones: sábados, 21:00 h.

Lugar:​ CC25 de Mayo, sala redonda (Av. Triunvirato 4444)

Localidades: $ y $ (jubilados y estudiantes)

Reservas: 4524-7997 | Alternativateatral

Duración: 50 minutos

Video:

Dijo La Prensa: click aquí

Sobre la obra

Este monólogo está centrado en el problema del lenguaje. No sólo como herramienta de comunicación sino como fin estético. A esta maestra no le alcanza con expresarse, también exige hacerlo bellamente. Con un humor políticamente incorrecto, esta descendiente de aquellas primeras maestras bostonianas traídas por Sarmiento expone su plan de exterminio de la ignorancia. En su confesión policial, esta talibana de la educación justifica su conducta explicando cómo y por qué fracasó el proyecto de la instrucción pública. Sus métodos pedagógicos para corregir la situación podrán ser poco ortodoxos, pero es que estos son tiempos brutales. // Gonzalo Demaría

Frente a este hermoso texto de Gonzalo Demaría diría: “el arte de los bellos discursos” y pienso en cómo la palabra permite el vuelo de la imaginación de quien la escucha, de aquel que se deja llevar como si lo que estuviera escuchando fuera música, con su melodía, armonía y ritmo.

El texto invita al goce sensorial e intelectual de la escucha y al vuelo en donde las ideas, como temas en una sinfonía, se van alternando entre los distintos instrumentos de una orquesta. El poder de la palabra que dispara la imaginación y a su vez tiene -no sólo en el contenido si no en su forma-la intención de provocar una respuesta, una toma de posición.

Bello laberinto con un personaje que podría entenderse como un ser inofensivo que deambula las calles porteñas sintiéndolas ajenas, pero que a la vez representa a sus fundadores y a su fundación. Un ser quedado en el tiempo, que se hace responsable de su contemporaneidad a su modo “con sus magros recursos” diría Demaría. Un marginal de etiqueta. Un sórdido vestido de gala. Una contradicción rebelde e inconformista.

La palabra como pluma y como espada en pos de poner al mundo en orden o por lo menos de poner “un orden” en el mundo. Fue bellísimo adentrarme en este universo que propone La maestra serial con toda su contradicción y su potencia. // Martín Blanco

Sobre el Centro Cultural 25 de mayo:

Punto de encuentro, morada creativa y recreativa de los vecinos de Villa Urquiza y barrios aledaños, el Centro Cultural 25 de Mayo es una referencia ineludible en el mapa cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El histórico edificio fundado como Cine Teatro el 23 de mayo de 1929 ha sido también conocido como Petit Colón, donde en 1934 cantó Carlos Gardel. En la década pasada fue recuperado por iniciativa de la comunidad y el gobierno porteño convirtiéndose en un espacio que reúne actividades artísticas y de formación de diferentes disciplinas con un énfasis particular en las artes escénicas. Desde 2015, el CC25 tiene la misión de diversificar las propuestas culturales para diferentes nuevos públicos, edades e intereses generando contenidos en vínculo con el barrio y en diálogo con la ciudad.